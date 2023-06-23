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Макар Горшенин

Кольский полуостров: суровый холод способен зажечь тепло в сердце

4:10
Туризм

В свете новых жизненных реалий, опытные путешественники и любители приключений обратили свое внимание на прекрасные просторы родной России. Один из таких уголков это Кольский полуостров — необъятный край и место, где суровый холод за окном способен зажечь тепло в сердце.

Кольский полуостров: суровый холод способен зажечь тепло в сердце
Фото: Русское географическое общество

Отдайте своё сердце северу вместе с саамами

Саамы принялись заселять Кольский полуостров задолго до появления Руси в качестве государства. Этот полуостров являлся частью известной Лапландии — страны лопарей, так называемых русичей для саамов. Несмотря на весь прогресс, который пришёл с технологическим развитием, этот финно-угорский народ сохранил множество традиций в своей жизни.

Посетите традиционную саамскую деревню и окунитесь в культуру, где ценятся объединение и принятие суровой природы. Попробуйте настоящие традиционные блюда и насладитесь вечером, слушая древние предания саамов о человеке-олене, карликах и людоедах под шёпот треска огня и волшебное сияние северного звёздного неба.

Отправьтесь в путешествие на снегоходе

Кольский полуостров занимает площадь свыше 100 тысяч квадратных километров! Почти вся его территория — это ледяная пустыня. Но не думайте, что здесь нет ничего интересного! Прокатитесь на снегоходах по настоящей сафари в северной пустыне и сами увидите, как в монотонном пейзаже раскрываются самые тонкие оттенки снега, лесов, гор и безграничного неба! Адреналин гарантирован, а если ещё и встретите на своём пути оленя, вдвойне интереснее!

Познакомьтесь с русской тоской

Териберка — это деревня, расположенная на самом краю земли, которая стала знаменитой после выхода фильма "Левиафан". Постапокалиптические пейзажи со скелетами затонувших кораблей и пустыми окнами советских домов, сливающиеся с суровой северной природой, создают неповторимое ощущение — чувство тоски и одновременно восхищения гармонией этого места. В настоящее время в Териберке проживает менее 1000 жителей и всё вокруг напоминает о преходящем характере человеческого существования. Это философское место!

Отыщите драконьи яйца

Убеждение, что драконы — существа, предпочитающие тёплые места, является мифом, потому что иначе как объяснить наличие целого берега из драконьих яиц на берегу Баренцева моря?! Вода отступила, обнажив камни идеальной формы. "Яйца" приобрели белоснежный оттенок от северного солнца и кажутся очень похожими на обычные куриные яйца. Берег драконьих яиц представляет опасность из-за приливов и непредсказуемого дна, и эта угроза ощущается в воздухе! Сядьте на одно из яиц мифического дракона, насладитесь глинтвейном и представьте, как могучий крылатый великан прилетает и размахивает крыльями, прогоняя облака рядом с вами.

Почувствуйте ласку хаски

Северная тундра идеально подходит для умных собак-хаски. Запрягите этих прекрасных созданий в сани и отправьтесь в волнующую поездку по безграничным просторам Севера. А в качестве "десерта" вас ждут искренние объятия от этих любвеобильных красавцев. Кстати, упряжка с хаски может развивать скорость до 40 километров в час, но мы не рекомендуем пытаться достичь такой скорости — не всем удаётся сохранить обледеневшие нос и щёки в целости.

Поймите смысл жизни под сиянием Севера

Природа — это непредсказуемое явление, но на Кольском полуострове вполне возможно встретить северное сияние. Это не случайные вспышки, а настоящая симфония цветов на бескрайнем звёздном небе. Увидев его хотя бы раз, станет ясно, почему в древности северное сияние восхищало людей и считалось порталом между миром человеческим и миром божественным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм мурманск путешествия
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