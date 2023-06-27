Что могут предложить туристам горы Сочи

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Разнообразие природных ландшафтов Краснодарского края не перестает удивлять и привлекать путешественников. Традиционно эти места ассоциируются с отдыхом на побережье, но мы предлагаем посмотреть на них с другой стороны. Давайте отправимся в горы Сочи и узнаем, какие потрясающие приключения они могут предложить!

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Наслаждайтесь великолепными видами

Гора Ахун

Гора Ахун, расположенная в Большом Сочи, может показаться невысокой — всего 663 метра, но смотровая площадка на её вершине предлагает совершенно уникальный вид на город. Вы можете добраться до неё на автомобиле, проехав по серпантинной дороге, или пешком. Любители хайкинга рекомендуют подняться на гору Ахун через Агурские водопады.

Роза Пик

Самая высокая точка Розы Хутора расположена на хребте Аибга на высоте 2 320 метров. Вы можете подняться на неё по канатной дороге с двумя остановками. С вершины Розы Пик открывается панорамный вид на окрестности Розы Хутора, но перед покупкой билета на вершину убедитесь, что хребет не скрыт облаками (что часто бывает), иначе вы ничего не увидите.

Ощутите адреналин

Скайпарк

Скайпарк в Ахштырском ущелье набирает популярность среди любителей острых ощущений. Вы можете добраться до него на автобусе, следующем по маршруту Сочи — железнодорожный вокзал Адлера — Роза Хутор. Здесь вы найдёте самый длинный подвесной мост в мире! Также в парке предлагаются банджи-джампинг и зиплайн.

Рафтинг

С мая по октябрь экстремалы могут отправиться на сплав по горной реке Мзымта. Во время этой увлекательной экскурсии вас сопровождает опытный инструктор. Туристические компании предлагают разные маршруты по Мзымте, поэтому вам будет легко выбрать подходящий маршрут в зависимости от вашего уровня подготовки.

Исследуйте горы в походах

Гора Ачишхо

Всего в 10 километрах от сочинской Красной Поляны находится горный хребет высотой в 2 391 м. Вы можете добраться до него по пешей тропе прямо из деревни. Любители пешего туризма отправляются в эти места, чтобы насладиться прекрасным видом на Абхазию и море, а также чтобы найти дольмены! Протяжённость всего хребта составляет четыре километра, поэтому это комфортный маршрут как для однодневной, так и для многодневной поездки, если вы хотите остановиться с палаткой.

Каменный столб

Каменный столб является одной из самых доступных вершин в окрестностях Красной Поляны. Этот живописный маршрут подходит даже для детей, и, главное, здесь невозможно заблудиться, так как по всему пути расставлены указатели, начиная с верхней станции Розы Хутор. Протяжённость прогулки зависит только от вас (вы можете несколько раз свернуть с основного маршрута). Это отличный вариант для поездки в Сочи на майские праздники, так как поход на Каменный столб не займет весь ваш день.

Гора Сахарная

Гора Сахарная является одной из ближайших точек к самому Сочи, с которой открывается потрясающий вид на город и море. Несмотря на свою относительно низкую высоту в 1 550 м, опытные "походники" рекомендуют выделить на неё два дня: один день на подъём и второй день на спуск.