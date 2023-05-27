Места нашей планеты, где можно сделать самые красивые фотографии

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что такое фототуры? Это формат путешествий, который не подходит для всех. Но если вы увлечены фотографией или любите быть моделью для съемок — это именно для вас. Фототур предполагает остановки в самых красивых и интересных местах с точки зрения фотографов.

Фото: pixabay.com

Байкал

Зимний Байкал стал популярным в социальных сетях примерно с 2016 года, и с тех пор фототуризм в этом регионе превратился в обычное явление. Каждый год озеро замерзает по-разному, и ледяные пещеры формируются в уникальных конфигурациях. Фотографы со всего мира приезжают сюда, чтобы погрузиться в настоящую сибирскую зиму и запечатлеть красоту Байкала.

Что снимать: ледяные пещеры и зимние пейзажи.

Когда: февраль-март.

Карелия

Карелия привлекает туристов своей атмосферой Русского Севера. Здесь можно услышать шум древних лесов и ощутить загадочность болот, которые создают туманную и мистическую атмосферу. Посетите Карелию, чтобы насладиться вкусными карельскими пирожками и увидеть оранжевую, чуть худощавую морошку. Известными местами для фотосъемки являются деревянные Кижи и паровоз, извергающий дым, который курсирует между Сортавалой и Рускеалой.

Что снимать: мраморные каньоны и заповедные болота.

Когда: весь год.

Каппадокия

Фантастические картины Каппадокии с ее уникальными скалами не являются продуктом искусной обработки фотографий — это реальность. Вся Турция является источником вдохновения для фотографов, начиная от Стамбула с его минаретами над городом и чайками, парящими над Босфором, и заканчивая Ликийской тропой и чистым морем. Каппадокия — это что-то особенное. Здесь вы сможете запечатлеть фантастические закаты и рассветы, пещерные церкви XII-X веков, подземные города и ощущение, что попали в сказку.

Что снимать: воздушные шары над древним каменным городом.

Когда: апрель-ноябрь.

Алтай

Чуйский тракт, входящий в список самых красивых дорог мира, является единственной большой дорогой на Алтае. Этого достаточно, чтобы понять, насколько удивительный этот регион. Реки Катунь и Чемал сливаются с брызгами, в то время как вы стоите на подвесном мосту над ними. Телецкое озеро манит своей бескрайней синевой, а красные скалы Кызыл-Чин кажутся пришельцами с другой планеты.

Что снимать: "марсианские" горы и альпийские луга.

Когда: май-август.