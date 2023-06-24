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Макар Горшенин

Свердловская область: самая древняя скульптура в мире

4:26
Туризм

Свердловская область — это жемчужина России, богатая природными и культурными сокровищами. Если вы ищете приключения, вдохновение или просто хотите открыть для себя новые грани родины, то вам стоит обратить внимание на уникальные места этого региона.

Фото:  

Шигирская сокровищница

В Музее истории и археологии Среднего Урала хранится одна из наиболее уникальных находок не только в Свердловской области, но и во всём мире. В рамках экспозиции "Шигирская сокровищница" посетители смогут увидеть Большого Шигирского идола — самую крупную и древнейшую в мире монументальную деревянную культовую скульптуру.

Учёные датируют возраст идола примерно от 9500 до 11 тысяч лет, что делает его старше египетских пирамид и фараонских мумий почти в три раза! Тогдашние жители уральских земель создали эту скульптуру из расколотого ствола лиственницы, и в то время она имела высоту около 5,3 метра. Исследователи полагают, что на идоле изображена мифология древних уральцев.

Озеро Шарташ

 

Озера Свердловской области являются одной из самых популярных природных достопримечательностей, и это не удивительно. В черте Екатеринбурга находится уникальное озеро, которое возникло более миллиона лет назад. Люди заселяли окрестности этого небольшого озера, напоминающего своей формой боб, ещё в палеолите (кстати, рядом с озером можно найти остатки древних поселений, называемых "шарташскими мегалитами").

Нижняя Синячиха

В селе Нижняя Синячиха находится уникальный музей-заповедник деревянного зодчества, который целиком был создан усилиями местного жителя. В 70-х годах прошлого века Иван Данилович Самойлов решил восстановить в селе разрушающийся старинный деревянный храм — так у него родилась идея собрать в этом месте лучшие образцы русского деревянного зодчества. Вскоре энтузиаст начал ездить по деревням и сёлам Свердловской области и собирать будущие экспонаты (дома, башни, мельницы, часовни) — их разбирали, перевозили в Нижнюю Синячиху, аккуратно собирали и реставрировали. Бережно восстановленные и охраняемые объекты деревянного зодчества точно стоят внимания как местных жителей, так и туристов.

Порог Ревун

Удивительным обстоятельством является то, что на Среднем Урале отсутствуют пороги на реках. Однако спокойная и безмятежная уральская река Исеть, которая течёт даже через центр Екатеринбурга, на расстоянии 80 километров от региональной столицы преображается до неузнаваемости, превращаясь в неистовый поток воды среди скал — идеальное место для любителей экстремального рафтинга.

Благодаря огромным валунам, преграждающим путь, вода издаёт такой грохот, что его можно услышать на расстоянии нескольких сотен метров. Именно поэтому это место получило название порог Ревун.

Смолинская пещера

Всего в одном километре от порога Ревун находится ещё одно увлекательное место, которое было обнаружено учёными в конце XIX века. Эта пещера, протяжённостью более 800 метров, получила имя по селу Смолино, которое расположено поблизости. Внутри пещеры были обнаружены высеченные в скале иконы, ступени и установленные скамейки.

До сих пор неизвестно, с какого времени уральские старообрядцы начали использовать это место и как часто они собирались здесь для богослужений. Однако Смолинская пещера с её гротами, такими как Большая келья, Алтарь и Дорога в ад, посещается и поныне. Однако уже с туристическими целями.

Каменные ворота

 

В непосредственной близости от порога Ревун и Смолинской пещеры располагается ещё одно восхитительное место — прекрасная и необычная 20-метровая скала на реке Исеть, известная как Каменные ворота.

Прямо посередине этой скалы благодаря разрушению скальной породы образовалась арка, которая придаёт этому природному объекту уникальность. Кстати, при внимательном рассмотрении в скале можно обнаружить древние окаменелости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм путешествия екатеринбург свердловская область
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