Топ-6 самых интересных мест Лондона

4:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лондон — один из самых исторически насыщенных городов в мире. С его богатым наследием и культурными достопримечательностями, Лондон привлекает миллионы туристов каждый год.

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Биг-Бен

Биг-Бен, национальный символ Великобритании, расположен в одном из самых древних районов Лондона. Постройка Биг-Бена проводилась при активном участии рабочих со всей страны, поскольку материалы для строительства доставлялись из разных городов Соединённого Королевства. Очень интересно, что в то время здание строилось изнутри, а не наоборот, что было характерно для середины XIX века.

Установка часов оказалась серьёзным испытанием для мастеров. Был разработан механизм, который до сих пор используется часовщиками. Башня Биг-Бен является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона.

Тауэрский мост

Тауэрский мост, который находится рядом с Тауэрской крепостью, является ярким примером технологического развития XIX века. Этот подвесной мост построен таким образом, что даже в разведённом состоянии он обеспечивает лёгкое перемещение пешеходов с одного берега на другой.

На Тауэрском мосту находится музей, где вы сможете узнать, как было построено это великолепное сооружение. Также в музее можно посетить машинное отделение, где как дети, так и взрослые смогут увидеть паровые машины, используемые для подъёма раздвижных частей моста.

Британский музей

Британский музей заслуживает несколько дней вашего времени. Это один из самых крупных музеев в мире, являющийся главным историко-археологическим центром Великобритании. Музей предлагает постоянные экспозиции и временные выставки, включающие экспонаты со всего мира, относящиеся к различным эпохам.

Четыре раза в год в основном здании музея проводятся тематические "Ночи в музее", ориентированные главным образом на детей. Посетители могут оставаться в музее на ночь, участвовать в играх, развлечениях и ближе познакомиться с историей.

Букингемский дворец

Букингемский дворец был построен в начале XVIII века и принадлежал герцогу Букингемскому. В первые годы после строительства здание считалось самым прекрасным в Лондоне.

Чуть более ста лет спустя дворец был выкуплен королем, который решил использовать его в качестве своей резиденции. К основному зданию было добавлено ещё три подобных, и королевская семья поселилась здесь. В те времена страной правила королева Виктория.

Колесо обозрения "Лондонский глаз"

Ещё один известный по всему миру яркий символ города — Лондонское колесо обозрения. Его верхняя точка возвышается на высоту почти 135 метров, откуда открывается великолепный вид на весь город, словно лежащий на ладони. При ясной погоде обзор с колеса обозрения охватывает около 40 километров вокруг аттракциона, именно благодаря этой особенности колесо получило своё название.

Колесо обозрения работает каждый день с 10 утра до 18 вечера. Просим уточнить стоимость входного билета непосредственно перед посещением. Чтобы добраться до него, можно воспользоваться метро и доехать до станции "Ватерлоо".

Небоскрёб The Shard

"Осколок" — так переводится на русский язык имя этого небоскрёба. Он является самой высоко расположенной смотровой площадкой в Лондоне. Туристы выстраиваются в огромные очереди, чтобы насладиться видом на город с высоты почти 250 метров над землей.

The Shard является новым сооружением в сравнении с окружающими его достопримечательностями. Здание было построено в 2012 году, и его завершение было сопряжено с Олимпийскими играми, которые проходили в Лондоне летом того же года.