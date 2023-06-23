Вся красота Исландии: география прекрасных мест со сложными названиями

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исландия — земля чудес и приключений. Она славится своим уникальным ландшафтом, который словно переносит вас в сказочный мир. Если вы мечтаете о путешествии в удивительные места, Исландия — идеальное место для вас.

Фото:

Голубая лагуна

Голубая лагуна — курорт, расположенный к юго-западу от столицы страны, Рейкьявика. Это искусственное озеро простирается на более чем 200 метров в самом сердце вулканической зоны. Вода в лагуне имеет светло-голубой цвет и пополняется водой из близлежащей геотермальной электростанции Свартсенги, находящейся на глубине более 2000 метров. Благодаря высокому содержанию минеральных солей, кремнезёма и других водорослей, вода в Голубой лагуне оказывает оздоровительное воздействие на проблемную кожу.

Эльдхраун

Эльдхраун — это лавовые поля, образовавшиеся в результате извержения кратера Лаки в 1783 году. Они представляют собой крупнейшее лавовое плато в регионе с площадью более 500 квадратных километров. Эти поля покрыты мхом разных оттенков — от зеленого до желтого, создавая захватывающую панораму.

Ватнайёкюдль

Ватнайёкюдль — самый большой ледяной покров в Исландии, площадью около 8000 квадратных километров. Он охватывает около 8% территории страны и является вторым по величине ледником в Европе (как части света). Под ледником расположены несколько вулканов, включая Южный вулкан. Здесь можно посетить ледяные пещеры и даже заняться альпинизмом или каякингом.

Сильфра

Сильфра — это разлом, затопленный водой, который образовался в результате движения двух тектонических плит — евразийской и американской. Исландия находится на их стыке. Рифт Сильфра расположен в национальном парке Тингвеллир к востоку от столицы и является отличным местом для дайвинга.

Фьорд Эйяфьордюр

Фьорд Эйяфьордюр находится в северном городе Акурейри и является отправной точкой для незабываемых прогулок на лодках. Летом здесь можно встретить около двадцати видов китообразных, включая впечатляющих горбатых китов. Видом же дельфинов, морских свинок и тюленей в сердце самого длинного ледникового фьорда в стране туристы могут наслаждаться в любое время года.

Йокульсарлон

Йокульсарлон — ледниковая лагуна, известная своим "алмазным пляжем", который примыкает к национальному парку Ватнайёкюдль на юго-востоке Исландии. Это одно из самых красивых мест в стране, где сверкающие ледяные глыбы украшают просторы чёрного песка.

Гейзеры Гейсир и Строккур

Гейзеры Гейсир и Строккур являются достопримечательностями, входящими в "золотое кольцо" Исландии. Гейсир расположен на западном побережье страны и выбрасывает струи пара и горячей воды из земли два или три раза в сутки на несколько метров в высоту. Гейзер Строккур, расположенный рядом, выбрасывает струю каждые 5-8 минут. Это зрелище нельзя пропустить!

Iceland 4K - Scenic Relaxation Film with Calming Music