Топ-6 туристических мест в Московской области

3:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда у вас нет времени на длительные путешествия, отличным вариантом для выходных будет поездка из Москвы за город: к природе, к забытым усадьбам и необычным церквям. Это доступно по цене и не требует тщательного планирования.

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Сергиев Посад

Сергиев Посад известен своей главной достопримечательностью — Троице-Сергиевой Лаврой. Верующие приезжают в Посад прежде всего, чтобы почтить мощи Преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе, но монастырский комплекс также привлекает ценителей православной русской архитектуры. Рядом с монастырём находится святой источник Саввы Сторожевского, ученика Сергия Радонежского. Интересно отметить, что монастырь в Звенигороде, названный в честь Саввы, также стал, по некоторым версиям, первой лаврой Руси, обойдя Троице-Сергиеву Лавру.

Приокско-Террасный заповедник

Если вы никогда не видели зубров, то поездка в Приокско-Террасный заповедник позволит заполнить этот пробел. Здесь обитает около 20 европейских зубров и пять американских бизонов, но разведение и сохранение видов — не единственная задача заповедника. В парке Приокско-Террасного заповедника также организованы лесные экотропы, по которым можно прогуляться и увидеть многочисленные редкие флору и фауну, сохранённую сотрудниками заповедника.

Музей-усадьба Архангельское

Архангельское — одна из самых крупных и красивых усадеб в Московской области. Здесь расположено несколько парков, два дворца, три храма и фонтаны. Комплекс поражает своими интересными интерьерами и создаёт атмосферу "подмосковного Версаля". Величественный стиль классицизма переплетается со звучанием джазовой музыки — летом здесь проводятся фестивали, среди которых наиболее известный — "Усадьба. Джаз".

Усадьба Шахматово

Это восстановленная фамильная усадьба А. Н. Бекетова, дяди Александра Блока. Загляните в небольшой дом, прогуляйтесь по липовым аллеям парка и почувствуйте атмосферу того времени. По пути вы также можете посетить озеро Бездонное, окутанное множеством легенд и до сих пор не полностью изученное учёными. Сам Александр Блок был поражён этими легендами и даже зафиксировал их в своём дневнике. Интерес представляет и дно озера, точное положение которого не установлено, а происхождение озера всё ещё вызывает вопросы.

Музей-усадьба Горки

Усадьба Горки — последняя усадьба в этом списке, и она привлекает внимание не только своей историей до революции, но и послереволюционным периодом. Здесь расположен санаторий, в котором В. И. Ленин проживал с 1923 года до своей смерти. Здание получило название Ленинские Горки, и благодаря наличию Дома-музея советского лидера, интерьеры и предметы быта прежних владельцев были сохранены.

Ярополецкая ГЭС

Это первая сельская гидроэлектростанция, построенная местными жителями в 1919 году, дважды разрушенная и работавшая до 1958 года. Станция была сохранена и превращена в небольшой музей гидроэнергетики под открытым небом. Вы можете заглянуть в окна станции и увидеть, как она функционировала.