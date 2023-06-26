Будучи одним из наиболее популярных туристических направлений, Таиланд заслуженно привлекает внимание путешественников. Эта южноазиатская страна пользуется огромным успехом благодаря своему мягкому климату, развитой инфраструктуре и бесчисленным пляжам. В самом сердце Таиланда находится столица Бангкок, где каждый желающий может окунуться в богатую древнюю культуру.
Храм Изумрудного Будды расположен в Королевском дворце. Этот храм является местом, где находится известный статуя Изумрудного Будды, которая была создана пять веков спустя достижения Буддой полного просветления. Сегодня статуя находится в святилище, построенном по велению Рамы I.
При создании Изумрудного Будды использовался материал, называемый "жадеит", который напоминает нефрит, а не изумруд, как многие туристы ошибочно полагают. Посетителям запрещено прикасаться к монументу.
Национальный музей Бангкока представляет собой комплекс зданий, построенных в XVII веке. Музей был признан историческим объектом королём Рамой V. Коллекция, представленная в национальной галерее, является крупнейшей в Таиланде. Здесь выставлены экспонаты, охватывающие разные периоды королевской истории, начиная с новокаменного века.
Улица Каосан ранее была известна своей торговлей нешлифованным рисом, но сегодня она превратилась в популярное место среди туристов. Она считается настоящей "туристической меккой" Бангкока с развитой развлекательной инфраструктурой. Этот район не подходит для людей, ищущих покой и спокойствие. Здесь всегда весело и энергично благодаря активной молодёжи.
В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах и дискотеках вы никогда не будете скучать ни минуты. Вы также можете посетить торговые и развлекательные центры, лавки с сувенирами и салоны тайского массажа. Это идеальное место для туристов с ограниченным бюджетом, так как здесь можно найти недорогие хостелы.
Наслаждаться природными красотами можно не только за пределами столицы Таиланда, но и в самом её центре — в парке Люмпини. Этот парк был основан королём Рамой VI на его собственных землях в 1920 году. Монарх мечтал о создании места для отдыха, развлечений и активного времяпрепровождения под открытым небом.
Парковая зона раскинулась на площади 57 гектаров и является оазисом зелени и живой природы в сердце мегаполиса. Вековые деревья, озёра и цветы создают атмосферу покоя и спокойствия. Здесь вы можете встретить экзотических полосатых варанов.
В Бангкоке находится крупнейший развлекательный парк, идеальное место для семейного отдыха — Dream World. Парк оформлен яркими арт-объектами и разнообразными аттракционами, создающими прекрасную атмосферу для посещения как для детей, так и для взрослых.
Зона отдыха поделена на несколько тематических участков. Первая зона, расположенная рядом с входом, предлагает праздничные мероприятия. Вторая зона предназначена для захватывающих аттракционов. Третья зона выделяется своим необычным ландшафтным дизайном. Четвёртая зона представляет собой стилизованный мир сказок.
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