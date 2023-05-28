Самые популярные достопримечательности Нью-Йорка

Если ваш отпуск проходит Нью-Йорке, то вы, безусловно, оказались в одном из самых захватывающих и культурно насыщенных городов мира. Нью-Йорк славится своей разнообразием и впечатляющим количеством достопримечательностей, которые привлекают миллионы туристов каждый год.

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Статуя Свободы

Статуя Свободы является одной из наиболее известных достопримечательностей США и величественным монументом, получившим прозвище нового Колосса. Ее высота, включая постамент, превышает 90 метров. Этот символ свободы, ставший символом всей страны, был подарком от правительства Франции. В рамках экскурсионного тура посетители могут подняться внутрь статуи, где находится небольшой музей.

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг был известен даже до съемок фильма "Кинг-Конг" и в первые годы своего существования считался восьмым чудом света. Здание состоит из 102 этажей, хотя не все из них доступны для посещения. Смотровая площадка расположена на 86 этаже и доступна по платной основе.

Подъем на смотровую площадку

Вы можете подняться на смотровую площадку лифтом или выбрать пешую прогулку. На 102 этаже находится обсерватория, а также причальные мачты для дирижаблей, хотя ни одна из них так и не использовалась по назначению.

Центральный парк

Центральный парк в Нью-Йорке считается одним из самых протяженных парков в мире. Благодаря своему расположению рядом с отельными комплексами, здесь всегда много туристов со всего мира: из Бразилии, Венгрии, Японии и других стран. Парк предлагает множество достопримечательностей, каждая из которых обозначена специальной табличкой.

История парка

Строительство Центрального парка началось в XIX веке. За время его создания было посажено более 4 миллионов различных растений, созданы озера, ледовые катки и проложены аллеи. В парке также работают несколько кафе и ресторанов, где можно перекусить.

Центральный вокзал Нью-Йорка

Центральный вокзал Нью-Йорка был построен в начале XX века на месте старой Гранд Сентрал станции. Самое близкое метро носит такое же название, как и станция. Центральный вокзал считается крупнейшим в мире. Вокруг него расположены многочисленные офисные здания. Внутри здания вы найдете множество кафе, ресторанов и различных магазинчиков.

Интересные факты

Вы можете нанять профессионального гида, который расскажет вам историю этого места в деталях. Потолок Центрального вокзала украшен изображением звездного неба, которое недавно отреставрировали. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что небо изображено задом наперед.

Бруклинский мост

До начала XX века Бруклинский мост был самым длинным из действующих подвесных мостов. Его общая длина составляет около 2 км, а самый большой пролет между поддержками превышает 500 метров. Мост имеет шесть полос для автомобилей и широкую пешеходную дорожку. С моста открывается великолепный вид на город, что привлекает сюда огромное количество туристов каждый год.