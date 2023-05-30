Лучшие достопримечательности Лас-Вегаса

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вечеринка всех вечеринок, где напитки льются круглосуточно, где всемирно известные знаменитости украшают сцены по всему городу, и куда миллионы и миллионы туристов непременно приезжают из года в год в поисках столь необходимого отдыха, Лас-Вегас — или, как эту икону пустыни Мохаве вполне уместно окрестили, Город грехов.

Фото: facebook.com/ALTAI PALACE

Фонтаны Белладжио

В конце XX века в Лас-Вегасе появился удивительный фонтан. Вода в нём танцует под ритм музыки. Всё выступление сопровождается роскошными световыми эффектами. Струи воды достигают высоты в 100 метров, а весь фонтан состоит из более чем 1 200 труб! Репертуар фонтана более чем богатый: тут можно услышать и классические произведения, и вечные хиты, например, Мадонну или Фрэнка Синатру.

Колесо обозрения "Хай Роллер"

В 2014 году было построено самое высокое в мире колесо обозрения! Его высота составляет почти 170 метров. Поездка на колесе обозрения занимает около получаса. Особенно волшебно город выглядит ночью. Само колесо подсвечивает множество фонарей, но это не мешает наслаждаться мерцающим пейзажем Лас-Вегаса. Стоит учесть, что вечером здесь больше всего людей, а цены на билеты поднимаются.

Отель-казино "Белладжио"

Один из знаменитых на весь мир отелей расположился на аллее Лас-Вегас-Стрип. Перед зданием выстроен музыкальный фонтан, выступления которого привлекают множество туристов каждый год. "Белладжио" — огромная гостиница, вмещающая в себя почти четыре тысячи номеров. Она заслуженно занимает 12 место среди самых крупных отелей всего мира. Казино при отеле открыли в конце XX века. И оно работает там до сих пор.

Центральная аллея Лас-Вегас-Стрип

Главная жила Лас-Вегас, которая тянется целых семь километров. Аллея собрала все основные достопримечательности города, поэтому здесь всегда много зевак и туристов. Аллея расположена в районе Парадайз, который считается пригородом Лас-Вегаса. И именно в этом месте выстроены самые роскошные отели и казино.

Почему всё это выросло в пригороде, а не в центре города? Исторически сложилось так, что на момент строительства архитектурных гигантов в пределах города не было подходящих по размеру участков. Так все развлекательные точки для богатых граждан начали отстраивать у границы Лас-Вегаса.

Отель-казино "Стратосфера"

Это место прозвали городом грехов. Здесь расположено самое высокое здание Лас-Вегаса, которое видно практически с любой точки города. Со смотровой площадки открывается роскошный вид на Неваду в любое время года и в любое время суток.

В "Стратосфере" можно незаметно для себя провести много дней, отдавшись азартным играм и другим развлечениям. На территории отеля расположен парк аттракционов, который внесён в список рекордсменов. Именно здесь построены самые высокие в мире "американские горки".

Пешеходная аллея Фремонт

Яркое освещение, сочные скульптуры и завораживающие рекламные плакаты — улица Фримонт идеально передает атмосферу Лас-Вегаса. Это одна из первых улиц города, построенная в начале XX века. В настоящее время это место известно как "Старый Город".

Улица названа в честь Джона Фримонта, который был известным политиком, изобретателем и военным своего времени. Эта аллея являлась пионером во многих аспектах городской жизни. Здесь был установлен первый светофор в городе, а также первый лифт. И, конечно же, здесь построили первое казино-отель в Лас-Вегасе.