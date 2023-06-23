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Джалиль Вахитов

Знаменитые места итальянской Тосканы

3:28
Туризм

Тоскана является одним из самых великолепных мест в Италии, притягивающим толпы туристов со всего мира. Это место интересно своими превосходной местной кухней и вином.

Фото:  

Флоренция

Флоренция, столица Тосканы и один из самых прекрасных городов Италии, пользуется популярностью у туристов. Здесь обязательно стоит посетить собор Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре). Нужно при этом не только зайти внутрь храма, но и подняться на купол, колокольню и в баптистерий.

Ещё одна достопримечательность - знаменитый мост Понте Веккьо. Этот полностью застроенный мост ранее был домом для магазинов, которые позже были преобразованы в мастерские ювелиров. Верхняя часть моста, называемая коридором Вазари, соединяет дворцы Палаццо Веккьо и Палаццо Питти.

Среди множества музеев и галерей особенно стоит отметить Galleria degli Uffizi — один из старейших музеев Европы, где можно насладиться произведениями Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Ещё одним интересным местом является Galleria dell'Accademia со знаменитым произведением Микеланджело — статуей Давида.

Пиза и Пизанская башня

 

Город Пиза и его наклонная башня — ещё одно живописное место в Тоскане. Впечатляет также Кампосанто — кладбище, окружённое монастырями с саркофагами и святынями, украшенными фресками. Вы можете прогуляться по очаровательным улочкам вдоль реки Арно, где находятся церкви, дворцы и средневековые постройки. Отличным пунктом маршрута является Кампо-Санто. Это место, где проводились народные гуляния и состязания во время Средневековья. Здесь вы найдете прекрасный собор Пизанского кафедрального комплекса и множество исторических зданий.

Конечно, самой известной достопримечательностью Пизы является Пизанская башня, которая в своё время наклонилась из-за проблем с фундаментом. Вы можете подняться на вершину башни и насладиться великолепным видом на город.

Сиена

 

Сиена — ещё один прекрасный город в Тоскане, известный своей средневековой архитектурой и площадью Пьяцца-дель-Кампо. Эта площадь считается одной из самых красивых в Италии. В центре площади находится Фонтана-дель-Гаия, а вокруг нее расположены разнообразные кафе и рестораны.

В Сиене также стоит посетить Сиенскую соборную базилику, где можно увидеть множество произведений искусства, включая работы Донателло и Микеланджело. Также рекомендуется посетить искусствоведческий музей Palazzo Pubblico. Там выставлены картины Симоне Мартини и других мастеров.

Сан-Гиминьяно

 

Прекрасным городом, который стоит посетить в Тоскане, является Сан Гиминьяно. Этот средневековый городок славится своими башнями, которые были символом богатства и статуса его жителей в прошлом. Сегодня осталось 14 башен, их обзорная площадка предоставляет потрясающий вид на окружающую местность.

Гуляя по узким улочкам Сан Гиминьяно, вы обязательно почувствуете атмосферу Средневековья. Город также известен своими местными деликатесами, такими, как саффран, вино Верначчия и лакомство панфорте.

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Топ самых красивых мест в Тоскане
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм италия путешествия
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