Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны

3:41
Туризм

Разнообразие природы, культурное наследие и уникальные достопримечательности — Россия предлагает бесконечные возможности для захватывающих путешествий. В этой статье мы познакомим вас с несколькими неизведанными уголками нашей удивительной страны.

Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны
Фото: pixabay.com

Чукотка

Отправляйтесь на Чукотку — край уникальных животных, самую восточную точку России и пристанище коренных народов. Здесь сосуществуют вертолетный транспорт и киты, заповедники и заброшенные поселки советской эпохи.

  • Лучшее время для посещения: март-апрель для знакомства с "зимней" Чукоткой, июль-август для летнего приключения.
  • Начальная точка: Анадырь.
  • Топ-3 впечатлений: встреча с белыми медведями, посещение мыса Дежнёва и наблюдение за оленями на просторах тундры.

Плато Путорана

Плато Путорана стало особенно популярным после выхода фильма "Территория", рассказывающего о суровой жизни геологов и поисках золота. Это место является съемочной площадкой фильма, и теперь многие путешественники мечтают увидеть его просторы своими глазами.

  • Лучшее время для посещения: июль-август.
  • Начальная точка: Норильск.
  • Топ-3 впечатлений: величественные водопады, живописные каньоны, музей вечной мерзлоты в Игарке.

Ямал

Полярный Урал — это место суровое и непредсказуемое. Здесь в прошлом веке географы и этнографы проводили множество исследований. Сейчас сюда приезжают те, кто любит ледники, заповедные места и северных оленей.

  • Лучшее время для посещения: март, август-сентябрь.
  • Начальная точка: Салехард.
  • Топ-3 впечатлений: знакомство с кочевыми народами, зимняя рыбалка и посещение старейшего в Сибири деревянного Обдорского острога в Салехарде.

Курильские острова

Если Камчатка вас уже не удивляет, обратите внимание на Сахалин и Курилы. Эти острова, простирающиеся вдоль Тихого океана, предлагают уникальные треккинговые маршруты и невероятные ландшафты.

  • Лучшее время для посещения: июнь-сентябрь.
  • Начальная точка: Петропавловск-Камчатский или Южно-Сахалинск.
  • Топ-3 впечатлений: восхождение на вулкан Головина, осмотр Белых скал и встреча с ленивыми тюленями-сивучами.

Якутия

Путешествие в Якутию — это смелое решение. Здесь кажется, что места необитаемы, но, тем не менее, некоторые люди живут здесь даже при температуре в -50 °C. Ранняя осень — идеальное время для полетов на вертолете, чтобы насладиться золотыми долинами осенних деревьев.

  • Лучшее время для посещения: зимой, если вы ищете экстрим, или летом для осмотра Ленских столбов.
  • Начальная точка: Якутск.
  • Топ-3 впечатлений: Оймякон - полюс холода, музей ГУЛАГа в Томторе и гигантский алмазный каньон "Мир".

Шантарские острова

Шантарские острова, находящиеся в Охотском море, предлагают суровое море, качку и полную изоляцию. Здесь вы сможете прогуляться по островам, познакомиться с местными нерпами и птицами, а также освоить навыки управления яхтой в бирюзовых водах Охотского моря.

  • Лучшее время для посещения: июль-август.
  • Начальная точка: Николаевск-на-Амуре.
  • Топ-3 впечатлений: амурский лиман, наблюдение за китами и касатками, радужные скалы острова Феклистов.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия чукотка путешествия
Новости
Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заметил одну странную деталь в видео с Залужным
ВСУ снова пошли в наступление под Артёмовском: врага встретили "Невский" и "Волки"
РВ: Киев подвергся одной из самых массовых атак мощными волнами дронов
Бензин с присадками: как влияет на двигатель
СБУ: Украина проводила "определённые мероприятия" на Крымском мосту
ZDF: Евросоюзу придётся вернуть России её активы, несмотря на острое желание их конфисковать
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
F-16 на Украине: России придётся бомбить иначе
Последние материалы
Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма
19fortyfive: Киев мог выдумать контрнаступление, чтобы получить от Запада больше оружия
Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег
Экс-сотрудник Пентагона Брайен заметил одну странную деталь в видео с Залужным
ВСУ снова пошли в наступление под Артёмовском: врага встретили "Невский" и "Волки"
РВ: Киев подвергся одной из самых массовых атак мощными волнами дронов
Бензин с присадками: как влияет на двигатель
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению
Лучшие направления рядом с Москвой: Идеальный отдых без долгой дороги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников