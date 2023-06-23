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Джалиль Вахитов

Пять малоизвестных и очень необычных мест Турции

3:34
Туризм

Турция славится своими красивыми пляжами, историческими памятниками и разнообразной культурой. Однако помимо знаменитых достопримечательностей есть множество малоизвестных, но не менее удивительных мест, которые стоит посетить во время вашей поездки.

Фото:  

Немрут-Даг: Потерянные руины великой империи

На горе Немрут-Даг, на высоте в 2 000 метров, спят руины древнего Коммагенского царства. Это удивительное государство было основано ещё во II веке до нашей эры. К сожалению, после завоевания Римской империей оно утратило своё величие, и однажды люди просто покинули эти места.

Только в 1881 году немецкие археологи обнаружили удивительные куполообразные головы и статуи на горе. В этих местах также можно найти множество курганов, но до сих пор учёные раскопали лишь малую часть прежней империи. Туристы редко сюда приезжают, так же как и местные жители.

Дворец Исхак-Паши: Забытая резиденция

 

Дворец Исхак-Паши был построен в период с 1685 по 1784 годы. Он пережил множество исторических событий и даже дважды был занят русскими войсками - во время русско-турецких войн в 1828 и 1877 годах! После распада Османской империи дворец остался пустым и до сих пор сохраняет молчаливую величественность, привлекая путешественников.

Озеро Ван: Жемчужина природы

 

Это озеро — настоящее чудо. Приблизительно 200 лет назад извержение вулкана изменило течение многих рек, образовав огромный водоём. Вода в озере имеет высокую концентрацию соли, поэтому одежда сама отстирывается в воде!

Туристы приезжают сюда в поисках уединения, наслаждаясь горными пейзажами и белоснежным песком. Главной достопримечательностью является остров Ахтамар с армянской церковью XX века. Ранее эта территория в целом входила в состав Армении. И если вам повезет, то вы сможете увидеть знаменитых белоснежных ванских кошек!

Мардин: Волшебный город

 

На границе Турции и Сирии расположен древний город Мардин. Он пережил эпоху ассирийцев, римлян, персов и османов, но продолжает стоять на своем месте с III века до нашей эры! Мардин — город сказок, где вы легко можете почувствовать себя героем арабского волшебного сюжета. Здесь вы найдете крепости, замки и древние руины, а современных построек почти нет. Поэтому любители истории будут в полном восторге. В городе много базаров, где обязательно стоит попробовать местный миндаль в голубой глазури.

Кызкалеси: Замок у берега

 

Если вы хоть раз побывали на Средиземноморском побережье Турции, то знаете, что даже в маленьких городах можно найти форты и замки. Но ни один из них не сравнится с загадочным Кызкалеси, построенным в XII веке.

Башни замка находятся в 400 метрах от берега. Такое расположение не случайно. По легенде, владелец замка узнал, что его дочь умрет от укуса змеи, поэтому он поселил ее подальше от суши — в море. К сожалению, девушка всё равно умерла, так как змея проникла в корзину с фруктами, привезёнными с суши.

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Секретные места в Турции | Достопримечательности Турции
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы турция туризм путешествия
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