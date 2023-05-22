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Макар Горшенин

Усадьбы и замки выдающихся личностей в Орловской области

4:31
Туризм

Орловская область, расположенная в сердце Центральной России, предлагает множество удивительных исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых привлекательных и уникальных форм отдыха здесь является посещение и изучение усадебных комплексов, которые не только открывают двери в прошлое, но и предлагают насладиться красотой природы и архитектуры.

Усадьбы и замки выдающихся личностей в Орловской области
Фото: https://kartinkin.net/pics/19702-gorod-orel-dostoprimechatelnosti.html

Имение семьи Толстых

Предки выдающегося писателя Льва Толстого по отцовской линии владели имением Никольское-Вяземское. Здесь раскинулся густой лес, пронизанный глубокими оврагами и холмистыми полями. В этом тихом уединенном месте, не испорченном толпами туристов, расположенном у берега реки Чернь, ускользающей вдаль между деревьями, время остановилось в далеком XIX веке.

Именно здесь Лев Толстой занимался посадкой яблоневых саженцев и созданием березовой рощи, а также охотился на диких зверей. С 1987 года дом-музей, восстановленный здесь, принимает всех гостей, интересующихся историей семьи Толстых.

Усадьба Тургенева

Родовое гнездо великого русского писателя Ивана Тургенева представляет собой мемориальный музей с обширным парком, где процветает множество разнообразных деревьев и цветов, а также имеется большой пруд с возможностью аренды лодок. Это владение принадлежало матери поэта, которая славилась своими жестокими нравами на всю округу.

Летом Тургенев часто приезжал в усадьбу из-за границы, чтобы вдохновиться и написать свои знаменитые произведения. В усадебном доме хранится интересная коллекция его личных вещей, а также мебель, являющаяся выдающимися образцами русского мастерства. Экскурсоводы с радостью расскажут много познавательного о каждом предмете.

Дом-музей Лескова

В центре города Орел, в тихом историческом районе, располагается уникальный дом-музей Николая Лескова — талантливого поэта с сложной биографией, известного своим рассказом "Леди Макбет Мценского уезда". Реставрация этого особняка, одного из немногих сохранившихся городских объектов той эпохи, почти завершена, и вскоре двери дома Лескова откроются для всех путешественников.

Посетители смогут осмотреть разнообразные старинные экспонаты и репродукцию писательского кабинета. За музеем раскинулся романтический березовый парк с классической ротондой, откуда открывается великолепный вид на реку Орлик, протекающую через город.

Сабуровская крепость Каменского

Среди заросшего поля возвышается крепость, которая никогда не подвергалась осаде врагами. В России всегда ценились подобные сооружения, чтобы показать своё богатство и великолепие. Башни и стены крепости были построены таким образом, чтобы полностью повторять своих турецких аналогов.

Общая протяжённость сооружения превышает один километр. Строительство было завершено в 1790-х годах. Владелец крепости, печально известный фельдмаршал Михаил Каменский, обращался жестоко со своими крепостными, которые в конечном счёте восстали против него. Сын фельдмаршала организовал в родовом гнезде необычные театральные постановки с участием собственных крепостных. Эти представления стали популярными среди помещиков всей губернии. Посетите этот архитектурный шедевр, пока его не разобрали на кирпичи.

Замок Охотникова

Вдали от дороги, в забытом уголке, расположен загадочный замок, возведенный в готическом стиле. Его история погружена в вечный мрак. Известно лишь, что в прошлом веке зажиточный господин по фамилии Охотников решил создать сельскохозяйственное предприятие и рядом возвести изысканное сооружение с прекрасными витражами и острыми колоннами, достойными европейских монархов.

Сегодня от прежней великолепной архитектуры и роскошного интерьера владений Охотникова сохранились лишь обнаженные стены, однако сам замок по-прежнему внушает величие на фоне почти заброшенной деревни, в которой он находится. По ночам это место притягивает разного рода отчаянных искателей связи с потусторонним миром.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы орел туризм россия путешествия
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