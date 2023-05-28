Как подготовиться к подъёму в горы?

Вы уже исследовали несколько треккинговых маршрутов, провели ночь в лесопарке, устроившись в палатке, и даже записались на курсы скалолазания? Тогда пришло время приступить к покорению горных вершин.
Первое правило: никогда не отправляйтесь в поход простывшим или после тяжелой болезни. Во время интенсивной физической нагрузки и при низких температурах могут обостриться хронические заболевания. Опытные скалолазы советуют перед длительными походами посетить терапевта или спортивного врача.
Необходимо также подумать о своей физической форме. Однако не стоит начинать качать пресс и усиленно приседать за неделю до похода, так как это только "забьет" ваши мышцы и добавит дискомфорта в горах. Готовьтесь к длительным и высотным восхождениям за 3 месяца. Лучшими упражнениями для этого подходят бег и упражнения на укрепление корпуса.
Не забывайте о растяжке, поскольку это позволит вам использовать тело в полной амплитуде его возможностей и снизит риск травм. Физическая подготовка к походу в горы также включает практику закаливания. Это важно не только для тех, кто отправляется к снежным вершинам. Контрастный душ избавит вас от головных болей на высоте и поможет быстрее справиться с горной болезнью.
Если вы опытный покоритель вершин, то наизусть знаете список необходимых вещей. Однако, если это ваше первое восхождение, лучше проконсультироваться с гидом, поскольку каждый регион имеет свои особенности, а, следовательно, и свои "нормативы".
Чтобы вы примерно представляли, к чему готовиться, вот список того, что нужно взять с собой в поход в горы:
Естественно, для длительного похода необходима еда и вода, а также рюкзак.
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