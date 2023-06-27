Уникальные места старинного Кракова

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие в Краков — это возможность окунуться в богатую историю этого города и насладиться его достопримечательностями. Старый город, Главный рынок и Вавельский замок — лишь некоторые из множества интересных мест, которые стоит посетить в Кракове.

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Старый город

Старый город является одним из самых привлекательных кварталов Кракова. В XIII веке его полностью разрушили монголы, однако он был заново отстроен и сохранил свою атмосферу. Здесь вы сможете ознакомиться с впечатляющими оборонительными сооружениями, совершить шоппинг в специализированных магазинах и посетить музейные комплексы. Даже простое посещение ресторана станет для вас небольшой исторической экскурсией по зданиям с готической архитектурой.

Главный рынок

Главный рынок — коммерческий, социальный и административный центр города, а сама площадь была крупнейшей в Европе XIII века. Здесь вы сможете посетить музеи и насладиться красотой исторической архитектуры. Главный рынок также является отправной точкой для экскурсий.

Вавельский замок

Вавельский замок — одна из главных достопримечательностей Кракова, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурный ансамбль замка представляет собой сочетание стилей XIV века и является свидетелем богатой истории. Здесь находятся экспозиции национального музея, в которых можно увидеть уникальные интерьеры, гобелены, картины и Оружейную палату.

Вавельский собор

Вавельский собор расположен на территории Вавельского замка и является одной из наиболее известных церквей Кракова. Строительство этой уникальной достопримечательности началось в XIV веке и многократно перестраивалось на протяжении нескольких столетий. Сегодня собор является действующей церковью, в нём регулярно проходят службы. Здание собора впечатляет архитектурой, которая сочетает элементы готики, ренессанса и барокко.

Базилика Пресвятой Девы Марии

Следующий важнейший краковский храм после собора на холме Вавель — базилика Святой Марии. Её строительство началось в XIII веке на месте более ранней церкви в романском силе. Новый храм был освящён в 1320 году. В течение следующих столетий базилика многократно перестраивалась, изменялись и её форма, и внутреннее убранство.

Во второй половине XIV века был построен продолговатый однопролётный алтарь с крестовидным сводом. В конце XIX века под руководством Тадеуша Стрыенского была проведена всесторонняя реконструкция.

Еврейский квартал Казимеж

Казимеж — духовный центр евреев и одна из популярных достопримечательностей Кракова, который ещё в XIX веке был самостоятельным городом. Посетители бывшей польской столицы приезжают сюда, чтобы увидеть храм Тела Господня и костёл Святой Екатерины.

Исторический квартал находится на территории Старого города, который признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Это прекрасное место, чтобы погрузиться в эпоху, изображённую в фильме "Список Шиндлера", съёмки которого проходили в Кракове. Сегодня этот район стал важным туристическим и культурным центром.