Шантарские острова: увидеть китов своими глазами

Шантарские острова — одни из самых отдаленных и необитаемых мест в России. Многие люди даже не знают о существовании этого архипелага и о его местоположении в Охотском море. Чтобы найти их на карте, необходимо сначала обнаружить Охотское море на юго-востоке России. В западной его части раскинулись 15 необитаемых островов, на которых постоянно живут всего лишь четыре работника метеорологической станции.
Для посещения Шантарских островов вы отправитесь из Хабаровского края. Попасть на острова самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше и безопаснее присоединиться к организованной группе. Чаще всего поездка начинается с города Николаевска-на-Амуре, откуда есть несколько вариантов:
При планировании поездки на острова стоит учесть возможность непогоды и добавить несколько дополнительных дней на всякий случай.
В течение восьми месяцев в году острова покрыты льдом. Лучшее время для посещения – июль и август, но нужно быть готовым к сильным ветрам и штормам. Средняя температура в это время составляет около +15…+17°C. Поэтому важно тщательно подобрать свою экипировку:
На островах можно увидеть уникальных животных и птиц, таких как:
Также здесь можно встретить китов и косаток, которые являются настоящими звездами этого места. Каждый остров уникален своей геологией: здесь вас ожидают красные, белые и разноцветные выходы яшмовых и мраморных скал в окружении бескрайнего синего моря. На островах также можно увидеть медведей, но, конечно же, лучше не подходить к ним близко.
Главная причина, по которой люди отправляются в экспедиции на Шантарские острова, – возможность встретить китов и косаток. Гренландские киты приходят в эти воды для размножения. Если вам повезет, то вы сможете увидеть до 30-40 гигантских двадцатиметровых спин за один раз.
Наиболее вероятно встретить китов в бухтах Онгачан и Врангеля, где они прячутся от хищных косаток. Вы можете попробовать наблюдать за ними на сап-бордах или с яхты – это будет незабываемое впечатление на всю жизнь.
Единственным местом на Шантарских островах, где можно встретить некую цивилизацию, является Большой Шантар. Здесь находится работающая метеостанция и заброшенный завод по переработке жира. В XIX веке этот завод был построен китобоями, однако люди вскоре покинули эти края, и остались только аутентичные руины. Сейчас здесь можно только фотографировать китов.
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