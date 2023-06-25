Достопримечательности Кировской области: не модно, но уникально

3:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кировской области располагаются достопримечательности, которые непременно привлекут ваше внимание своей оригинальностью. Это не самое популярное и модное направление, однако здесь находятся настоящие чудеса света.

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Действующая Каринская узкоколейная железная дорога

Эта железная дорога, также известная как "Кирово-Чепецкий метрополитен", имеет удивительную историю. Ранее она обеспечивала торфом Кировскую ТЭЦ-3, но электростанция постепенно перешла на газовое топливо, и в 2012 году прошёл последний поезд с грузом по этой дороге. Единственное, что спасло дорогу от закрытия, — это потребность жителей посёлка Каринторф в транспортном сообщении с остальным Кирово-Чепецком.

В посёлке Каринторф расположен Музей железной дороги, где посетители могут осмотреть депо, познакомиться с поездами и совершить поездку на самой железной дороге. В самом посёлке любителям деревянной архитектуры будет интересно посетить старые дома, однако их количество с каждым годом сокращается. Посёлок малонаселённый и особенный, что понравится любителям урбанистической ностальгии.

Поющие пески Атарской излучины на реке Вятке

Что такое "поющие пески"? Это трудно описать словами, но легко услышать. При сильном ветре эти пески, состоящие из горного хрусталя и молочного кварца, издают свистящие звуки и хрустят под ногами. Получается настоящая симфония песчаного берега.

Парейазавры Сокольей горы

Главное достояние этого побережья протяжённостью 12 километров — это останки древних ящеров-парейазавров, которые находятся в красноцветных песчаниках пермского периода. Здесь каждый посетитель может почувствовать себя палеонтологом, найдя фрагменты скелетов, а при желании можно отправиться в палеонтологический музей Вятки в Котельниче.

Жуковлянские валуны

Это место заинтересует не только геологов, хотя они будут особенно впечатлены гигантскими валунами диаметром от 0,5 до 1,5 метра и иногда до двух метров. Эти серые валуны состоят из известковистого песчаника среднего и мелкого зерна. Вероятно, их образование связано с особенностями региональной тектоники и ледниковых процессов.

Гора Отрясовская на побережье Уржумки

Одна из удивительных геологических достопримечательностей — это уникальное место, известное как Серые камни, расположенное на берегу Уржумки. Здесь на поверхность выходят грубо-зернистые серые известняки казанского яруса пермской системы. Именно благодаря этим горным образованиям, которые можно наблюдать в России, были описаны и выделены пермские геохронологические подразделения в международной стратиграфической шкале.

В XX веке эта местность стала убежищем для революционеров, которые проводили здесь тайные встречи среди камней. Более того, с горы открывается великолепный вид на реку.

Карстовое озеро Чваниха и песчаные дюны в Медведском бору

Во время путешествия по Кировской области не упустите возможность посетить Медведский бор - уникальное природное место. Здесь пролегает экологическая тропа протяжённостью 3,7 километра, охватывающая все его прекрасные уголки:

чистое карстовое озеро Чваниха , образованное слиянием 20 карстовых провалов;

, образованное слиянием 20 карстовых провалов; песчаные дюны ;

; красивые сосновые деревья.

Это идеальное место для отдыха всей семьёй.