Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны

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Разнообразие природы, культурное наследие и уникальные достопримечательности — Россия предлагает бесконечные возможности для захватывающих путешествий. В этой статье мы познакомим вас с несколькими неизведанными уголками нашей удивительной страны.

Фото: pixabay.com

Чукотка

Отправляйтесь на Чукотку — край уникальных животных, самую восточную точку России и пристанище коренных народов. Здесь сосуществуют вертолетный транспорт и киты, заповедники и заброшенные поселки советской эпохи.

Лучшее время для посещения: март-апрель для знакомства с "зимней" Чукоткой, июль-август для летнего приключения.

Начальная точка: Анадырь.

Топ-3 впечатлений: встреча с белыми медведями, посещение мыса Дежнёва и наблюдение за оленями на просторах тундры.

Плато Путорана

Плато Путорана стало особенно популярным после выхода фильма "Территория", рассказывающего о суровой жизни геологов и поисках золота. Это место является съемочной площадкой фильма, и теперь многие путешественники мечтают увидеть его просторы своими глазами.

Лучшее время для посещения: июль-август.

Начальная точка: Норильск.

Топ-3 впечатлений: величественные водопады, живописные каньоны, музей вечной мерзлоты в Игарке.

Ямал

Полярный Урал — это место суровое и непредсказуемое. Здесь в прошлом веке географы и этнографы проводили множество исследований. Сейчас сюда приезжают те, кто любит ледники, заповедные места и северных оленей.

Лучшее время для посещения: март, август-сентябрь.

Начальная точка: Салехард.

Топ-3 впечатлений: знакомство с кочевыми народами, зимняя рыбалка и посещение старейшего в Сибири деревянного Обдорского острога в Салехарде.

Курильские острова

Если Камчатка вас уже не удивляет, обратите внимание на Сахалин и Курилы. Эти острова, простирающиеся вдоль Тихого океана, предлагают уникальные треккинговые маршруты и невероятные ландшафты.

Лучшее время для посещения: июнь-сентябрь.

Начальная точка: Петропавловск-Камчатский или Южно-Сахалинск.

Топ-3 впечатлений: восхождение на вулкан Головина, осмотр Белых скал и встреча с ленивыми тюленями-сивучами.

Якутия

Путешествие в Якутию — это смелое решение. Здесь кажется, что места необитаемы, но, тем не менее, некоторые люди живут здесь даже при температуре в -50 °C. Ранняя осень — идеальное время для полетов на вертолете, чтобы насладиться золотыми долинами осенних деревьев.

Лучшее время для посещения: зимой, если вы ищете экстрим, или летом для осмотра Ленских столбов .

. Начальная точка: Якутск.

Топ-3 впечатлений: Оймякон - полюс холода, музей ГУЛАГа в Томторе и гигантский алмазный каньон "Мир".

Шантарские острова

Шантарские острова, находящиеся в Охотском море, предлагают суровое море, качку и полную изоляцию. Здесь вы сможете прогуляться по островам, познакомиться с местными нерпами и птицами, а также освоить навыки управления яхтой в бирюзовых водах Охотского моря.

Лучшее время для посещения: июль-август.

Начальная точка: Николаевск-на-Амуре.

Топ-3 впечатлений: амурский лиман, наблюдение за китами и касатками, радужные скалы острова Феклистов.