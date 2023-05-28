Как подготовиться к подъёму в горы?

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы уже исследовали несколько треккинговых маршрутов, провели ночь в лесопарке, устроившись в палатке, и даже записались на курсы скалолазания? Тогда пришло время приступить к покорению горных вершин.

Фото: pixabay.com

Как физически подготовиться к восхождению

Первое правило: никогда не отправляйтесь в поход простывшим или после тяжелой болезни. Во время интенсивной физической нагрузки и при низких температурах могут обостриться хронические заболевания. Опытные скалолазы советуют перед длительными походами посетить терапевта или спортивного врача.

Физическая форма перед восхождением

Необходимо также подумать о своей физической форме. Однако не стоит начинать качать пресс и усиленно приседать за неделю до похода, так как это только "забьет" ваши мышцы и добавит дискомфорта в горах. Готовьтесь к длительным и высотным восхождениям за 3 месяца. Лучшими упражнениями для этого подходят бег и упражнения на укрепление корпуса.

Не забывайте о растяжке, поскольку это позволит вам использовать тело в полной амплитуде его возможностей и снизит риск травм. Физическая подготовка к походу в горы также включает практику закаливания. Это важно не только для тех, кто отправляется к снежным вершинам. Контрастный душ избавит вас от головных болей на высоте и поможет быстрее справиться с горной болезнью.

Что нужно взять с собой

Если вы опытный покоритель вершин, то наизусть знаете список необходимых вещей. Однако, если это ваше первое восхождение, лучше проконсультироваться с гидом, поскольку каждый регион имеет свои особенности, а, следовательно, и свои "нормативы".

Чтобы вы примерно представляли, к чему готовиться, вот список того, что нужно взять с собой в поход в горы:

Вещи для сна (палатка, теплоизоляционный коврик, спальник, одежда для сна).

Одежда (теплые вещи для всех частей тела, термобелье, дополнительная обувь, кепка/панама и очки от солнца (степень защиты не ниже 4), дождевик).

Снаряжение для приготовления пищи (горелка, газ, нож, посуда, столовые приборы, чашки).

Средства личной гигиены (здесь обязательно стоит отметить солнцезащитный крем и влажные салфетки, остальные средства лучше брать по минимуму).

Карты и электроника (компас, батарейки, фонарик, powerbank, лучше взять запасной кнопочный сотовый телефон).

Аптечка (бинт, лейкопластырь, хлоргексидин, йод, активированный уголь, аспирин, антисептик или спирт, валидол, жаропонижающее средство и антигистаминный препарат).

Естественно, для длительного похода необходима еда и вода, а также рюкзак.