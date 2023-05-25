Самые знаменитые места Португалии

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Путешествие в Португалию позволит вам окунуться в историю, насладиться прекрасными пейзажами и узнать больше о культуре этой удивительной страны. Не упустите возможность посетить эти замечательные места и создать незабываемые впечатления!

Фото: pixabay.com

Замок Обидуш

Замок Обидуш, расположенный в Португалии, является одним из самых удивительных мест в стране. Веками он служил свидетелем исторических событий и пережил многочисленные владения различных народов. Замок был построен в V веке и олицетворяет древнюю архитектуру Португалии.

Это место стало невероятно популярным среди туристов, благодаря своей истории и загадочной атмосфере. Сейчас замок Обидуш полностью восстановлен и открыт для посещения. Вы сможете окунуться в атмосферу древности и узнать больше о великой истории этого места.

Дворец Пена

Еще одно удивительное место, которое стоит посетить в Португалии, это Дворец Пена. Этот дворец, расположенный на вершине скалы, возвышается на высоте более 500 метров над уровнем моря. Он известен своей неповторимой архитектурой, в которой смешаны различные стили и направления.

Путешествие в этот дворец станет настоящим приключением. Вам потребуется не менее пяти часов, чтобы полностью исследовать его просторы. Но оно того стоит! Вы сможете насладиться великолепными видами, посетить уютное кафе и купить сувениры в небольшом магазинчике.

Алту-Дору

Долина Алту-Дору входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых красивых мест в Португалии. Здесь вы найдете более двух тысяч летнюю историю производства вина. Уникальные климатические условия делают эту долину идеальным местом для выращивания винограда.

Алту-Дору разделена на три региона, каждый из которых имеет свои особенности. Зеленые виноградники и белые стены домиков создают неповторимый пейзаж. Вы сможете погрузиться в атмосферу виноделия, попробовать уникальные сорта вин и насладиться прекрасными видами долины.

Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса

Аббатство Санта-Мария-де-Алкобаса является еще одним важным историческим местом Португалии. Оно было построено в XII веке по приказу португальского короля Альфонса Первого. Это первая постройка в стране, сочетающая в себе элементы готики и барокко.

Санта-Мария-де-Алкобаса было важным религиозным и культурным центром. Сегодня оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает множество туристов своей уникальной архитектурой и историческим значением.

Парк Пенеда-Жереш

Защищенная территория парка Пенеда-Жереш простирается вдоль границы с Испанией. Название парка происходит от двух горных хребтов - Пенеда и Жереш - которые простираются на его просторах. Этот заповедник привлекает не только возможностью наблюдать разнообразных животных, но также имеет древние замки, полуразрушенные монастыри и остатки затопленной деревни конца XX века.

Город-музей Эвора

История этого города началась задолго до прихода римлян на эти земли. Первые обитатели были лузитанцами, которые назвали свой дом Эборой. После них здесь проживали римляне, мавры, испанцы и, наконец, португальцы. Название территории часто менялось, но окончательно утвердилось имя "Эвора" для этого города. В XVI веке наступил его золотой век.

В Эворе проживала королевская семья, здесь возводились университет и ключевые промышленные объекты. Однако спустя два столетия город потерял свой политический и экономический статус. В настоящее время Эвора представляет собой музей, наполненный памятниками истории и архитектуры, открытый для всех туристов, желающих узнать больше о том, как Португалия возникала и развивалась.

Замок Гимарайнш

Некогда эти земли принадлежали арабскому народу, но уже в IX веке они были отобраны португальцами. В Гимарайнше вы сможете ощутить атмосферу роскоши, в которой жили правители этой области.

Однако замок не всегда был резиденцией благородных семей. Некоторое время здесь располагалась тюрьма, а позже территория замка была переоборудована для сельскохозяйственных нужд. С XIX века крепость считается историческим памятником и функционирует как музей, в который можно попасть абсолютно бесплатно.