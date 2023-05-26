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Джалиль Вахитов

Лучшие достопримечательности Лиссабона

Туризм

Лиссабон, столица Португалии, является не только живописным историческим городом, но и местом, где можно открыть для себя множество удивительных достопримечательностей. Если вы планируете посетить этот чудесный город, не упустите возможность посмотреть на следующие места, которые оставят незабываемые впечатления.

Лучшие достопримечательности Лиссабона
Фото: photocentra.ru

Башня Торре-де-Белен

Башня Торре-де-Белен является одним из главных символов Лиссабона уже много лет. Это строение было спроектировано в XV веке как часть оборонительного комплекса. Несколько правителей высказывались в пользу строительства башни, чтобы она могла обеспечить защиту на реке Тежу. Строительство здания было завершено в XVI веке.

Посетите башню и обязательно найдите статую носорога. Она расположена на одной из внешних стен. Эта статуя напоминает о подарке, который индийский султан преподнёс королю Португалии.

Монастырь Жеронимуш

В 2007 году монастырю Жеронимуш было присвоено звание одного из Семи Чудес Португалии. Это великолепное здание позднеготической архитектуры, особенно мануэлинского стиля. Вы можете долго рассматривать украшение монастыря и каждый раз обнаруживать новые детали.

Монастырь Жеронимуш - дом для двух музеев: Археологического и Морского. Кроме того, монастырь является важным религиозным центром, который до сих пор выполняет свои функции.

Замок Святого Георгия

Замок Святого Георгия можно сравнить с Кремлём. Это исторический центр Лиссабона, который существует уже многие тысячелетия. Самым древним сооружением, находившимся на этом месте, была римская крепость. Согласно историческим источникам, в XII веке земли перешли во владение португальского короля.

Здание замка видно практически из любой точки города. Вокруг крепости сохранился ров, через который проходит мост. По мосту вы сможете дойти до массивных ворот, за которыми находится внутренняя часть крепости.

Океанариум Лиссабона

В конце XX века был открыт уникальный океанариум Лиссабона. В настоящее время здесь проходит множество захватывающих мероприятий, начиная от научных лекций и до предоставления необычных услуг. Кроме того, предлагается стандартная экскурсия для групп различных размеров. Родители с детьми имеют возможность провести ночь в одном из залов океанариума, где обитают акулы.

Для детей до трех лет регулярно организуются волшебные представления с участием профессиональных аниматоров. А для пожилых людей проводятся особые тематические экскурсии.

Монастырь кармелитов

Кармелитский монастырь, возведенный при участии национального героя, монаха Перейры, чья сестра первоначально владела этими землями, представляет собой исторический архитектурный памятник. В XIV веке на этом месте стояла небольшая церковь, которую затем заменили на монастырь в готическом стиле.

В XVIII веке монастырь серьезно пострадал от стихийного бедствия, и практически все здания были разрушены. Библиотека, содержавшая более пяти тысяч экземпляров, также пала жертвой бедствия. В настоящее время здесь проводятся экскурсии, рассказывающие о богатой истории этого места.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм лиссабон португалия путешествия
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