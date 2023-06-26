Пять мест в Бангкоке, которые обязательно нужно посетить

3:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Будучи одним из наиболее популярных туристических направлений, Таиланд заслуженно привлекает внимание путешественников. Эта южноазиатская страна пользуется огромным успехом благодаря своему мягкому климату, развитой инфраструктуре и бесчисленным пляжам. В самом сердце Таиланда находится столица Бангкок, где каждый желающий может окунуться в богатую древнюю культуру.

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Храм Изумрудного Будды

Храм Изумрудного Будды расположен в Королевском дворце. Этот храм является местом, где находится известный статуя Изумрудного Будды, которая была создана пять веков спустя достижения Буддой полного просветления. Сегодня статуя находится в святилище, построенном по велению Рамы I.

При создании Изумрудного Будды использовался материал, называемый "жадеит", который напоминает нефрит, а не изумруд, как многие туристы ошибочно полагают. Посетителям запрещено прикасаться к монументу.

Национальный музей Бангкока

Национальный музей Бангкока представляет собой комплекс зданий, построенных в XVII веке. Музей был признан историческим объектом королём Рамой V. Коллекция, представленная в национальной галерее, является крупнейшей в Таиланде. Здесь выставлены экспонаты, охватывающие разные периоды королевской истории, начиная с новокаменного века.

Улица Каосан

Улица Каосан ранее была известна своей торговлей нешлифованным рисом, но сегодня она превратилась в популярное место среди туристов. Она считается настоящей "туристической меккой" Бангкока с развитой развлекательной инфраструктурой. Этот район не подходит для людей, ищущих покой и спокойствие. Здесь всегда весело и энергично благодаря активной молодёжи.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах и дискотеках вы никогда не будете скучать ни минуты. Вы также можете посетить торговые и развлекательные центры, лавки с сувенирами и салоны тайского массажа. Это идеальное место для туристов с ограниченным бюджетом, так как здесь можно найти недорогие хостелы.

Парк Люмпини

Наслаждаться природными красотами можно не только за пределами столицы Таиланда, но и в самом её центре — в парке Люмпини. Этот парк был основан королём Рамой VI на его собственных землях в 1920 году. Монарх мечтал о создании места для отдыха, развлечений и активного времяпрепровождения под открытым небом.

Парковая зона раскинулась на площади 57 гектаров и является оазисом зелени и живой природы в сердце мегаполиса. Вековые деревья, озёра и цветы создают атмосферу покоя и спокойствия. Здесь вы можете встретить экзотических полосатых варанов.

Парк развлечений Dream World

В Бангкоке находится крупнейший развлекательный парк, идеальное место для семейного отдыха — Dream World. Парк оформлен яркими арт-объектами и разнообразными аттракционами, создающими прекрасную атмосферу для посещения как для детей, так и для взрослых.

Зона отдыха поделена на несколько тематических участков. Первая зона, расположенная рядом с входом, предлагает праздничные мероприятия. Вторая зона предназначена для захватывающих аттракционов. Третья зона выделяется своим необычным ландшафтным дизайном. Четвёртая зона представляет собой стилизованный мир сказок.