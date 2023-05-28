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Джалиль Вахитов

Уникальные достопримечательности Берлина

4:22
Туризм

Берлин является одним из самых больших городов в Европе по населению и площади территории. В XIII веке на этой земле возникли первые значительные поселения. Изначально это были два отдельных города — Кёльн и Берлин, которые позднее объединились в один.

Уникальные достопримечательности Берлина
Фото: https://ontrips.ru/turisticheskie-karty-berlina/

Здание Рейхстага

Одно из самых известных парламентов в мире расположено в здании Рейхстага. В конце XIX века здесь проводились заседания государственного собрания Германской империи, а затем — Веймарской республики.

Величественное сооружение начали строить в 1884 году, и оно было завершено в 1894 году. Во время Второй мировой войны здание использовалось для различных целей, включая госпиталь, родильный дом и завод по производству ламп.

Берлинский зоопарк

Берлинский зоопарк, занимающий более 30 гектаров, существует уже более 150 лет. Он был основан Фридрихом Вильгельмом IV, королем Пруссии, в XIX веке. На данный момент здесь содержится около полутора тысячи различных видов животных.

Для посещения зоопарка вам нужно пройти через Элефантерон — огромную арку в китайском стиле, установленную у входа в парк. В основании арки расположены два слона, которые несут на своих спинах массивные колонны. Арку украшает яркий купол.

Бранденбургские ворота

Когда-то Бранденбургские ворота служили главным входом в город. Затем они стали частью Берлинской стены, разделявшей город на две части. Сегодня это единственный сохранившийся фрагмент исторического сооружения. Вы можете посетить их как днем, так и ночью. Вечером ворота выглядят особенно впечатляюще благодаря интересной подсветке.

Берлинский кафедральный собор

Пышное здание кафедрального собора было построено в конце XIX — начале XX века двумя братьями-архитекторами. Изначально собор задумывался как место поклонения и усыпальница для семьи Гогенцоллернов. Здание поражает своей красотой и впечатляющими архитектурными конструкциями. Напротив собора находится еще один интересный памятник — фонтан, в котором сочетаются круглые и острые формы.

Парк Большой Тиргартен

Название "Тиргартен" встречается несколько раз в названиях различных мест в Берлине. Это название района и двух парков. Парк Большой Тиргартен считается одним из самых больших в Германии, занимая площадь в 210 гектаров.

Ранее здесь находились охотничьи угодья, а сейчас это уютная зона для прогулок и отдыха. Посетив Большой Тиргартен, не забудьте заглянуть в Берлинский зоопарк и посетить Мемориал, посвященный советским воинам.

Истсайдская галерея

На юго-востоке Берлина, под открытым небом, располагается галерея изобразительного искусства. За яркими произведениями искусства скрывается сооружение, которое символизирует одновременно разделение и объединение народа — Берлинская стена. В 90-е годы XX века на этой стене появились первые картины.

В настоящее время на протяжении более 1300 метров стены украшены разнообразными рисунками, выполненными в различных стилях. Вы можете прогуляться вдоль стены в одиночку или воспользоваться услугами гида, который расскажет вам историю каждой картины.

Берлинская стена

В течение 28 долгих лет Берлинская стена разделяла город на две части. В настоящее время сохранился участок стены длиной более 150 метров, включающий Бранденбургские ворота. Рядом с этим памятником находится множество сувенирных лавок, где можно приобрести кусочек стены в качестве памятного сувенира.

Берлинская стена была построена в середине XX века и разрушена в 1989 году. Подробности о событиях того времени можно узнать, заказав экскурсию прямо на месте.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы берлин туризм германия путешествия
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