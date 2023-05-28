Самые живописные дороги в России для автопутешествий

3:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие на автомобиле обладает неповторимым очарованием и комфортом. Вы сами определяете маршрут, планируете остановки и решаете, на что следует обратить внимание. Вам не нужно придерживаться графика поездов, беспокоиться о количестве багажа или надевать маску.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Чуйский тракт: Путешествие в сердце Алтая

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по единственной дороге России, включенной National Geographic в топ-10 дорог мира — Чуйскому тракту. Ранее известный как Мунгальский путь, он соединял Россию и Китай, а теперь предлагает незабываемый опыт знакомства с Алтаем. По этой дороге вы сможете добраться до Телецкого озера и Северо-Чуйского хребта.

Перевалы и извилистые повороты создают завораживающие горные серпантины, которые захватывают дух. На Чуйском тракте даже есть музей, расположенный в Бийске.

Военно-грузинская дорога: Поэтическое путешествие в Тбилиси

Путешествуя по этому маршруту, вы ощутите дух Кавказа, вспомнив строки Лермонтова. Дорога получила свое название в начале XIX века, когда Грузия вошла в состав Российской Империи. С тех пор поэты и писатели посещали эту живописную местность с ее каньонами и древними храмами.

На грузинской стороне вас ждут Крестовый перевал, самая высокая точка дороги, величественный Казбек и подъемник на пик Садзеле, а также древние башни и водопады.

Трасса "Кола": Путешествие в Заполярье

Заполярье ближе, чем кажется. Вы можете отправиться в увлекательное путешествие на северную скоростную трассу, связывающую Петербург с Мурманском. Это самая северная скоростная трасса в России и Европе, пролегающая через Карелию.

Трасса "Колыма": Путешествие по дороге истории

Это одна из самых длинных автодорог, связанная с трагичной историей. Дорогу строили политзаключенные сталинских лагерей. Здесь почти нет асфальта, только грунтовка, и на каждом километре встречаются памятники тем, кто проложил этот путь своими жизнями.

Путешествие по этой трассе опасно и впечатляюще одновременно — вы не останетесь прежним человеком. Мы рекомендуем осуществлять поездку только с опытным водителем.

Трасса "Енисей" (Усинский тракт): По следам горного пути

Этот горный маршрут заключает нашу подборку и простирается через Урал. Он проходит мимо Красноярских столбов, поднимается на Восточный Саян и петляет через Буйбинский перевал под пристальным взглядом Спящего Саяна. Рядом вы сможете увидеть горы Ергаки и прекрасные пейзажи тайги.

Петропавловск-Камчатский — Ключи: Путешествие к Ключевской сопке

Даже на Камчатке можно путешествовать на машине. Однако для безопасности рекомендуется выбрать джип или организованный тур. Путь ведет к знаменитому вулкану Ключевская сопка, самому высокому вулкану России.

Вас ожидает непростой путь, и вы можете встретить медведей, но виды на вулканы, возвышающиеся над горизонтом, перекроют все трудности.

Балтийская коса — Куршская коса: По дороге к морским чудесам

Калининградская область предлагает самые красивые дороги на западе страны. Путешествуя от косы до косы вдоль Балтийского моря, вы проедете через маленькие городки, которые хранят очарование прусского прошлого. Старинные деревья склоняются над дорогой, а на Куршской косе можно увидеть чарующие дюны и стаи птиц в небе.

По пути к косе загадайте желание у маяка в Балтийске, прогуляйтесь по променаду в Светлогорске и посчитайте котов в Зеленоградске.