Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Достопримечательности Кировской области: не модно, но уникально

3:46
Туризм

В Кировской области располагаются достопримечательности, которые непременно привлекут ваше внимание своей оригинальностью. Это не самое популярное и модное направление, однако здесь находятся настоящие чудеса света.

Фото:  

Действующая Каринская узкоколейная железная дорога

Эта железная дорога, также известная как "Кирово-Чепецкий метрополитен", имеет удивительную историю. Ранее она обеспечивала торфом Кировскую ТЭЦ-3, но электростанция постепенно перешла на газовое топливо, и в 2012 году прошёл последний поезд с грузом по этой дороге. Единственное, что спасло дорогу от закрытия, — это потребность жителей посёлка Каринторф в транспортном сообщении с остальным Кирово-Чепецком.

В посёлке Каринторф расположен Музей железной дороги, где посетители могут осмотреть депо, познакомиться с поездами и совершить поездку на самой железной дороге. В самом посёлке любителям деревянной архитектуры будет интересно посетить старые дома, однако их количество с каждым годом сокращается. Посёлок малонаселённый и особенный, что понравится любителям урбанистической ностальгии.

Поющие пески Атарской излучины на реке Вятке

Что такое "поющие пески"? Это трудно описать словами, но легко услышать. При сильном ветре эти пески, состоящие из горного хрусталя и молочного кварца, издают свистящие звуки и хрустят под ногами. Получается настоящая симфония песчаного берега.

Парейазавры Сокольей горы

Главное достояние этого побережья протяжённостью 12 километров — это останки древних ящеров-парейазавров, которые находятся в красноцветных песчаниках пермского периода. Здесь каждый посетитель может почувствовать себя палеонтологом, найдя фрагменты скелетов, а при желании можно отправиться в палеонтологический музей Вятки в Котельниче.

Жуковлянские валуны

Это место заинтересует не только геологов, хотя они будут особенно впечатлены гигантскими валунами диаметром от 0,5 до 1,5 метра и иногда до двух метров. Эти серые валуны состоят из известковистого песчаника среднего и мелкого зерна. Вероятно, их образование связано с особенностями региональной тектоники и ледниковых процессов.

Гора Отрясовская на побережье Уржумки

 

Одна из удивительных геологических достопримечательностей — это уникальное место, известное как Серые камни, расположенное на берегу Уржумки. Здесь на поверхность выходят грубо-зернистые серые известняки казанского яруса пермской системы. Именно благодаря этим горным образованиям, которые можно наблюдать в России, были описаны и выделены пермские геохронологические подразделения в международной стратиграфической шкале.

В XX веке эта местность стала убежищем для революционеров, которые проводили здесь тайные встречи среди камней. Более того, с горы открывается великолепный вид на реку.

Карстовое озеро Чваниха и песчаные дюны в Медведском бору

Во время путешествия по Кировской области не упустите возможность посетить Медведский бор - уникальное природное место. Здесь пролегает экологическая тропа протяжённостью 3,7 километра, охватывающая все его прекрасные уголки:

  • чистое карстовое озеро Чваниха, образованное слиянием 20 карстовых провалов;
  • песчаные дюны;
  • красивые сосновые деревья.

Это идеальное место для отдыха всей семьёй.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы киров туризм путешествия кировская область
Новости
Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе
Замглавы МИД РФ Руденко и руководитель МИД КНР Цинь Ган провели переговоры в Пекине
Advance: после слов Зеленского насчёт контрнаступления у Киева осталось всего два варианта
Президент Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой другой стране
РИА Новости: Евросоюз выдвинул Украине ультиматум из-за роковой ошибки Киева
Популярное
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля

На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.

На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Последние материалы
Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови
Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе
Замглавы МИД РФ Руденко и руководитель МИД КНР Цинь Ган провели переговоры в Пекине
Advance: после слов Зеленского насчёт контрнаступления у Киева осталось всего два варианта
Президент Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой другой стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников