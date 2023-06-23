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Макар Горшенин

Самые популярные достопримечательности Нью-Йорка

3:32
Туризм

Если ваш отпуск проходит в Нью-Йорке, то вы, безусловно, оказались в одном из самых захватывающих и культурно насыщенных городов мира. Нью-Йорк славится своим разнообразием и впечатляющим количеством достопримечательностей, которые привлекают миллионы туристов каждый год.

Фото:  

Статуя Свободы

Статуя Свободы является одной из наиболее известных достопримечательностей США и величественным монументом, получившим прозвище нового Колосса. Её высота, включая постамент, превышает 90 метров. Этот символ свободы, ставший символом всей страны, был подарком от правительства Франции. В рамках экскурсионного тура посетители могут подняться внутрь статуи, где находится небольшой музей.

Небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг

 

Небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг был известен даже до съёмок фильма "Кинг-Конг" и в первые годы своего существования считался восьмым чудом света. Здание состоит из 102 этажей, хотя не все из них доступны для посещения. Смотровая площадка расположена на 86-м этаже и доступна по платной основе.

Подъём на смотровую площадку

Вы можете подняться на смотровую площадку лифтом или выбрать пешую прогулку. На 102-м этаже находится обсерватория, а также причальные мачты для дирижаблей, хотя ни одна из них так и не использовалась по назначению.

Центральный парк

 

Центральный парк в Нью-Йорке считается одним из самых протяжённых парков в мире. Благодаря своему расположению рядом с отельными комплексами, здесь всегда много туристов со всего мира: из Бразилии, Венгрии, Японии и других стран. Парк предлагает множество достопримечательностей, каждая из которых обозначена специальной табличкой.

История парка

Строительство Центрального парка началось в XIX веке. За время его создания было посажено более 4 млн различных растений, созданы озёра, ледовые катки и проложены аллеи. В парке также работают несколько кафе и ресторанов, где можно перекусить.

Центральный вокзал Нью-Йорка

 

Центральный вокзал Нью-Йорка был построен в начале XX века на месте старой Гранд Сентрал станции. Самое близкое метро носит такое же название, как и станция. Центральный вокзал считается крупнейшим в мире. Вокруг него расположены многочисленные офисные здания. Внутри здания вы найдёте множество кафе, ресторанов и различных магазинчиков.

Интересные факты

Вы можете нанять профессионального гида, который расскажет вам историю этого места в деталях. Потолок Центрального вокзала украшен изображением звёздного неба, которое недавно отреставрировали. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что небо изображено задом наперёд.

Бруклинский мост

 

До начала XX века Бруклинский мост был самым длинным из действующих подвесных мостов. Его общая длина составляет около двух километров, а самый большой пролёт между поддержками превышает 500 метров. Мост имеет шесть полос для автомобилей и широкую пешеходную дорожку. С моста открывается великолепный вид на город, что привлекает сюда огромное количество туристов каждый год.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сша туризм нью-йорк
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