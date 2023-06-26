Более 600 лет назад была основана южнокорейская столица, которая всё это время хранит свои исторические ценности. Путешественники из разных уголков мира приезжают в Сеул, чтобы насладиться дворцами династии Чосон, которые прекрасно сохранились. Людей привлекают древние укреплённые сооружения, буддийские и христианские храмы.
Дворец Кёнбоккун, построенный в XIV веке в правление династии Чосон, справедливо считается самым красивым дворцом в Сеуле. Пережив несколько разрушений в результате японских нападений, этот исторический памятник сегодня радует путешественников своей оригинальной архитектурой.
Главное впечатление производят масштабы комплекса, состоящего из трёхсот зданий. Посещение музея на открытом воздухе необходимо начать с тронного зала. Также рекомендуется прогуляться по зелёному парку, украшенному озером и расцветшими лотосами.
Чхонвадэ, известный как "Голубой дом" Сеула, является символом столицы Южной Кореи. Его название происходит от сине-голубой крыши, сделанной вручную из отдельных частей черепицы. Изящные изгибы здания символизируют гармонию с природой.
Дворцовый комплекс занимает огромную площадь в старом саду, посаженном века назад, во время правления династии Чосон. Здесь переплетаются зелёные деревья и множество цветов, создавая неповторимую атмосферу. Туристам предлагается посетить весенние и осенние резиденции.
На севере Сеула расположен участок горной системы Пукхансан, который является гордостью столицы Южной Кореи. В 1983 году этот участок был объявлен национальным парком, а в период Чосон служил границей города.
Сегодня эта достопримечательность пользуется популярностью у путешественников со всего мира. Несмотря на небольшую высоту горы, менее одного километра, с её вершины можно насладиться великолепными панорамными видами на город. В парке также расположены исторические памятники и артефакты. Туристам доступны 14 прогулочных маршрутов.
Архитектура дворцового комплекса Чхандоккун сохранилась в своем первозданном виде с XV века. Это стало возможным благодаря упорному труду реставраторов, которые сумели сохранить оригинальную атмосферу сооружения. В этом комплексе проживал последний корейский император — вплоть до своей смерти в XX веке.
Территория комплекса занимает 58 гектаров и находится у подножия горы. Здесь растут восхитительные многолетние деревья, а в центре комплекса находится искусственное озеро с местами для отдыха и прогулок.
Один из обязательных пунктов в программе посещения туристами в столице Южной Кореи — Инсадон, район, известный множеством магазинов. На центральной улице Инсадонг-киль в дни династии Чосон жили состоятельные жители.
Однако японская колонизация оставила свой отпечаток и разорила корейское дворянство, после чего район был заполнен лавками, где продавались драгоценности, принадлежавшие обедневшей знати. Это время стало началом расцвета торговли. Сегодня здесь расположены множество кафе, антикварных магазинчиков и импровизированных рынков, где можно приобрести сувениры ручной работы.
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