Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Куда поехать отдыхать в России весной?

4:06
Туризм

Цветущие сады, оттаявшие озера, горные склоны, покрытые травами. Дух весны, уже разлитый в воздухе, так и манит путешественников провести больше времени на природе.

Куда поехать отдыхать в России весной?
Фото: pixabay.com

Онежское озеро

Это озеро расположено в Ленинградской и Вологодской областях и республике Карелия, и считается третьим по величине пресным водоемом в России (после Байкала и Ладожского озера).

Побережье весьма живописно, и в теплое время года путешественники часто сплавляются по озеру на байдарках, плавают на парусниках или надувных лодках. Будучи на Онежском озере, непременно посетите местные достопримечательности: например, остров Кижи, где находится историко-архитектурный комплекс, состоящий из деревянных строений XVIII-XIX веков, или Андому-гору — оттуда открывается потрясающая панорама.

Озеро Кара-Кель

Расположенное в Карачаево-Черкесии, неподалеку от южной границы поселка Теберда, озеро Кара-Кель, в переводе с оказийского языка, означает "черное озеро". Это имя связано с его глинистым дном, которое придает воде темный, практически черный цвет. Вокруг этого места существует множество легенд. Например, одна из них рассказывает о юном пастухе по имени Кара, который был увлечен на дно озера русалкой Сууанасой, очарованной его мастерством игры на свирели.

Наравне с легендами, факты, связанные с этим озером, также представляют интерес. Оно существует уже более десяти тысяч лет и возникло в результате движения ледника Теберда. В озере Кара-Кель обитает форель, и весной и летом там можно купаться, так как температура воды достигает +20 градусов.

Озеро Баскунчак

Озеро Баскунчак расположено в Астраханской области. Благодаря минеральным солям, природной глине и грязи, купание в Баскунчаке имеет целебный эффект, аналогичный купанию в знаменитом Мертвом море. Здесь нет опасности утонуть, так как вода, богатая солями, сама поддерживает плавучесть. Баскунчак также является частью Богданско-Баскунчакского заповедника, и, хотя талая вода затопляет окрестности весной, озеро стоит посетить именно в это время, чтобы насладиться расцветом природы.

В марте радуют глаз подснежники, а в апреле и начале мая можно увидеть волшебные алые тюльпаны и маки. К концу весны окрестности озера покрываются серебристым ковылем. Недалеко от Баскунчака расположены два санатория, а также священная гора Большое Богдо (150 м), которая является святым местом.

Гора Эльбрус

Несмотря на нестабильную погоду в Приэльбрусье, каждой весной в этот регион стекается множество туристов. Гора Эльбрус предлагает самый продолжительный горнолыжный сезон в России. Путешественникам доступны заснеженные склоны и трассы, расположенные выше 2 800 метров над уровнем моря.

Весной также стоит посетить Терскольское ущелье, где сочетаются зелень и снег, а еще открывается потрясающий вид на ледники Эльбруса, вершину Донгуз-Орун и Чегетский хребет.

Северо-Чуйский хребет

Северо-Чуйский хребет является одним из участков великолепных Алтайских гор и находится в северно-западной части Кош-Агачского района, ограниченный долинами реки Аргут и Чарган-Узун. Вид величественных заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта является одним из самых впечатляющих событий, ожидающих путешественников на Чуйском тракте. Здесь вы сможете насладиться прекрасными альпийскими лугами, лиственно-кедровой тайгой, а также встретить горных козлов, бурундуков и даже снежных барсов, занесенных в Красную книгу России.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия путешествия
Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин трогательно поздравил певицу Анжелику Варум с днём рождения
Водители мэрии Оренбурга получили 15 штрафов ГИБДД за один день
Авиация ВКС РФ поразила позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Эксперт Докучаева перечислила достоинства нового закона о гражданстве
Сатановский назвал единственный для России способ одолеть США
Shot: военный аэродром в Ростовской области могли атаковать из украинского ОТРК "Гром"
Экс-министр Хакасии Богушевич: чиновники республики провалили задачу по экспорту угля
Мощный обстрел Донецка продолжается: число раненых растёт
FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны армии РФ во время контрнаступления
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
РИА Новости: США наносят мощный удар по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву
Хазин рассказал, что стоит за текущим "бездействием" Кремля: "От США останутся руины"
Генерал Милли: США просили Киев не использовать американское оружие для атак по России
Иноагентов и сбежавших из РФ артистов могут лишить российских выплат и пенсий: допрыгались
Военный эксперт Евсеев объяснил, чем для Украины обернётся очередная мобилизация — под ружьё 600 тысяч
В Киеве пьяный руководитель райсуда насмерть сбил военного на блокпосту
Глава отряда белгородской ТРО Курчевский рассказал о попытке прорыва диверсантов ВСУ
Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку
В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений при реализации нацпроекта "Образование"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников