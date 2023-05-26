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Джалиль Вахитов

Шантарские острова: увидеть китов своими глазами

Туризм

Шантарские острова — одни из самых отдаленных и необитаемых мест в России. Многие люди даже не знают о существовании этого архипелага и о его местоположении в Охотском море. Чтобы найти их на карте, необходимо сначала обнаружить Охотское море на юго-востоке России. В западной его части раскинулись 15 необитаемых островов, на которых постоянно живут всего лишь четыре работника метеорологической станции.

Шантарские острова: увидеть китов своими глазами
Фото: pixabay.com

Путешествие на Шантарские острова

Как добраться?

Для посещения Шантарских островов вы отправитесь из Хабаровского края. Попасть на острова самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше и безопаснее присоединиться к организованной группе. Чаще всего поездка начинается с города Николаевска-на-Амуре, откуда есть несколько вариантов:

  • Джип-туры
  • Катеры
  • Яхты
  • Вертолеты

При планировании поездки на острова стоит учесть возможность непогоды и добавить несколько дополнительных дней на всякий случай.

Какая погода ожидает вас?

В течение восьми месяцев в году острова покрыты льдом. Лучшее время для посещения – июль и август, но нужно быть готовым к сильным ветрам и штормам. Средняя температура в это время составляет около +15…+17°C. Поэтому важно тщательно подобрать свою экипировку:

  • Ветронепроницаемая одежда с мембраной;
  • Многослойные теплые флисовые вещи;
  • Термобелье.
  • Также рекомендуется иметь водонепроницаемые сумки для ценных вещей и гидрокостюмы для занятий на сап-бордах. Здесь часто возникают низкие туманы, которые создают загадочную атмосферу вокруг островов.

Удивительный мир Шантарских островов

На островах можно увидеть уникальных животных и птиц, таких как:

  • Гагары
  • Тупики
  • Тюлени
  • Сивучи

Также здесь можно встретить китов и косаток, которые являются настоящими звездами этого места. Каждый остров уникален своей геологией: здесь вас ожидают красные, белые и разноцветные выходы яшмовых и мраморных скал в окружении бескрайнего синего моря. На островах также можно увидеть медведей, но, конечно же, лучше не подходить к ним близко.

Как увидеть китов?

Главная причина, по которой люди отправляются в экспедиции на Шантарские острова, – возможность встретить китов и косаток. Гренландские киты приходят в эти воды для размножения. Если вам повезет, то вы сможете увидеть до 30-40 гигантских двадцатиметровых спин за один раз.

Наиболее вероятно встретить китов в бухтах Онгачан и Врангеля, где они прячутся от хищных косаток. Вы можете попробовать наблюдать за ними на сап-бордах или с яхты – это будет незабываемое впечатление на всю жизнь.

А есть ли здесь какая-нибудь цивилизация?

Единственным местом на Шантарских островах, где можно встретить некую цивилизацию, является Большой Шантар. Здесь находится работающая метеостанция и заброшенный завод по переработке жира. В XIX веке этот завод был построен китобоями, однако люди вскоре покинули эти края, и остались только аутентичные руины. Сейчас здесь можно только фотографировать китов.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм путешествия
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