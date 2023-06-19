Лучшие тёплые курорты для незабываемого пляжного отдыха

3:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ожидании летних каникул всё чаще возникает вопрос, какие теплые страны стоит посетить. Где ждёт самая жаркая погода и веселые танцы? Для шумных компаний, которые постоянно ищут развлечения и приключения, подходят такие курорты, как Майорка, Хорватия и Канарские острова.

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Майорка — остров разнообразия и радости

Майорка, известная своими красивыми пляжами и яркой атмосферой, занимает верхние строчки списка самых известных летних курортных островов. Она привлекает разнообразными возможностями для отдыха. Этот самый большой из Балеарских островов идеально подходит для семейного пляжного отдыха, но одновременно оживлён и насыщен, если вам нравятся танцы на столах и ночные вечеринки. Майорка славится своими 262 пляжами.

Здесь вы можете насладиться потрясающей погодой, посетить аквапарки и отправиться в увлекательные лодочные туры — у вас есть всё необходимое для отличного летнего отдыха.

Средняя температура: 25°С

Среднее количество солнечных часов в сутках: 11

Места для посещения: Старый город Алькудия, чтобы насладиться достопримечательностями днём и рынками ночью.

Чем заняться: Посетите бухты Дель драк возле Порто-Кристо. Экскурсии по подводным пещерам проводятся там круглый год.

Хорватия — волшебство природы и культуры

Хорватия, с её прекрасным побережьем, считается одной из лучших стран в мире для летнего отдыха. Исследуйте её вместе с Далматинскими островами. Второй по величине город Сплит — отличный выбор для тех, кто ищет рестораны, бары и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хвар, Брач и Бол — идиллические острова, где вы можете погрузиться в уникальную природу и традиции.

Если же вы предпочитаете прекрасные пляжи, то обязательно посетите мечтательный Дубровник, который справедливо называют "жемчужиной Адриатики". Здесь можно насладиться солнечным пляжем днём и осмотреть вечером дворцы, церкви и другие удивительные здания, расположенные в пределах городских стен. Очаровательный Цавтат, небольшой городок к югу от Дубровника, также стоит посетить: здесь вас ждут прекрасные пляжи и множество культурных достопримечательностей, от музеев до древних руин.

Средняя температура: 25°С

Среднее количество солнечных часов: 13

Места для посещения: Поклонники сериала "Игра престолов" обязательно должны отправиться в Старый город Дубровника и посетить места, известные по сериалу.

Чем заняться: Поднимитесь на канатную дорогу на вершину горы Srd, чтобы насладиться потрясающими видами Дубровника.

Фуэртевентура — рай для любителей солнца и активного отдыха

Фуэртевентура, второй по величине остров Канарских островов, продолжает завоёвывать сердца любителей зимнего солнца и остается популярным местом для доступного летнего отдыха. Если вы любите песчаные пляжи, то здесь вы найдете 30 миль береговой линии, чтобы исследовать, загорать и просто расслабиться. Кроме того, Фуэртевентура предлагает множество водных видов спорта. Отправьтесь там летом на лодочную прогулку, и вы сможете увидеть дельфинов и других морских обитателей.

Средняя температура: 24°С

Среднее количество солнечных часов: 11

Места для посещения: Природный парк Корралехо. Вам просто нужно знать, что в нём находятся одни из самых больших песчаных дюн в мире.

Чем заняться: Виндсерфингом — это одно из лучших мест на Земле, чтобы попробовать его.

МАЙОРКА - Балеарские Острова - Испания