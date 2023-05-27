Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Топ-6 достопримечательностей Амстердама

4:17
Туризм

Несмотря на небольшие размеры, Амстердам не уступает крупнейшим европейским столицам по количеству уникальных достопримечательностей. Великолепные архитектурные объекты, каналы и неповторимая атмосфера делают этот город особенным, скрывая множество интересных и неожиданных мест.

Топ-6 достопримечательностей Амстердама
Фото: prosto.aero

Площадь Дам

Посещение площади Дам в столице Нидерландов является обязательным для всех путешественников. На этой площади в 20 000 квадратных метров регулярно проходят значимые городские события, такие как церемонии, фестивали, концерты, демонстрации и акции протеста.

Вы сможете насладиться работами современных мастеров искусства или заглянуть в Новую церковь — храм, построенный в XX веке и изначально предназначавшийся для иных целей. Центральная часть площади посвящена национальной памяти павших во Второй мировой войне.

Королевский дворец

Королевский дворец Амстердама — официальное место для восхождения на трон королей, свадеб, приема иностранных гостей. Дворец был построен в конце XVII века и изначально использовался как городская ратуша и место проведения судебных заседаний.

С течением времени он стал резиденцией королевской семьи. Здание стоит на фундаменте, укрепленном 13 660 сваями. Сегодня королевская семья использует дворец для проведения важных мероприятий, и в то же время он открыт для посещения туристами.

Новая церковь

Новая церковь, стала настоящим украшением города благодаря своему уникальному готическому фасаду и 109-метровому шпилю, видному с самых отдаленных уголков Амстердама. Из-за его впечатляющей высоты шпиль дважды подвергся удару молнии, что привело к масштабному пожару.

Внутри церкви сочетаются белый мрамор и благородные породы дерева, уникальная резьба и яркие витражи. В центре внимания находится орган XVII века. Этот храм был местом коронации членов королевской династии и погребения знаменитых поэтов, политиков и военных деятелей.

Музей мадам Тюссо

Одной из самых известных и популярных достопримечательностей Амстердама является музейный комплекс мадам Тюссо. Здесь вы сможете увидеть восковые фигуры, представленные на известной лондонской выставке. Погрузившись внутрь здания, вы окунетесь в увлекательный мир знаменитых людей, символизирующих свою эпоху.

В музее представлены восковые экспонаты кинозвезд, музыкантов, политиков и других знаменитостей. Оригинальные дизайнерские элементы залов, интерактивные и музыкальные инсталляции, а также световые эффекты создают особую атмосферу.

Музей Винсента ван Гога

В честь известного нидерландского художника Винсента ван Гога было начато строительство огромного, пользующегося бешеной популярностью, 4-этажного музея. Этот музей представляет великолепную коллекцию произведений мастера.

Первые два этажа музея посвящены картинам Винсента ван Гога, которые расположены в хронологическом порядке, позволяя туристам следовать за эволюцией его стиля в ходе авторской экскурсии. На третьем этаже посетители могут ознакомиться с историей жизни художника. Четвертый этаж представляет работы других мастеров, творивших во времена ван Гога.

Дом Рембрандта

Все любители изобразительного искусства обязательно должны посетить музейный комплекс, который находится в доме, где проживал всемирно известный художник Рембрандт. Он не только создал множество шедевров, но и открыл мастерскую для своих учеников. Экспозиция предлагает посетителям погрузиться в повседневную жизнь художника, представленную экспонатами XVII века. Музей Рембрандта — это не просто его бывший дом, но и его творческая мастерская. Коллекция музея пополняется произведениями искусства на бумаге и на данный момент насчитывает 4 000 гравюр.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм амстердам нидерланды
Новости
Зеленский расширил санкции против России и ряда европейских стран
NYT: Германия начала обучение военных ВСУ управлению американскими танками Abrams
Врач назвал три причины есть сыр каждый день
Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие войска РФ
Ростовчан стали пугать ложной ориентировкой о розыске 39 вооружённых дезертиров из ЛНР
Baza: в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию
Под обстрел со стороны боевиков ВСУ попал город Шебекино Белгородской области
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Диетолог рекомендовал здоровый перекус для здоровья пожилых людей
ВСУ пытались нанести ракетный удар по авиабазе и складам ВС России в Приазовье
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Сатановский: единственный способ одолеть США — создать проблемы внутри
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
Пугачёва похвалила Преснякова за вечеринку в США
Пугачёва похвалила Преснякова за вечеринку в США
Последние материалы
NYT: Германия начала обучение военных ВСУ управлению американскими танками Abrams
Врач назвал три причины есть сыр каждый день
Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие войска РФ
Топ-6 достопримечательностей Амстердама
Ростовчан стали пугать ложной ориентировкой о розыске 39 вооружённых дезертиров из ЛНР
Baza: в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию
Под обстрел со стороны боевиков ВСУ попал город Шебекино Белгородской области
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Диетолог рекомендовал здоровый перекус для здоровья пожилых людей
Поворачивать и тормозить: можно ли делать это одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников