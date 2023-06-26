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Джалиль Вахитов

Пять грандиозных вулканов России

3:28
Туризм

Хотите узнать, где в России можно найти по-настоящему величественные вулканы? Мы расскажем о наиболее активных вулканических регионах, которые находятся на Дальнем Востоке, таких как Камчатка и Курилы.

Фото: Высота — 4850 м

Ключевская Сопка

Ключевская Сопкасамый высокий вулкан Камчатки и Евразии, который постоянно растёт благодаря активным извержениям. Подняться на этот вулкан — настоящее приключение, так как он находится вдали от населённых пунктов и дорог. Во время восхождения вам придется преодолевать ледяные плато, пересекать ледники и взбираться на снежные склоны. Вознаграждение за 13-часовое восхождение на Ключевскую — незабываемые эмоции и чувство победы. Если вы любите высоту и готовы к долгим походам, Ключевская сопка станет незабываемым приключением на Камчатке.

Плоский Толбачик

Высота — 3682 м

Толбачик приобрёл огромную популярность во время трещинного извержения в 2012 году. Многие путешественники приезжали сюда, чтобы увидеть текущую лаву и следить за её движением. В настоящее время вулкан находится в спокойном состоянии, на его склонах расцветают эдельвейсы, а местность вокруг наполняют экзотические растения. Однако многочисленные лавовые пещеры и "марсианские" ландшафты свидетельствуют о его бурной истории, в том числе о проведении испытаний советских луноходов. Для посещения Толбачика потребуется целый день пути из Петропавловска-Камчатского, но виды на группу вулканов, включая активные Шивелуч и Безымянный, стоят этого.

Авачинский

Высота — 2741 м

Авачинский — самый простой и доступный для подъёма вулкан, который входит в группу "домашних" вулканов. Его можно увидеть прямо из города, и в День вулкана здесь устраивают забеги. С вершины вулкана открывается великолепный вид на Тихий океан и гигантский конус Корякского вулкана. Наслаждаясь захватывающими видами, можно забыть о том, что вам потребуется около пяти часов на подъём.

Мутновский

Высота — 2322 м

Мутновский является одним из наиболее известных вулканов на юге Камчатки. Рядом с ним расположен каньон Опасный, куда среди полосатых пепловых отложений низвергается 80-метровый водопад. Вулкан обладает четырьмя кальдерами, современным кратером и фумарольным полем. Фумаролы — это источники кипящих серных газов, создающие уникальный минералогический ландшафт. Однако от них стоит держаться подальше, чтобы не обжечься. Восхождение на Мутновский относительно лёгкое и доступное даже для неподготовленных путешественников.

Горелый

Горелый — брат Мутновского, и его главная черта — огромная кальдера с бирюзовым озером. Здесь у вас есть уникальная возможность пройти по извилистым краям вулкана на протяжении почти 12 километров. Вокруг расположены слоистые коричнево-красные "марсианские" пеплы и высохшие серые лавовые потоки, создающие потрясающие пейзажи.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы курилы туризм россия камчатка путешествия
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