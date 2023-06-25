Лондон — один из самых исторически насыщенных городов в мире. С его богатым наследием и культурными достопримечательностями, Лондон привлекает миллионы туристов каждый год.
Биг-Бен, национальный символ Великобритании, расположен в одном из самых древних районов Лондона. Постройка Биг-Бена проводилась при активном участии рабочих со всей страны, поскольку материалы для строительства доставлялись из разных городов Соединённого Королевства. Очень интересно, что в то время здание строилось изнутри, а не наоборот, что было характерно для середины XIX века.
Установка часов оказалась серьёзным испытанием для мастеров. Был разработан механизм, который до сих пор используется часовщиками. Башня Биг-Бен является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона.
Тауэрский мост, который находится рядом с Тауэрской крепостью, является ярким примером технологического развития XIX века. Этот подвесной мост построен таким образом, что даже в разведённом состоянии он обеспечивает лёгкое перемещение пешеходов с одного берега на другой.
На Тауэрском мосту находится музей, где вы сможете узнать, как было построено это великолепное сооружение. Также в музее можно посетить машинное отделение, где как дети, так и взрослые смогут увидеть паровые машины, используемые для подъёма раздвижных частей моста.
Британский музей заслуживает несколько дней вашего времени. Это один из самых крупных музеев в мире, являющийся главным историко-археологическим центром Великобритании. Музей предлагает постоянные экспозиции и временные выставки, включающие экспонаты со всего мира, относящиеся к различным эпохам.
Четыре раза в год в основном здании музея проводятся тематические "Ночи в музее", ориентированные главным образом на детей. Посетители могут оставаться в музее на ночь, участвовать в играх, развлечениях и ближе познакомиться с историей.
Букингемский дворец был построен в начале XVIII века и принадлежал герцогу Букингемскому. В первые годы после строительства здание считалось самым прекрасным в Лондоне.
Чуть более ста лет спустя дворец был выкуплен королем, который решил использовать его в качестве своей резиденции. К основному зданию было добавлено ещё три подобных, и королевская семья поселилась здесь. В те времена страной правила королева Виктория.
Ещё один известный по всему миру яркий символ города — Лондонское колесо обозрения. Его верхняя точка возвышается на высоту почти 135 метров, откуда открывается великолепный вид на весь город, словно лежащий на ладони. При ясной погоде обзор с колеса обозрения охватывает около 40 километров вокруг аттракциона, именно благодаря этой особенности колесо получило своё название.
Колесо обозрения работает каждый день с 10 утра до 18 вечера. Просим уточнить стоимость входного билета непосредственно перед посещением. Чтобы добраться до него, можно воспользоваться метро и доехать до станции "Ватерлоо".
"Осколок" — так переводится на русский язык имя этого небоскрёба. Он является самой высоко расположенной смотровой площадкой в Лондоне. Туристы выстраиваются в огромные очереди, чтобы насладиться видом на город с высоты почти 250 метров над землей.
The Shard является новым сооружением в сравнении с окружающими его достопримечательностями. Здание было построено в 2012 году, и его завершение было сопряжено с Олимпийскими играми, которые проходили в Лондоне летом того же года.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.