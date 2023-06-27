Топ-5 баров для вечернего отдыха в Лиссабоне

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бары Лиссабона предлагают разнообразие впечатлений и незабываемых моментов для всех любителей веселья и атмосферного отдыха. Если вы ищете идеальное место, чтобы провести вечер в этом прекрасном городе, мы подготовили для вас список лучших баров, которые превзойдут все ваши ожидания.

Фото: pixabay.com

Бар Pensão Amor

Бывший публичный дом Pensão Amor — это знаковое заведение, расположенное в районе Cais do Sodré. В прошлом здесь находились 4 борделя, которые обслуживали моряков, прибывающих в порт Cais Sodré со всего мира. В настоящее время это бар — очень атмосферное место с широким выбором коктейлей и развлечений на любой вкус: джазовые концерты, DJ-сеты и интересные презентации.

Адрес: Лиссабон, улица Rua do Alecrim, 19

Бар Foxtrot

Бар Foxtrot, основанный в 1978 году, привлекает своим аристократичным стилем и атмосферой старого мира. Здесь вы найдёте предметы старины и декор в стиле арт-деко. Бар известен своим фирменным "бифом" и превосходными коктейлями, которые можно заказать как по меню, так и индивидуально. Профессиональные бармены и официанты помогут вам определиться с выбором в соответствии со вкусовыми предпочтениями. Летом можно наслаждаться атмосферой в уютном саду, а зимой — в зале с камином.

Адрес: Лиссабон, улица Tv. Santa Teresa, 28

Бар-музей Pavilhão Chinês

Бар-музей Pavilhão Chinês, открытый в 1986 году, является, пожалуй, самым эклектичным заведением в Лиссабоне. Интерьер удивляет богатством деталей. Здесь собрано более 4 000 экспонатов: оловянные солдатики, шпаги, мечи, различные фигурки и модели, составляющие наследие основателя бара — Луиша Пинту Коэльо. Интерьер заведения нужно увидеть своими глазами, а также попробовать волшебные коктейли и чаи.

Адрес: Лиссабон, улица Rua Dom Pedro V, 89/91

Бар Park

Бар Park находится на крыше автомобильной парковки. Его довольно трудно найти, так как нет никаких указателей или знаков. Здесь вы найдёте два бара, диджея и столики с видом на Лиссабон и звёзды. Что может быть прекраснее?

Адрес: Лиссабон, улица Cacada do Combro, 58, 7 этаж, вход с парковки

Topo Martim Moniz

Topo Matim Moniz — это модный и красивый бар на крыше. Возможно, не самый дешёвый вариантом, но вид с крыши определённо того стоит! Бар расположен на крыше торгового центра, напоминая широко известный Klunkenkranich в Берлине.

Адрес: Лиссабон, улица Centro Comercial Martim Moniz 6 Esq, Praça Martim Moniz, 6 этаж торгового центра.

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