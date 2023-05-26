Шантарские острова: увидеть китов своими глазами

Шантарские острова — одни из самых отдаленных и необитаемых мест в России. Многие люди даже не знают о существовании этого архипелага и о его местоположении в Охотском море. Чтобы найти их на карте, необходимо сначала обнаружить Охотское море на юго-востоке России. В западной его части раскинулись 15 необитаемых островов, на которых постоянно живут всего лишь четыре работника метеорологической станции.

Фото: pixabay.com

Путешествие на Шантарские острова

Как добраться?

Для посещения Шантарских островов вы отправитесь из Хабаровского края. Попасть на острова самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше и безопаснее присоединиться к организованной группе. Чаще всего поездка начинается с города Николаевска-на-Амуре, откуда есть несколько вариантов:

Джип-туры

Катеры

Яхты

Вертолеты

При планировании поездки на острова стоит учесть возможность непогоды и добавить несколько дополнительных дней на всякий случай.

Какая погода ожидает вас?

В течение восьми месяцев в году острова покрыты льдом. Лучшее время для посещения – июль и август, но нужно быть готовым к сильным ветрам и штормам. Средняя температура в это время составляет около +15…+17°C. Поэтому важно тщательно подобрать свою экипировку:

Ветронепроницаемая одежда с мембраной;

Многослойные теплые флисовые вещи;

Термобелье.

Также рекомендуется иметь водонепроницаемые сумки для ценных вещей и гидрокостюмы для занятий на сап-бордах. Здесь часто возникают низкие туманы, которые создают загадочную атмосферу вокруг островов.

Удивительный мир Шантарских островов

На островах можно увидеть уникальных животных и птиц, таких как:

Гагары

Тупики

Тюлени

Сивучи

Также здесь можно встретить китов и косаток, которые являются настоящими звездами этого места. Каждый остров уникален своей геологией: здесь вас ожидают красные, белые и разноцветные выходы яшмовых и мраморных скал в окружении бескрайнего синего моря. На островах также можно увидеть медведей, но, конечно же, лучше не подходить к ним близко.

Как увидеть китов?

Главная причина, по которой люди отправляются в экспедиции на Шантарские острова, – возможность встретить китов и косаток. Гренландские киты приходят в эти воды для размножения. Если вам повезет, то вы сможете увидеть до 30-40 гигантских двадцатиметровых спин за один раз.

Наиболее вероятно встретить китов в бухтах Онгачан и Врангеля, где они прячутся от хищных косаток. Вы можете попробовать наблюдать за ними на сап-бордах или с яхты – это будет незабываемое впечатление на всю жизнь.

А есть ли здесь какая-нибудь цивилизация?

Единственным местом на Шантарских островах, где можно встретить некую цивилизацию, является Большой Шантар. Здесь находится работающая метеостанция и заброшенный завод по переработке жира. В XIX веке этот завод был построен китобоями, однако люди вскоре покинули эти края, и остались только аутентичные руины. Сейчас здесь можно только фотографировать китов.