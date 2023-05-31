Топ-6 достопримечательностей Вены

4:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вена, столица Австрии, является одним из самых привлекательных городов Европы. Здесь буквально на каждом шагу можно увидеть достопримечательности, которые порадуют любой туристический вкус: дворцы и музеи, парки и старинные церкви, а также театры и самые разные исторические памятники из далеких эпох.

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Шенбруннский дворец

Осмотр этого величественного здания не займет много времени, поскольку из 1500 комнат и залов туристам доступны всего лишь 40. Тем не менее, вам гарантированы незабываемые впечатления. Особое внимание заслуживают Большая и Малая галереи, комната Наполеона (Бонапарт посещал ее дважды) и великолепный Зеркальный зал.

Ощущение трепета охватывает посетителей, узнавших, что именно здесь Моцарт исполнял свои произведения. Великий император Франц Иосиф I также провел здесь много времени. А для маленьких туристов особый интерес представляют белки, которые живут на территории дворца. Окруженный парком, Шенбрунн подарит вам встречу с животными, которые подбегают к гостям в надежде получить вкусняшку.

Собор Святого Стефана

Собор Святого Стефана, католический архиепископский собор - одна из важнейших достопримечательностей Вены. Этот величественный храм был освящен в XII веке и является великолепным образцом готической архитектуры. После Второй мировой войны здание пришлось практически полностью восстанавливать. Особую привлекательность представляют произведения искусства, находящиеся внутри собора, а также многочисленные алтари и крыша, украшенная тысячами глазурованных плиток.

Церковь Святого Петра

Церковь Святого Петра, старинное здание, возводившееся в XVIII веке, расположена в центре Вены. Этот храм выполнен в барочном стиле. Ежедневно здесь проводятся богослужения. Туристы посещают эту церковь, чтобы насладиться ее архитектурой, уникальными фресками и другими произведениями искусства. Внутри церкви находится один из лучших органов в стране. Концерты здесь проходят практически каждый день.

Памятник советским воинам

Памятник советским воинам, посвященный освобождению Вены от фашистского гнета, служит вечной памятью о множестве павших советских солдат. Он установлен в месте, где пересекались границы различных оккупационных зон. На памятнике изображен воин, держащий в одной руке знамя, а в другой — герб своей страны. На постаменте высечены имена освободителей, а также стихи, несколько строк из гимна Советского союза и цитата Сталина. Рядом с памятником расположен фонтан, который вечерами оживляется яркой цветной подсветкой.

Венская опера

Венская опера, прекрасный театр оперы в Вене, родившийся в городе, где жили и творили величайшие композиторы. Здание было возведено в 1869 году и с тех пор является истинным символом оперного искусства. Внутри великолепная акустика, на сцене выступают самые яркие звезды мирового искусства. После Второй мировой войны здание театра было полностью восстановлено, чтобы продолжить свою славную историю. Сегодня здесь имеется более 1300 мест, а либретто проецируется на экранах, закрепленных на спинках кресел, чтобы публика могла легко следить за сюжетом.

Дом-музей Моцарта

Дом-музей Моцарта представляет собой место, где великий композитор прожил целых три года. Все остальные квартиры, которые он снимал во время пребывания в Вене, утеряны. В этом музее посетители могут ознакомиться с жилыми комнатами, двумя кабинетами и кухней, которые были частью этой квартиры. Именно здесь Моцарт создал ряд известных произведений, включая оперу "Женитьба Фигаро". Музей композитора был открыт после реконструкции в 2006 году. Здесь вы сможете проникнуть в атмосферу старинной Вены и познакомиться с друзьями и покровителями музыканта.