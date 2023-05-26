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Джалиль Вахитов

Самые красивые уголки Венеции

4:03
Туризм

Город любви, город каналов, город волшебства. Как только не называют Венецию. Город расположен на отдельных островах, соединённых между собой четырьмя мостами, и частично на материковой части. Первые поселения здесь появились ещё в V веке нашей эры. Многое с тех пор изменилось.

Самые красивые уголки Венеции
Фото: pixabay. com

Гранд-канал

Большой Канал Венеции, известный также как Гранд-канал, является настоящей "главной улицей города". Простираясь на почти 4 километра, от вокзала до здания местной таможни, этот канал удивляет своим великолепием. В его самом глубоком месте глубина достигает 5 метров, а ширина - почти 70 метров.

Гранд-канал, несущий в себе историю и романтику, является естественным водным путем, который в своё время был протокой между отдельными островами, на которых затем была построена Венеция. Прогуливаясь по каналу, вы сможете насладиться видом самых прекрасных и роскошных зданий города. И не забудьте полюбоваться на Гранд-канал с высотных мостов. Их в Венеции всего четыре.

Площадь Святого Марка

Если Гранд-канал является главной артерией города, то площадь Святого Марка — его сердце. Сегодня площадь имеет размеры 175 метров в длину и 82 метра в ширину. Но в IX веке она была всего лишь небольшой площадкой перед только что построенным собором Святого Марка.

Уже в XII веке на площади Сан-Марко зародилась традиция проведения величественного Венецианского карнавала. И эта традиция продолжается по сей день.

Часовая башня Святого Марка

Башня Святого Марка расположена в центре города рядом с одноимённой площадью. Это прекрасный пример архитектуры эпохи Возрождения, сочетающей в себе как глобальные формы, так и детали итальянского характера.

Башня с часами была построена в конце XV века и впоследствии несколько раз реконструировалась. В ходе одной из реконструкций значительно изменили механизм часов. Сейчас башня Святого Марка является частью Общественного фонда музеев Венеции.

Собор Санта-Мария-делла-Салюте

Пышное здание Собора Санта-Мария-делла-Салюте построено в XVII веке в благодарность Божьей Матери за избавление от эпидемии чумы. Собор представляет собой прекрасный образец барочной архитектуры, с неповторимым фасадом, куполом и мраморным интерьером.

Собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари

Кафедральный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, возведенный в конце четырнадцатого века при участии францисканских монахов, представляет собой величественное сооружение. Этот собор занимает земельный участок, подаренный дожем Венеции монахам. Здание собора украшают множество декоративных элементов и белых статуй. Оно композиционно разделено на три части колоннами.

Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари является самым грандиозным собором во всей Венеции. Поблизости от церковного сооружения всегда можно встретить множество фотографов, предлагающих качественные снимки туристов на фоне собора по небольшой плате.

Остров Сан-Джорджо-Маджоре

Относительно небольшой остров служил жилищем для жителей Римской империи. Здесь можно было увидеть несколько жилых домов и обширные виноградники с кипарисами. Поэтому остров часто называли "кипарисовым" в древних записях.

В X веке на этой территории был основан бенедиктинский монастырь, который пережил множество испытаний, включая сильное землетрясение в XIII веке. Многие здания монастыря до сих пор сохранились, некоторые из них частично восстановлены. Сегодня остров открыт для посещения туристами.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм италия венеция путешествия
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