Топ-6 достопримечательностей Токио

4:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Токио, столица Японии, является уникальным и чрезвычайно популярным среди туристов со всего мира мегаполисом. Даже те, кто не углублялся в географию во время учебы в школе, знают о городе благодаря многочисленным фильмам, телевизионным передачам и музыкальным клипам. Токио справедливо считается культурным центром, где жизнь кипит круглосуточно.

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Императорский дворец в Токио

Императорский дворец в Токио - одно из главных достопримечательностей столицы Японии. С его богатой историей и красивыми архитектурными сооружениями он привлекает множество туристов. Императорский дворец служил резиденцией правителей Японии с 1868 года. Сегодня здесь находится дворцовый комплекс, где император выполняет свои официальные обязанности, а также проводятся различные церемонии и массовые мероприятия.

Важные здания, которые можно увидеть здесь, включают администрацию императорского двора и дворцовый центр шелководства. В последнем императрицы разводили тутовых шелкопрядов согласно правилам, установленным в 1871 году. Сады, расположенные на восточной части территории, также доступны для посещения.

Рыбный рынок Цукидзи

Рыбный рынок Цукидзи является самым крупным в Токио, где можно приобрести свежие морепродукты. В прошлом он располагался в оптовой зоне, но сегодня был перенесен в закрытый корпус рынка Тоёсу.

Для посетителей была создана специальная застекленная площадка, с которой можно наблюдать за процессом разделки огромных рыб и торговли. Принять участие в аукционе можно после предварительной записи. В верхних этажах нового рынка находятся магазины розничной торговли и небольшие рестораны, где можно отведать вкуснейшие рыбные блюда.

Сады Хамарикю

Сады Хамарикю, расположенные рядом с Императорской резиденцией, являются одной из красивейших достопримечательностей Токио. Здесь можно насладиться природной красотой и умиротворенной атмосферой. Сады включают в себя приливно-отливные пруды, окруженные цветущими камелиями, азалиями, пионами, сакурой и 300-летними японскими соснами. В 1946 году сады Хамарикю были открыты для посещения туристами, прежде они принадлежали императорской династии.

В начале 2010 года рядом с одним из прудов была воссоздана копия чайного домика под названием "Сосна". Сегодня любой желающий может попробовать настоящую японскую чайную церемонию за небольшую плату. В осенний период растения садов приобретают яркие оттенки жёлтого, оранжевого и багрового, а весной расцветают ароматные цветы.

Телевизионная башня в Токио

Во время своего строительства, Токийская телевизионная башня считалась самым высоким сооружением из стали в мире. Восходя на высоту 332 метра, туристы могут насладиться великолепным видом на город. Конструкция этого сооружения ассоциируется с парижской Эйфелевой башней.

Она пользуется популярностью среди путешественников благодаря смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид. Желательно посещать достопримечательность вечером, когда столица Японии зажигается миллионами огней.

Район Роппонги

Район Роппонги является центром ночных развлечений в столице Японии. Местные жители называют его районом иностранцев из-за множества посольств. Лишь несколько десятилетий назад этот район был опасным городским районом, контролируемым Якудза.

Сегодня он преображен небоскребами, в которых находятся элитное жилье, офисы известных компаний, рестораны и кафе с японской и европейской кухней. Быстрое развитие района привело к появлению казино, стрип-клубов и других развлекательных заведений.

Национальный центр искусств

Первые посетители токийского национального центра искусств появились в начале 2007 года. Знаменитый архитектор Кисё Курокава занимался проектировкой здания, которое по форме напоминает волну. В центре регулярно проводятся выставки, научные семинары и мастер-классы.