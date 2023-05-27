Йога-туры в России: куда можно отправиться?

Йога давно доказала свою пользу для здоровья и благополучия, а единение с природой и медитация помогают нам найти гармонию в себе. Чтобы ваше путешествие стало незабываемым, выберите йога-тур, который полностью соответствует вашим предпочтениям.

Фото: https://womo.ua/

Йога-туры в теплые края

Первое, на что следует обратить внимание при выборе йога-тура, это место, в котором вы хотите побывать этим летом. Если вы любите жаркий климат, то для вас отличным вариантом станут Краснодарский край и Крым. В этих районах вы сможете насладиться прогулками по побережью, посетить достопримечательности, насладиться правильным питанием и заниматься йогой по утрам. Выбор города зависит от ваших личных предпочтений. Сочи идеально подойдет для тех, кто любит шумные вечеринки и большие компании. Алушта, расположенная в Крыму, является прохладным и свежим местом в этом южном направлении, идеальным для тех, кто плохо переносит палящее солнце.

Горы и медитация

Если вы мечтаете об уникальном опыте, то вам стоит отправиться в город Мезмай, где собраны лучшие йога-туры в горах. Здесь вы сможете посетить Орлиные скалы, насладиться пейзажами нагорья Лагонаки с его буковыми и пихтовыми лесами, а также погрузиться в атмосферу Курджипского ущелья. Помимо этого, вас ждут посиделки у костра, чаепития с полезными травами и бесконечные йога-практики. Мезмай, находящийся в Краснодарском крае, славится не только своими жаркими пляжами, но и прохладными горными вершинами.

Еще одним интересным местом для йога-туров является Детляжка, где проводятся горно-морские ретриты для любителей здорового образа жизни. Здесь путешественники занимаются духовными практиками и выполняют асаны. Йога-тур в Детляжке подходит как новичкам, так и опытным практикующим. Занятия перемежаются с экскурсиями на каньон Прохладный, к 33 водопадам и к Волконскому дольмену.

Если вас привлекает вид на Эльбрус, то стоит отправиться в Пятигорск или Кисловодск. В этих местах вы также сможете отдохнуть и практиковать йогу. Большинство йога-туров Кавказских минеральных вод проходят на холмах, утесах и у подножия самого Эльбруса.

По следам шаманов

В последнее время туристы стали обращать больше внимания на туры по России. Байкал, Калмыкия и Алтай попали в топ популярных направлений. Путешественников привлекает не только природа этих мест, но и особая энергетика, которая окутывает их шаманским духом.

Йога-туры здесь максимально приближенные к природе — вы будете размещаться в палатках или на базах отдыха, проводить практики на берегу озер, у подножий гор и в степях. Обычно после занятий есть возможность окунуться в водоем и выпить фиточай.

Некоторые туры предлагают участникам вечерние походы в баню, общение со шаманами и медитации. Все туры включают экскурсии к популярным достопримечательностям. В качестве инструкторов по йоге в таких турах, как правило, выступают местные жители, которые расскажут вам о культуре, традициях и ритуалах.