Самые популярные места в Италии

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Путешественники стремятся посетить Италию, чтобы познакомиться с ее достопримечательностями — памятниками, дворцами, соборами и прекрасной национальной кухней. Это древнейшее европейское государство до сих пор продолжает впечатлять своими храмами эпохи Возрождения и другими очаровательными объектами, многие из которых являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Вадим Савицкий

Пизанская башня

Без посещения Пизанской башни невозможно представить ни одну экскурсию по Италии. Это удивительное сооружение строилось около 177 лет. В исторических рукописях говорится, что архитекторы в 1173 году заметили медленный наклон башни. Строители объяснили это неправильно заложенным фундаментом и отложили возведение этого архитектурного чуда на 100 лет.

Когда специалисты нового века возобновили строительство, они приняли меры для уменьшения наклона, увеличивая одну сторону каждого этажа. В XIV веке было завершено строительство этого исторического объекта, а множество реставраций помогли предотвратить дальнейший наклон. В настоящее время любой желающий может подняться по 296 ступеням и восхищаться тем, как верхушка башни, наклонившаяся на 5 метров от вертикали, все еще удерживается.

Пантеон

Уникальный по своей архитектуре храм Пантеон был построен римлянами в честь их богов. Несмотря на множество стихийных бедствий, это великолепное сооружение выдержало испытание временем. В течение 2 000 лет оно восхищает посетителей своими монументальными колоннами и удивительным куполом с круглым отверстием, известным как "небесное око". Через это отверстие проникает солнечный свет, не теряя своей яркости.

Свет, проникающий через отверстие, создает внутри храма особую игру света и тени, подчеркивая прекрасные статуи и декоративные элементы. Туристы стремятся посетить Пантеон, чтобы насладиться его красотой, обратить внимание на величественные статуи, фрески и росписи, и ощутить величие вечности. Внутреннее убранство Пантеона настолько удивительно, что кажется, будто его создали не человеческие руки, а сами боги, в честь которых храм был возведен.

Вулкан Везувий

Вулкан Везувий - одновременно уникальная достопримечательность и опасное место в Италии. Он является причиной гибели загадочного города Помпеи. Везувий — это единственный активный вулкан в Европе. Он расположен рядом с заливом и стал известен благодаря многочисленным извержениям, которые приводили к человеческим жертвам и катастрофам.

В период его "спячки" смельчаки восходят на вершину, наслаждаясь видом парящего кратера и захватывающими панорамами местности. Организованные лицензированными гидами пешие экскурсии и треккинг до вершины вулкана включают посещение руин Помпеи.

Помпеи

Помпеи - античный город, гибель которого описана в истории, и великолепная картина Карла Брюллова иллюстрирует последний день его жителей и древних сооружений. Город был погребен лавой вулкана Везувий в 79 году н. э., археологи открыли его руины в XVIII веке. Многие здания сохранились и не были разрушены стихийным бедствием. Участники экспедиций могут насладиться величием храма Аполлона, а также посетить театр со стадионом.

Были раскопаны жилые дома с античными банями и гончарными мастерскими. Застывшие тела людей, ставшие своеобразными монументами, которые вулкан увековечил, вызывают тревогу. Гид проведет вас по расчищенным достопримечательностям, расскажет об истории этого города и аутентичной атмосфере, которая была погребена под пеплом в древности.

Голубой грот

На острове Капри расположена уникальная пещера Grotta Azzurra, известная как Голубой грот. Внутри Голубого грота природа создала особое освещение, которое превращает воду в серебряный цвет и заставляет ее переливаться глубокими оттенками сапфира, розового, лилового и оранжевого. Это волшебное свечение создается благодаря минералам, покрывающим дно водоема.

Свет проникает в пещеру через два входа с морской стороны. Через один из них пропускается только маленькая лодка, а второй немного больше и может вместить гребную лодку с четырьмя пассажирами. Голубой грот простирается всего на 50 метров, а экскурсия обычно длится около 10 минут. Однако, несмотря на это, толпы туристов готовы часами стоять в очереди, чтобы увидеть это чудесное природное явление.