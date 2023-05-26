Самые красивые уголки Венеции

Город любви, город каналов, город волшебства. Как только не называют Венецию. Город расположен на отдельных островах, соединённых между собой четырьмя мостами, и частично на материковой части. Первые поселения здесь появились ещё в V веке нашей эры. Многое с тех пор изменилось.
Большой Канал Венеции, известный также как Гранд-канал, является настоящей "главной улицей города". Простираясь на почти 4 километра, от вокзала до здания местной таможни, этот канал удивляет своим великолепием. В его самом глубоком месте глубина достигает 5 метров, а ширина - почти 70 метров.
Гранд-канал, несущий в себе историю и романтику, является естественным водным путем, который в своё время был протокой между отдельными островами, на которых затем была построена Венеция. Прогуливаясь по каналу, вы сможете насладиться видом самых прекрасных и роскошных зданий города. И не забудьте полюбоваться на Гранд-канал с высотных мостов. Их в Венеции всего четыре.
Если Гранд-канал является главной артерией города, то площадь Святого Марка — его сердце. Сегодня площадь имеет размеры 175 метров в длину и 82 метра в ширину. Но в IX веке она была всего лишь небольшой площадкой перед только что построенным собором Святого Марка.
Уже в XII веке на площади Сан-Марко зародилась традиция проведения величественного Венецианского карнавала. И эта традиция продолжается по сей день.
Башня Святого Марка расположена в центре города рядом с одноимённой площадью. Это прекрасный пример архитектуры эпохи Возрождения, сочетающей в себе как глобальные формы, так и детали итальянского характера.
Башня с часами была построена в конце XV века и впоследствии несколько раз реконструировалась. В ходе одной из реконструкций значительно изменили механизм часов. Сейчас башня Святого Марка является частью Общественного фонда музеев Венеции.
Пышное здание Собора Санта-Мария-делла-Салюте построено в XVII веке в благодарность Божьей Матери за избавление от эпидемии чумы. Собор представляет собой прекрасный образец барочной архитектуры, с неповторимым фасадом, куполом и мраморным интерьером.
Кафедральный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, возведенный в конце четырнадцатого века при участии францисканских монахов, представляет собой величественное сооружение. Этот собор занимает земельный участок, подаренный дожем Венеции монахам. Здание собора украшают множество декоративных элементов и белых статуй. Оно композиционно разделено на три части колоннами.
Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари является самым грандиозным собором во всей Венеции. Поблизости от церковного сооружения всегда можно встретить множество фотографов, предлагающих качественные снимки туристов на фоне собора по небольшой плате.
Относительно небольшой остров служил жилищем для жителей Римской империи. Здесь можно было увидеть несколько жилых домов и обширные виноградники с кипарисами. Поэтому остров часто называли "кипарисовым" в древних записях.
В X веке на этой территории был основан бенедиктинский монастырь, который пережил множество испытаний, включая сильное землетрясение в XIII веке. Многие здания монастыря до сих пор сохранились, некоторые из них частично восстановлены. Сегодня остров открыт для посещения туристами.
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