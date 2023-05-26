Куда поехать отдыхать в России весной?

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Цветущие сады, оттаявшие озера, горные склоны, покрытые травами. Дух весны, уже разлитый в воздухе, так и манит путешественников провести больше времени на природе.

Фото: pixabay.com

Онежское озеро

Это озеро расположено в Ленинградской и Вологодской областях и республике Карелия, и считается третьим по величине пресным водоемом в России (после Байкала и Ладожского озера).

Побережье весьма живописно, и в теплое время года путешественники часто сплавляются по озеру на байдарках, плавают на парусниках или надувных лодках. Будучи на Онежском озере, непременно посетите местные достопримечательности: например, остров Кижи, где находится историко-архитектурный комплекс, состоящий из деревянных строений XVIII-XIX веков, или Андому-гору — оттуда открывается потрясающая панорама.

Озеро Кара-Кель

Расположенное в Карачаево-Черкесии, неподалеку от южной границы поселка Теберда, озеро Кара-Кель, в переводе с оказийского языка, означает "черное озеро". Это имя связано с его глинистым дном, которое придает воде темный, практически черный цвет. Вокруг этого места существует множество легенд. Например, одна из них рассказывает о юном пастухе по имени Кара, который был увлечен на дно озера русалкой Сууанасой, очарованной его мастерством игры на свирели.

Наравне с легендами, факты, связанные с этим озером, также представляют интерес. Оно существует уже более десяти тысяч лет и возникло в результате движения ледника Теберда. В озере Кара-Кель обитает форель, и весной и летом там можно купаться, так как температура воды достигает +20 градусов.

Озеро Баскунчак

Озеро Баскунчак расположено в Астраханской области. Благодаря минеральным солям, природной глине и грязи, купание в Баскунчаке имеет целебный эффект, аналогичный купанию в знаменитом Мертвом море. Здесь нет опасности утонуть, так как вода, богатая солями, сама поддерживает плавучесть. Баскунчак также является частью Богданско-Баскунчакского заповедника, и, хотя талая вода затопляет окрестности весной, озеро стоит посетить именно в это время, чтобы насладиться расцветом природы.

В марте радуют глаз подснежники, а в апреле и начале мая можно увидеть волшебные алые тюльпаны и маки. К концу весны окрестности озера покрываются серебристым ковылем. Недалеко от Баскунчака расположены два санатория, а также священная гора Большое Богдо (150 м), которая является святым местом.

Гора Эльбрус

Несмотря на нестабильную погоду в Приэльбрусье, каждой весной в этот регион стекается множество туристов. Гора Эльбрус предлагает самый продолжительный горнолыжный сезон в России. Путешественникам доступны заснеженные склоны и трассы, расположенные выше 2 800 метров над уровнем моря.

Весной также стоит посетить Терскольское ущелье, где сочетаются зелень и снег, а еще открывается потрясающий вид на ледники Эльбруса, вершину Донгуз-Орун и Чегетский хребет.

Северо-Чуйский хребет

Северо-Чуйский хребет является одним из участков великолепных Алтайских гор и находится в северно-западной части Кош-Агачского района, ограниченный долинами реки Аргут и Чарган-Узун. Вид величественных заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта является одним из самых впечатляющих событий, ожидающих путешественников на Чуйском тракте. Здесь вы сможете насладиться прекрасными альпийскими лугами, лиственно-кедровой тайгой, а также встретить горных козлов, бурундуков и даже снежных барсов, занесенных в Красную книгу России.