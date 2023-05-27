Какие прививки нужно делать путешественникам?

3:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мы решили вспомнить о самом важном вопросе - безопасности. И о прививках, которые могут потребоваться во время путешествий в разные экзотические уголки планеты, и рассказать, в каких странах они являются обязательными и без них куда-либо отправляться за путешествиями по-настоящему опасно.

Фото: РБК

Желтая лихорадка

Желтая лихорадка является серьезной причиной отказа от поездок в страны Африки и Латинской Америки. Она передается через укусы комаров и может привести к смерти в 60% случаев. Лицам, получившим вакцину, выдают специальный сертификат, и въезд в страну разрешается не ранее, чем через десять дней после прививки. Для поддержания иммунитета рекомендуется ревакцинироваться каждые десять лет.

Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит передается через укусы клещей, вызывает лихорадку и может поражать мозг. Прививка является крайне желательной для тех, кто путешествует по большей части России — от Крыма и Карелии до Сибири и Магаданской области. Вакцина вводится в два этапа с интервалом в полгода, а последующие ревакцинации проводятся через год и через три.

Малярия

Малярия передается через укусы комаров, и она является особым риском в Африке, Азии, Латинской Америке и Океании. Малярия может быть смертельной, но в эндемичных районах она хорошо известна и поддаётся контролю. Однако в России может быть сложно получить помощь, если вы заболеете во время отпуска. В отношении мер предосторожности существует два мнения: можно принимать противомалярийные препараты до, во время и после поездки, а можно рассматривать их как слишком токсичные для печени. В любом случае, лучше проконсультироваться с врачом перед поездкой.

Брюшной тиф

Брюшной тиф — это инфекционное заболевание, передающееся через сырое мясо, воду и молоко. Оно широко распространено в Индии и других странах Азии, Латинской Америки и Африки. Прививка делается однократно, а ревакцинация рекомендуется каждые три года.

Бешенство

Бешенство передается через укусы зараженных животных. В большинстве случаев достаточно знать, что если дикое животное идет на контакт, оно может быть нездоровым, и лучше его не трогать. Для полной защиты рекомендуется сделать прививку за месяц до поездки в страны Азии (кроме Японии и островных государств) и Латинской Америки.

Дифтерия, столбняк и полиомиелит

Вероятно, у вас уже есть прививки от дифтерии, столбняка и полиомиелита, сделанные в детстве, но рекомендуется ревакцинироваться от дифтерии каждые 10 лет. Если вы планируете поездку в Африку, Азию, Океанию или страны Латинской Америки, такие как Колумбия, Эквадор, Панама и Перу, лучше проверить, обновлены ли ваши прививки.

Гепатиты А и В

Гепатиты А и В — это распространенные заболевания, которые встречаются по всему миру, включая Европу, Латинскую Америку и Африку. Гепатит А передается через немытые продукты и зараженную воду, а гепатит В — через половой контакт и кровь. Важно принимать меры предосторожности, избегая непроверенных продуктов, пить только бутилированную воду и быть осторожным при посещении салонов красоты или тату-салонов с сомнительной санитарной обстановкой.

Помните, что в любой стране важно соблюдать простые меры предосторожности: избегать укусов насекомых, использовать москитные сетки, соблюдать гигиену, тщательно мыть руки и пить только бутилированную воду.