Бары Лиссабона предлагают разнообразие впечатлений и незабываемых моментов для всех любителей веселья и атмосферного отдыха. Если вы ищете идеальное место, чтобы провести вечер в этом прекрасном городе, мы подготовили для вас список лучших баров, которые превзойдут все ваши ожидания.
Бывший публичный дом Pensão Amor — это знаковое заведение, расположенное в районе Cais do Sodré. В прошлом здесь находились 4 борделя, которые обслуживали моряков, прибывающих в порт Cais Sodré со всего мира. В настоящее время это бар — очень атмосферное место с широким выбором коктейлей и развлечений на любой вкус: джазовые концерты, DJ-сеты и интересные презентации.
Адрес: Лиссабон, улица Rua do Alecrim, 19
Бар Foxtrot, основанный в 1978 году, привлекает своим аристократичным стилем и атмосферой старого мира. Здесь вы найдёте предметы старины и декор в стиле арт-деко. Бар известен своим фирменным "бифом" и превосходными коктейлями, которые можно заказать как по меню, так и индивидуально. Профессиональные бармены и официанты помогут вам определиться с выбором в соответствии со вкусовыми предпочтениями. Летом можно наслаждаться атмосферой в уютном саду, а зимой — в зале с камином.
Адрес: Лиссабон, улица Tv. Santa Teresa, 28
Бар-музей Pavilhão Chinês, открытый в 1986 году, является, пожалуй, самым эклектичным заведением в Лиссабоне. Интерьер удивляет богатством деталей. Здесь собрано более 4 000 экспонатов: оловянные солдатики, шпаги, мечи, различные фигурки и модели, составляющие наследие основателя бара — Луиша Пинту Коэльо. Интерьер заведения нужно увидеть своими глазами, а также попробовать волшебные коктейли и чаи.
Адрес: Лиссабон, улица Rua Dom Pedro V, 89/91
Бар Park находится на крыше автомобильной парковки. Его довольно трудно найти, так как нет никаких указателей или знаков. Здесь вы найдёте два бара, диджея и столики с видом на Лиссабон и звёзды. Что может быть прекраснее?
Адрес: Лиссабон, улица Cacada do Combro, 58, 7 этаж, вход с парковки
Topo Matim Moniz — это модный и красивый бар на крыше. Возможно, не самый дешёвый вариантом, но вид с крыши определённо того стоит! Бар расположен на крыше торгового центра, напоминая широко известный Klunkenkranich в Берлине.
Адрес: Лиссабон, улица Centro Comercial Martim Moniz 6 Esq, Praça Martim Moniz, 6 этаж торгового центра.
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