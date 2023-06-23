По всему миру сейчас существует огромное количество музеев и специальных коллекций, которые находятся под покровительством государства или принадлежат частным лицам. Среди них есть не только захватывающие, но и поистине уникальные, потрясающие и даже пугающие.
Этот аппетитный музей находится в японском городе Осака, который является центром культуры и гастрономии. Лапша является неотъемлемой частью японской кухни и считается одним из самых популярных блюд в стране. Музей посвящен лапше быстрого приготовления и известной японской компании Момофуку Андо, которая производит этот продукт уже много лет. Здесь вы найдете почти тысячу экземпляров лапши, произведённых компанией в разные годы.
Этот знаменитый музей, расположенный в Санкт-Петербурге, является настоящей достопримечательностью города. Он позволяет погрузиться в историю русской водки от самого её возникновения до современных времен. В музее представлены экспонаты, связанные с производством и потреблением водки, а также интерактивные выставки, рассказывающие о традициях и обычаях, связанных с этим напитком. Здесь вы сможете узнать много интересного о русской водке и о том, как она влияла на историю и культуру России.
Этот отличный музей в Бостоне собрал на своих стенах произведения искусства, которые можно назвать необычными или даже "плохими". Здесь представлены работы неудачливых художников и забавные пародии на известные картины. Музей показывает, каким образом можно испортить произведение искусства и что такое "плохой" взгляд на творчество. Это место вызывает у посетителей улыбку и позволяет взглянуть на искусство с необычной стороны.
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