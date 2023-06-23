Крым — это удивительное место с невероятной красотой природы и богатой историей. Расположенный на Черноморском побережье, этот полуостров привлекает туристов со всего мира своим разнообразием достопримечательностей и уникальным культурным наследием.
Гора Бойка, высотой примерно 1087 метров, является уникальным местом, обладающим особой энергетикой. В Крыму много таких мест, где можно ощутить силу и энергию. Сюда с удовольствием приезжают:
Возможно, это связано с древней историей или особым расположением. Гора Бойка — одно из таких мест, волшебное и непредсказуемое. Она не принимает негативных людей с плохими мыслями: погода портится, люди теряют дорогу и возвращаются обратно.
Таких историй очень много. Если вам удастся с первого раза подняться на вершину горы, значит, вы имеете особую связь с этим местом. Воспользуйтесь этой возможностью, ощутите энергию этого места и загадайте желание. Чтобы подняться на гору, необходим опыт горных походов или наличие опытного проводника. Дорога займёт около трёх часов непрерывного карабканья вверх по крутой тропе. Рекомендуется взять с собой термос с чаем, воду (источники здесь редки), сухие продукты питания и тёплую одежду. На вершине всегда дует холодный ветер.
Гора Ильяс-Кая (высота — 681 метр) в районе Ласпи — это культовое место, способное исполнять желания. В Средние века на вершине горы находился небольшой христианский монастырь, посвящённый святому Илье. Отсюда и происходит название "Ильяс-Кая" — Ильинская гора. Чтобы получить поддержку святого Ильи, достаточно помолиться у установленного на вершине креста.
Подъём на гору несложный и доступен каждому. Маршрут начинается от автобусной остановки Ласпи, которая находится на трассе Севастополь — Ялта (Южнобережное шоссе).
Для любителей экстремальных приключений существует возможность подняться на гору по самой длинной в мире трассе Виа Феррата. Однако такой подъём рекомендуется осуществлять только при наличии инструктора, который обеспечит вас страховкой и защитой.
Храм Солнца — ещё одно мощное место силы. Природа сама создала его в виде восьми скал, напоминающих лепестки цветка и направленных к солнцу. Это формирует причудливо круглую структуру, в центре которой сконцентрирована особая энергия.
Просто побывав здесь, вы почувствуете, как тяжёлые мысли исчезают из вашей головы, наступает ощущение покоя и гармонии. Храм Солнца расположен на пути к вершине горы Ильяс-Кая, поэтому маршрут совпадает с предыдущим.
Большой каньон Крыма — достаточно молодое образование, возраст которого составляет около 2 млн лет. В сравнении — Великий каньон в США возник около 5-6 млн лет назад. Однако крымский каньон обладает своей особой атмосферой и впечатляющими размерами. Его длина составляет около 3,5 километра, глубина — примерно 600 метров, а ширина колеблется от 187 до 300 метров.
Каньон является заповедником, существуют официальные туристические маршруты. Однако самые захватывающие приключения начинаются за их пределами. Если у вас есть опыт горного туризма или вы уже посещали горы, рекомендуется пройтись по руслу реки по дну каньона и затем подняться на самую вершину. Панорамный вид захватывает дух, особенно в осеннее время, когда густой лес окрашивается в огненные краски. В окрестностях каньона царит невероятное спокойствие. Здесь можно загадывать желания, наслаждаясь удивительной формой русла реки, которое к маю обычно высыхает. Однако в период паводка и сильных дождей лучше не планировать посещение этого места.
Форосский Кант часто называется крымскими Альпами. Однако подобные вершины встречаются и в Норвегии. Особенность этой горы заключается в том, что с одной стороны она имеет отвесную стену, а с другой — пологий участок. Высота горы составляет 660 метров.
Гора Форосский Кант привлекает внимание скалолазов и альпинистов своей мощью. Для любителей альпинизма на Форосском Канте имеется множество трасс разной сложности. Однако если вы не являетесь поклонником скалолазания, с другой стороны горы есть много доступных тропинок для трекинга. Вершина представляет собой широкую плоскость.
С Форосского Канта открываются прекрасные панорамные виды на горы:
Маршрут начинается с так называемой "чёртовой лестницы", на которой установлены указатели, что делает его легко различимым.
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