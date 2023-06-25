Достопримечательности в Новом Орлеане, которые должен посетить каждый

4:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новый Орлеан, расположенный на берегу величественной реки Миссисипи, является великолепным местом для отдыха благодаря множеству уникальных достопримечательностей.

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Район Садов

Район Садов — это место, где старинное кладбище переплетается с домом известной писательницы, чьи книги изобилуют вампирами. Здесь вы сможете насладиться красотой окружающей зелени и уникальной архитектурой. Рекомендуется уделить целый день для исследования этого района и его достопримечательностей.

Режим работы: круглосуточно

круглосуточно Стоимость: бесплатно

бесплатно Как добраться: можно доехать на трамвае Святого Чарльза или на такси из любой точки города

Национальный музей Второй мировой войны

Национальный музей Второй мировой войны посвящён американцам, участвовавшим в сражениях. Этот музей представляет интерес не только для взрослых, но и для детей. Здесь вы сможете увидеть самолёты, использовавшиеся американскими военными во время Второй мировой войны, а также воссозданные битвы и города.

Режим работы: ежедневно с 9 утра до 5 вечера

ежедневно с 9 утра до 5 вечера Стоимость: билеты от 30 долларов США

билеты от 30 долларов США Как добраться: можно быстро дойти пешком из центра города

Французская улица

Французская улица — это уголок, где собираются музыканты со всего мира. Колоритные дома, клубы и кафе на улице создают атмосферу, будто вы попали на открытку. Вечером здесь разгорается настоящая жизнь с яркими огнями фонарей и джазовыми переливами. Рекомендуется посетить это место вечером, но имейте в виду, что в туристический сезон здесь может быть многолюдно.

Режим работы: круглосуточно

круглосуточно Стоимость: бесплатно

бесплатно Как добраться: можно доехать на такси из любой части города

Городской парк

Городской парк Нового Орлеана занимает площадь почти 2,5 гектара и является одним из крупнейших парков в США. Ранее здесь располагалась сахарная плантация, которая сегодня превратилась в уникальный парк. Посетите ботанический сад, где вы сможете насладиться красотой природы. В выходные дни в парке также запускают миниатюрные трамваи и пассажирские поезда.

Режим работы: круглосуточно

круглосуточно Стоимость: бесплатно

бесплатно Как добраться: можно дойти пешком из центра города

Зоопарк Одубон

Зоопарк Одубон в Новом Орлеане — это обширная и живописная территория, где обитает множество разнообразных животных. Это идеальное место для семейного отдыха с детьми, но даже если вы являетесь взрослым и пришли сюда один, вам точно не придётся скучать. По отзывам посетителей, здесь животные дружелюбно относятся к людям и с удовольствием взаимодействуют с ними.

Некоторых животных можно наблюдать в вольерах и даже подойти поближе для общения. Например, козы здесь свободно гуляют и встречаются с гостями. Лучшее время для посещения парка — утро, так как вечером некоторые животные уходят в свои убежища на ужин.

Режим работы: каждый день с 10 утра до 4 вечера

каждый день с 10 утра до 4 вечера Стоимость: рекомендуется уточнить цену билета перед посещением

рекомендуется уточнить цену билета перед посещением Как добраться: парк находится в пешей доступности от центра города

Путешествие на трамвае в Новом Орлеане

Не может быть полноценной экскурсии по Новому Орлеану без поездки на трамвае! Цены на билеты зависят от выбранного вами тарифа. Трамвайная сеть охватывает значительную часть города, и за прошедшие десятилетия внешний вид трамваев остался практически неизменным благодаря тщательному уходу.

Поездка на таком трамвае может стать настоящим атмосферным приключением во время вашего путешествия. Во время пути вы сможете полюбоваться городом во всей его красе. Конечные остановки расположены рядом с Городским парком и Художественным музеем Нового Орлеана.

Режим работы: ежедневно

ежедневно Стоимость: рекомендуется уточнить цену перед поездкой

рекомендуется уточнить цену перед поездкой Как добраться: до ближайшей трамвайной остановки