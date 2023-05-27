Топ-6 достопримечательностей Амстердама

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на небольшие размеры, Амстердам не уступает крупнейшим европейским столицам по количеству уникальных достопримечательностей. Великолепные архитектурные объекты, каналы и неповторимая атмосфера делают этот город особенным, скрывая множество интересных и неожиданных мест.

Фото: prosto.aero

Площадь Дам

Посещение площади Дам в столице Нидерландов является обязательным для всех путешественников. На этой площади в 20 000 квадратных метров регулярно проходят значимые городские события, такие как церемонии, фестивали, концерты, демонстрации и акции протеста.

Вы сможете насладиться работами современных мастеров искусства или заглянуть в Новую церковь — храм, построенный в XX веке и изначально предназначавшийся для иных целей. Центральная часть площади посвящена национальной памяти павших во Второй мировой войне.

Королевский дворец

Королевский дворец Амстердама — официальное место для восхождения на трон королей, свадеб, приема иностранных гостей. Дворец был построен в конце XVII века и изначально использовался как городская ратуша и место проведения судебных заседаний.

С течением времени он стал резиденцией королевской семьи. Здание стоит на фундаменте, укрепленном 13 660 сваями. Сегодня королевская семья использует дворец для проведения важных мероприятий, и в то же время он открыт для посещения туристами.

Новая церковь

Новая церковь, стала настоящим украшением города благодаря своему уникальному готическому фасаду и 109-метровому шпилю, видному с самых отдаленных уголков Амстердама. Из-за его впечатляющей высоты шпиль дважды подвергся удару молнии, что привело к масштабному пожару.

Внутри церкви сочетаются белый мрамор и благородные породы дерева, уникальная резьба и яркие витражи. В центре внимания находится орган XVII века. Этот храм был местом коронации членов королевской династии и погребения знаменитых поэтов, политиков и военных деятелей.

Музей мадам Тюссо

Одной из самых известных и популярных достопримечательностей Амстердама является музейный комплекс мадам Тюссо. Здесь вы сможете увидеть восковые фигуры, представленные на известной лондонской выставке. Погрузившись внутрь здания, вы окунетесь в увлекательный мир знаменитых людей, символизирующих свою эпоху.

В музее представлены восковые экспонаты кинозвезд, музыкантов, политиков и других знаменитостей. Оригинальные дизайнерские элементы залов, интерактивные и музыкальные инсталляции, а также световые эффекты создают особую атмосферу.

Музей Винсента ван Гога

В честь известного нидерландского художника Винсента ван Гога было начато строительство огромного, пользующегося бешеной популярностью, 4-этажного музея. Этот музей представляет великолепную коллекцию произведений мастера.

Первые два этажа музея посвящены картинам Винсента ван Гога, которые расположены в хронологическом порядке, позволяя туристам следовать за эволюцией его стиля в ходе авторской экскурсии. На третьем этаже посетители могут ознакомиться с историей жизни художника. Четвертый этаж представляет работы других мастеров, творивших во времена ван Гога.

Дом Рембрандта

Все любители изобразительного искусства обязательно должны посетить музейный комплекс, который находится в доме, где проживал всемирно известный художник Рембрандт. Он не только создал множество шедевров, но и открыл мастерскую для своих учеников. Экспозиция предлагает посетителям погрузиться в повседневную жизнь художника, представленную экспонатами XVII века. Музей Рембрандта — это не просто его бывший дом, но и его творческая мастерская. Коллекция музея пополняется произведениями искусства на бумаге и на данный момент насчитывает 4 000 гравюр.