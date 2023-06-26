Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Самые известные достопримечательности Сеула

3:46
Туризм

Более 600 лет назад была основана южнокорейская столица, которая всё это время хранит свои исторические ценности. Путешественники из разных уголков мира приезжают в Сеул, чтобы насладиться дворцами династии Чосон, которые прекрасно сохранились. Людей привлекают древние укреплённые сооружения, буддийские и христианские храмы.

Фото:  

Дворец Кёнбоккун

Дворец Кёнбоккун, построенный в XIV веке в правление династии Чосон, справедливо считается самым красивым дворцом в Сеуле. Пережив несколько разрушений в результате японских нападений, этот исторический памятник сегодня радует путешественников своей оригинальной архитектурой.

Главное впечатление производят масштабы комплекса, состоящего из трёхсот зданий. Посещение музея на открытом воздухе необходимо начать с тронного зала. Также рекомендуется прогуляться по зелёному парку, украшенному озером и расцветшими лотосами.

Президентская резиденция Чхонвадэ

 

Чхонвадэ, известный как "Голубой дом" Сеула, является символом столицы Южной Кореи. Его название происходит от сине-голубой крыши, сделанной вручную из отдельных частей черепицы. Изящные изгибы здания символизируют гармонию с природой.

Дворцовый комплекс занимает огромную площадь в старом саду, посаженном века назад, во время правления династии Чосон. Здесь переплетаются зелёные деревья и множество цветов, создавая неповторимую атмосферу. Туристам предлагается посетить весенние и осенние резиденции.

Национальный парк Пукхансан

 

На севере Сеула расположен участок горной системы Пукхансан, который является гордостью столицы Южной Кореи. В 1983 году этот участок был объявлен национальным парком, а в период Чосон служил границей города.

Сегодня эта достопримечательность пользуется популярностью у путешественников со всего мира. Несмотря на небольшую высоту горы, менее одного километра, с её вершины можно насладиться великолепными панорамными видами на город. В парке также расположены исторические памятники и артефакты. Туристам доступны 14 прогулочных маршрутов.

Дворец Чхандоккун

 

Архитектура дворцового комплекса Чхандоккун сохранилась в своем первозданном виде с XV века. Это стало возможным благодаря упорному труду реставраторов, которые сумели сохранить оригинальную атмосферу сооружения. В этом комплексе проживал последний корейский император — вплоть до своей смерти в XX веке.

Территория комплекса занимает 58 гектаров и находится у подножия горы. Здесь растут восхитительные многолетние деревья, а в центре комплекса находится искусственное озеро с местами для отдыха и прогулок.

Район Инсадон

 

Один из обязательных пунктов в программе посещения туристами в столице Южной Кореи — Инсадон, район, известный множеством магазинов. На центральной улице Инсадонг-киль в дни династии Чосон жили состоятельные жители.

Однако японская колонизация оставила свой отпечаток и разорила корейское дворянство, после чего район был заполнен лавками, где продавались драгоценности, принадлежавшие обедневшей знати. Это время стало началом расцвета торговли. Сегодня здесь расположены множество кафе, антикварных магазинчиков и импровизированных рынков, где можно приобрести сувениры ручной работы.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы сеул туризм южная корея путешествия
Новости
Аналитик НИУ ВШЭ: санкции ЕС против России губят европейский автопром
Омские учёные создали работающие на водке космические двигатели
ВСУ планируют наступать по пересохшему Каховскому морю, которое станет для них новым кладбищем
В Москве скончался подросток, которого поджёг его приятель
Врачи рассказали, сколько жидкости необходимо пить в жару
Боррель заявил, что ЕС подготовит больше украинских военных, чем планировалось ранее
Яна Троянова рассказала о суициде сына: "Уходил из жизни абсолютно трезвым"
Бои на Запорожском направлении: ВС РФ сожгли колонну ВСУ
Бразилия не поддерживает «мирную формулу» Зеленского
Специалисты раскрыли наиболее раздражающие отдыхающих россиян привычки туристов
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Последние материалы
В США считают, что НАТО втайне признаёт крах планов Вашингтона против России
5 естественно охлаждающих дом растений
В Новосибирске скончался 98-летний ветеран ВОВ, избитый в местном пансионате
Немцы против: почему Германия не хочет отдавать Украине деньги России
Медики: газированные напитки негативно влияют на почки
МИД: Запад взрастил режим неонацизма на Украине в качестве плацдарма против РФ
Стало известно, сколько "Едим дома" приносит Юлии Высоцкой: 150 миллионов рублей на кулинаром шоу
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы
Глава МИД Венгрии рассказал, когда Будапешт одобрит евроинтеграцию Украины
Прокуратура проводит проверку по информации об отравлении выпускников гимназии в Санкт-Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников