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Макар Горшенин

Топ-5 достопримечательностей Башкирии

4:18
Туризм

Башкирия — это удивительная республика, богатая красотами природы и культурным наследием. В этой статье мы расскажем вам о топ-5 достопримечательностей Башкирии, которые точно стоит посетить.

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Заповедник Шульган-Таш: где оживают традиции бортничества

Один из самых уникальных заповедников — Шульган-Таш — находится в Бурзянском районе, в западных предгорьях Южного Урала. Здесь можно погрузиться в атмосферу древних традиций башкирского народа, ведь именно здесь сохраняются уникальные навыки бортников — мастеров по изготовлению деревянной посуды. Также заповедник славится популяцией бурзянской пчелы, которая производит мёд, непревзойдённый по своим полезным свойствам и вкусу.

В заповеднике можно увидеть редкие растения и животных. Особое внимание следует уделить Каповой пещере с наскальными рисунками, которые датируются XII-X тысячелетиями до нашей эры.

Голубое озеро: жемчужина природы Башкирии

 

Голубое озеро — это настоящая жемчужина Башкирии. Озеро получило своё название благодаря голубой глине на дне, которая обладает целебными свойствами. Вода в озере чистая и прозрачная, с ярким голубым оттенком, который может меняться в зависимости от освещения и погоды. Удивительно то, что озеро никогда не замерзает, поэтому в нём можно купаться даже зимой. Стоит отметить, что из-за подземных источников температура воды всегда остаётся около +5 градусов по Цельсию.

Банное озеро: рай для рыбаков и любителей природы

Банное озеро — самое глубоководное озеро в Башкирии, расположенное между вершинами Кутукай и Каранъялык в 45 километрах от Магнитогорска. Легенда гласит, что Емельян Пугачёв устроил здесь банный день для своих сподвижников, и с тех пор озеро получило своё название. Вода в озере кристально чистая, и здесь обитает множество рыбы, что делает это место идеальным для рыбалки. Рядом с озером расположены санатории, гостевые дома и горнолыжный курорт "Металлург-Магнитогорск".

Гора Янгантау: загадочный феномен природы

 

Гора Янгантау, что в переводе с башкирского означает "горелая", или "горящая", гора, представляет собой уникальный феномен природы. Из трещин на вершине горы поднимаются горячие струи пара с температурой от +37 до +150 градусов по Цельсию. Этому явлению до сих пор не найдено объяснения, так как вулканической активности в этой местности не наблюдалось. Одна из гипотез предполагает окисление битуминозных сланцев внутри горы, что вызывает химическую реакцию и "горение" горы.

Местные жители рассказывают легенды о священном неугасимом огне, зажжённом молнией или упавшей звездой внутри горы. На самой горе расположен одноименный оздоровительный курорт, являющийся крупнейшим в Башкирии. Рядом с горой Янгантау, на границе с Челябинской областью, находится знаменитый минеральный источник Кургазак.

Шиханы: путешествие в историю Земли

 

Шиханы Тратау, Юрактау и Куштау — это горные массивы, расположенные на территории Среднего Урала, рядом с городом Стерлитамак. Они являются символами Башкирии. Эти шиханы протянулись вдоль реки Белой на протяжении 20 километров. Их возраст составляет более 230 млн лет, и в древности они были коралловыми рифами под водой. Сегодня их называют "геологическим музеем под открытым небом", так как на поверхности шихан можно найти останки кораллов, губок, водорослей, моллюсков и других обитателей морских глубин. Многие растения в этой местности внесены в Красную книгу России.

Зимой шихан Куштау привлекает любителей горнолыжного спорта, так как на восточном склоне горы расположены трассы горнолыжного комплекса "Куштау", а у подножия находится база отдыха.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм башкирия путешествия
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