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Макар Горшенин

Что нужно обязательно посетить в Будапеште?

3:31
Туризм

Будапешт — это уникальный город, имеющий тысячи лиц. Нет смысла пытаться охватить все его прелести за короткие выходные! Помимо того, что вам потребуется несколько дней, чтобы осмотреть все достопримечательности, этот город простирается на обширной территории, и стоит уделить время для знакомства с его географическим разнообразием.

Что нужно обязательно посетить в Будапеште?
Фото: https://traveltimes.ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/

Венгерский парламент

Парламент весь — от фундамента и до пика крыш — заполнен политическими и историческими посланиями. К примеру, его форма. Центральный купол символизирует единую законодательную власть. Во времена, когда в Венгрии национальное собрание было двухпалатным, именно в этой части обе палаты собирались на совместные встречи. Здание Национального собрания Венгрии возводили в течение 17 лет. Все материалы, использованные при его строительстве, были венгерского происхождения. Даже мастера и рабочие, участвовавшие в возведении здания парламента, были родом из Венгрии.

Будайский дворец

Будайский дворец пережил нашествие татаро-монгольского ига, однако в конце XIX века его почти полностью разрушили революционеры. Для того чтобы восстановить это здание до мельчайших деталей, потребовалось почти 40 лет труда самых опытных мастеров.

Однако наступила война, и дворец оказался под обстрелом. И все же, словно Феникс, он снова восстал благодаря упорным усилиям талантливых архитекторов. Будайский дворец расположен внутри Будайской крепости, которая больше похожа на целый город. Для полного исследования этой крепости потребуется не один день!

Венгерская опера

Венгерский оперный театр, возведенный в стиле неоренессанса, не уступает самым прекрасным оперным театрам в мире! А по качеству звучания он занимает третье место после оперных театров Милана и Парижа. Здесь на сцене представляют величайшие произведения оперной классики, исполняемые ведущими оперными певцами.

В зале царит атмосфера роскоши и спокойствия, чтобы ничто не мешало наслаждаться оперой. Стены украшены фресками, потолки украшены росписью. Если вы интересуетесь не только оперой, но и архитектурой и живописью, то экскурсия в Венгерскую оперу не оставит вас равнодушными.

Дом террора

Здание ярко выделено надписью "Terror". Пройти мимо него сложно. В конце XIX века в этих стенах находилась тюрьма, где временно содержали противников режима. Во время экскурсии рассказывают о пытках, применяемых над заключенными, и идеологической пропаганде. На одной из стен во дворе в качестве памятника всем жертвам, погибшим в тюрьме, разместили фотографии бывших заключенных. Многие после посещения выходят со смешанными чувствами, но это стоит пережить хотя бы один раз.

Замок Вайдахуняд

Сказочный замок, ставший домом для многих выставок, рассказывающих о различных аспектах человеческой жизни и быта. Здесь можно узнать о традициях охоты или особенностях венгерского виноделия. На втором этаже замка расположены экспозиции, посвященные истории и природе Венгрии. Некоторые выставки представлены только на венгерском языке, но многие также имеют английский перевод.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм венгрия будапешт путешествия
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