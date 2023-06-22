Скакал казак через долину: главные рекомендации для конного туризма в России

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Огромные влажные глаза, обрамлённые длинными, густыми, пушистыми ресницами. Кто, увидев их однажды, сможет остаться равнодушным? Разве можно не полюбить их силу и скрытую мощь, гладкую, блестящую шерсть и шелковистую гриву? Это красивое, сильное животное может стать надёжным спутником и верным другом.

Фото: https://pofoto.club/

Преимущества конного туризма

Мало кто может отказаться прокатиться верхом. Пройтись мерным шагом, любуясь окружающей природой, или промчаться галопом, соревнуясь с ветром. Именно для тех, кто искренне любит лошадей, конный туризм становится самым лучшим отдыхом.

Польза для здоровья

Безусловно, как и любой вид спорта, верховая езда положительно влияет на здоровье, укрепляет мышцы, развивает координацию и поддерживает организм в тонусе. Но есть у конного туризма и свои сложности.

Трудности в конном туризме

Во-первых, отправляясь в конный поход, нужно понимать, что он предполагает длительное пребывание в седле. А значит, нужно иметь хоть какие-то навыки в верховой езде и, конечно, выносливость.

Во-вторых, зачастую приходится ночевать не в теплых постелях, а разбивать палаточный лагерь. На это тоже способен далеко не каждый.

В-третьих, за своим спутником нужно ухаживать. И, наконец, в любом походе бывают непредвиденные ситуации. Скакун может оступиться, может испугаться и понести, может взбрыкнуть и выбросить всадника из седла. И к этому нужно быть готовым.

Прекрасные маршруты конного туризма в России

Но если подумать, то разве могут эти трудности затмить всю прелесть конных походов? Ведь всё преодолимо — стоит только захотеть. А если говорить о маршрутах, то где же ещё скакать наперегонки с ветром, как не в донских степях...

Именно здесь каких-то сто лет назад казаки стояли на защите мирного населения, жертвовали собой, своей жизнью ради своей Родины. Казак и его лошадь были единым целым. И сейчас казачьим духом пронизан весь воздух донских степей. Здесь можно узнать историю казачества и познакомиться с потомками тех необыкновенных людей.

Восстановление духа прошлого в конном туризме

Можно и самим окунуться в прошлое, ощутить на себе полную свободу от любых условностей, от суеты шумных мегаполисов. Здесь всё зависит только от тебя и от того, смог ли ты завоевать доверие своего коня, стать ему другом. Именно он поможет преодолеть любые препятствия. Он покажет, что такое настоящая скорость, когда все окружающее проносится в считанные мгновенья перед глазами. Или позволит полюбоваться красотой цветущих полян, золотых полей, звенящих речушек и редких деревьев. Кто не уверен в своих силах, может взять лошадь напрокат на пару часов.

Если же опыт достаточен, то можно провести весь день наедине с грациозным красавцем. А вечером, насладившись красотой донской природы и обществом великолепного скакуна, так приятно воспользоваться услугами одной из частных конюшен, где можно отдохнуть в уютном коттедже, расслабиться в парной и посидеть за чашечкой кофе в тихом кафе. И главное — вспоминать весь день, своё единение с великолепным животным и непередаваемую свободу, которую можно ощутить только здесь.

Поехала в КОННЫЙ ТУР на КАВКАЗ 1 часть / ВЛОГ Каньон тур