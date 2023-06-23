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Джалиль Вахитов

Чем идеален Байкал для прекрасного отдыха

3:41
Туризм

Озеро Байкал является самым глубоким озером на планете. Его глубина до сих пор является предметом споров среди ученых. Многие туристы мечтают посетить это место, и не зря. Оно расположено в Сибири и окружено множеством туристических баз, каждая из которых предлагает свою программу отдыха.

Чем идеален Байкал для прекрасного отдыха
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Листвянка: Исследование глубин и нерпинарий

Листвянка — небольшой поселок, находящийся в часе езды от города Иркутска. Здесь есть нерпинарий, где вы можете наблюдать за нерпами. Вы также можете совершить виртуальное погружение на самое дно озера, представив себя исследователем глубин. Через телескоп вы сможете рассмотреть далёкие звезды, которых на небосводе множество.

Аршан: Лечение термальными водами и иловыми грязями

 

Аршан пользуется популярностью среди туристов как лечебное место. В его окрестностях вы можете наблюдать дышащие грязевые вулканы и посетить водопад на реке. Люди приезжают сюда, чтобы пройти курс лечения с использованием термальных вод и иловых грязей. Эти процедуры помогают избавиться от заболеваний органов дыхания и мочеполовой системы.

Горячинск: Минеральные источники и курорт

 

Горячинск известен своими минеральными источниками. На территории поселка находится курорт, который славится эффективными методами лечения органов дыхания, позвоночника, кожных покровов и нервной системы.

Остров Ольхон: Красота Байкала

 

Остров Ольхон считается самым красивым местом на Байкале. Он расположен между Байкалом и Малым морем. Малое море — это неглубокий пролив озера в пределах национального парка. Летом вы можете насладиться относительно тёплой водой, катанием на катамаранах, рыбной ловлей, пешими и велосипедными прогулками. 

А с точки зрения мистики и эзотерики остров считается местом силы - для шаманов. Туристы периодически видят у здешней скалы Шаманка то подводное свечение, то странные круги, то огромных водолазов.  

Виды отдыха на озере Байкал

Озеро Байкал привлекает людей своими природными памятниками, удивительными гротами, пещерами и музеями. Любители подводного плавания могут окунуться под воду и наблюдать жизнь обитателей глубин. Здесь есть различные достопримечательности для посещения. Местные гиды организуют интересные экскурсии, которые позволяют охватить максимальное количество красивых мест за короткое время.

Маршруты построены таким образом, чтобы охватить самые известные места озера. Также доступны водные прогулки на теплоходах, которые позволяют оценить всю красоту прибрежной зоны с воды. Когда Байкал замерзает, вы можете покататься на воздушной подушке по его поверхности. Это незабываемое впечатление, которое не оставит вас равнодушными.

Желающие могут арендовать одну из многочисленных яхт и провести всё путешествие на судне. В аренду входит рыбалка, уютная каюта и полноценное питание. Вы можете пришвартоваться в любом месте по вашему выбору. Профессиональная команда обеспечит полную безопасность.

По желанию вы можете снять комнату или номер в гостинице или базе отдыха. Но лучшее время для бронирования жилья — весна, так как в курортный сезон будет практически невозможно найти место для проживания, даже в самых отдаленных населенных пунктах.

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10 интересных мест и достопримечательностей Байкала. Что нужно обязательно посетить на Байкале?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы байкал туризм россия путешествия
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