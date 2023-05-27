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Макар Горшенин

Места нашей планеты, где можно сделать самые красивые фотографии

2:45
Туризм

Что такое фототуры? Это формат путешествий, который не подходит для всех. Но если вы увлечены фотографией или любите быть моделью для съемок — это именно для вас. Фототур предполагает остановки в самых красивых и интересных местах с точки зрения фотографов.

Места нашей планеты, где можно сделать самые красивые фотографии
Фото: pixabay.com

Байкал

Зимний Байкал стал популярным в социальных сетях примерно с 2016 года, и с тех пор фототуризм в этом регионе превратился в обычное явление. Каждый год озеро замерзает по-разному, и ледяные пещеры формируются в уникальных конфигурациях. Фотографы со всего мира приезжают сюда, чтобы погрузиться в настоящую сибирскую зиму и запечатлеть красоту Байкала.

Что снимать: ледяные пещеры и зимние пейзажи.

Когда: февраль-март.

Карелия

Карелия привлекает туристов своей атмосферой Русского Севера. Здесь можно услышать шум древних лесов и ощутить загадочность болот, которые создают туманную и мистическую атмосферу. Посетите Карелию, чтобы насладиться вкусными карельскими пирожками и увидеть оранжевую, чуть худощавую морошку. Известными местами для фотосъемки являются деревянные Кижи и паровоз, извергающий дым, который курсирует между Сортавалой и Рускеалой.

Что снимать: мраморные каньоны и заповедные болота.

Когда: весь год.

Каппадокия

Фантастические картины Каппадокии с ее уникальными скалами не являются продуктом искусной обработки фотографий — это реальность. Вся Турция является источником вдохновения для фотографов, начиная от Стамбула с его минаретами над городом и чайками, парящими над Босфором, и заканчивая Ликийской тропой и чистым морем. Каппадокия — это что-то особенное. Здесь вы сможете запечатлеть фантастические закаты и рассветы, пещерные церкви XII-X веков, подземные города и ощущение, что попали в сказку.

Что снимать: воздушные шары над древним каменным городом.

Когда: апрель-ноябрь.

Алтай

Чуйский тракт, входящий в список самых красивых дорог мира, является единственной большой дорогой на Алтае. Этого достаточно, чтобы понять, насколько удивительный этот регион. Реки Катунь и Чемал сливаются с брызгами, в то время как вы стоите на подвесном мосту над ними. Телецкое озеро манит своей бескрайней синевой, а красные скалы Кызыл-Чин кажутся пришельцами с другой планеты.

Что снимать: "марсианские" горы и альпийские луга.

Когда: май-август.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы россия туризм путешествия
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