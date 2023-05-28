Самые неизведанные и дикие уголки нашей страны

Разнообразие природы, культурное наследие и уникальные достопримечательности — Россия предлагает бесконечные возможности для захватывающих путешествий. В этой статье мы познакомим вас с несколькими неизведанными уголками нашей удивительной страны.
Отправляйтесь на Чукотку — край уникальных животных, самую восточную точку России и пристанище коренных народов. Здесь сосуществуют вертолетный транспорт и киты, заповедники и заброшенные поселки советской эпохи.
Плато Путорана стало особенно популярным после выхода фильма "Территория", рассказывающего о суровой жизни геологов и поисках золота. Это место является съемочной площадкой фильма, и теперь многие путешественники мечтают увидеть его просторы своими глазами.
Полярный Урал — это место суровое и непредсказуемое. Здесь в прошлом веке географы и этнографы проводили множество исследований. Сейчас сюда приезжают те, кто любит ледники, заповедные места и северных оленей.
Если Камчатка вас уже не удивляет, обратите внимание на Сахалин и Курилы. Эти острова, простирающиеся вдоль Тихого океана, предлагают уникальные треккинговые маршруты и невероятные ландшафты.
Путешествие в Якутию — это смелое решение. Здесь кажется, что места необитаемы, но, тем не менее, некоторые люди живут здесь даже при температуре в -50 °C. Ранняя осень — идеальное время для полетов на вертолете, чтобы насладиться золотыми долинами осенних деревьев.
Шантарские острова, находящиеся в Охотском море, предлагают суровое море, качку и полную изоляцию. Здесь вы сможете прогуляться по островам, познакомиться с местными нерпами и птицами, а также освоить навыки управления яхтой в бирюзовых водах Охотского моря.
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