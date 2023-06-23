Самые живописные места Алтая с огромным разнообразием пейзажей

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алтай — уникальный уголок России, притягивающий своей красотой и разнообразием природных пейзажей. В этой статье мы расскажем о самых красивых местах Алтайского края, которые обязательно стоит посетить.

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Курайская степь

Курайская степь, раскинувшаяся на фоне вечных ледников Северо-Чуйского тракта, восхищает своей красотой. Здесь вы сможете увидеть гигантскую рябь древнейшего озера, полудиких коней и бескрайние просторы кочевников. Путешествовать по этим местам можно на собственном автомобиле, достигнув села Курай. Оттуда каждый путешественник сможет выбрать любимую смотровую площадку, ведь их здесь предостаточно, а полевые дороги удобны для проезда.

Урочище Кызыл-Чин

Урочище Кызыл-Чин, известное среди туристов как "Марс", поражает своими разнообразными цветами и оттенками горных пород. Здесь можно найти от белого до красно-бордового оттенки благодаря примесям оксида железа. Это древнее дно океана Тетис, где можно обнаружить окаменевшие ракушки и водоросли. Добраться до урочища можно на автомобиле до села Чаган-Узун, а затем преодолеть пять километров лёгкого бездорожья.

Озеро Джангысколь

Высокогорное озеро Джангысколь, расположенное в Курайской степи, славится своей зеркальной гладью, на которой отражаются вечные ледники Северо-Чуйского хребта. Это место является истинным украшением и привлекает фотографов своей неповторимой красотой. Чтобы попасть сюда, можно воспользоваться собственным автомобилем и доехать до села Курай, а затем воспользоваться услугами местных проводников или самостоятельно продолжить путь на хорошо подготовленном внедорожнике. Дорога ведет через Курайскую степь, где необходимо будет преодолеть множество бродов и бездорожья.

Перевал Кату-Ярык

Перевал Кату-Ярык поразит вас своими головокружительными видами на долину реки Чолушман. Долина Чолушман представляет собой каньон глубиной до 1 000 метров, украшенный сотнями водопадов. Чтобы достичь этого великолепия, вы можете воспользоваться собственным транспортом.

Чуй-Оозы

Чуй-Оозы является священным местом для алтайцев, известным как "Место Силы". С его смотровых площадок открываются фантастические виды на слияние двух мощнейших рек Алтая — Чуи и Катуни. Для посещения этого места можно использовать собственную машину, так как оно расположено на Чуйском тракте.

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