В Кировской области располагаются достопримечательности, которые непременно привлекут ваше внимание своей оригинальностью. Это не самое популярное и модное направление, однако здесь находятся настоящие чудеса света.
Эта железная дорога, также известная как "Кирово-Чепецкий метрополитен", имеет удивительную историю. Ранее она обеспечивала торфом Кировскую ТЭЦ-3, но электростанция постепенно перешла на газовое топливо, и в 2012 году прошёл последний поезд с грузом по этой дороге. Единственное, что спасло дорогу от закрытия, — это потребность жителей посёлка Каринторф в транспортном сообщении с остальным Кирово-Чепецком.
В посёлке Каринторф расположен Музей железной дороги, где посетители могут осмотреть депо, познакомиться с поездами и совершить поездку на самой железной дороге. В самом посёлке любителям деревянной архитектуры будет интересно посетить старые дома, однако их количество с каждым годом сокращается. Посёлок малонаселённый и особенный, что понравится любителям урбанистической ностальгии.
Что такое "поющие пески"? Это трудно описать словами, но легко услышать. При сильном ветре эти пески, состоящие из горного хрусталя и молочного кварца, издают свистящие звуки и хрустят под ногами. Получается настоящая симфония песчаного берега.
Главное достояние этого побережья протяжённостью 12 километров — это останки древних ящеров-парейазавров, которые находятся в красноцветных песчаниках пермского периода. Здесь каждый посетитель может почувствовать себя палеонтологом, найдя фрагменты скелетов, а при желании можно отправиться в палеонтологический музей Вятки в Котельниче.
Это место заинтересует не только геологов, хотя они будут особенно впечатлены гигантскими валунами диаметром от 0,5 до 1,5 метра и иногда до двух метров. Эти серые валуны состоят из известковистого песчаника среднего и мелкого зерна. Вероятно, их образование связано с особенностями региональной тектоники и ледниковых процессов.
Одна из удивительных геологических достопримечательностей — это уникальное место, известное как Серые камни, расположенное на берегу Уржумки. Здесь на поверхность выходят грубо-зернистые серые известняки казанского яруса пермской системы. Именно благодаря этим горным образованиям, которые можно наблюдать в России, были описаны и выделены пермские геохронологические подразделения в международной стратиграфической шкале.
В XX веке эта местность стала убежищем для революционеров, которые проводили здесь тайные встречи среди камней. Более того, с горы открывается великолепный вид на реку.
Во время путешествия по Кировской области не упустите возможность посетить Медведский бор - уникальное природное место. Здесь пролегает экологическая тропа протяжённостью 3,7 километра, охватывающая все его прекрасные уголки:
Это идеальное место для отдыха всей семьёй.
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На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.