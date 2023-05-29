Удивительные места Ленинградской области

Насладитесь прекрасными местами Ленинградской области, которые даруют умиротворение и возможность погрузиться в историю и красоту окружающей природы. Каждое из этих мест имеет свою уникальность и привлекательность, оставляя незабываемые впечатления у посетителей.

Фото: Wikimedia Commons

Карельский Перешеек: Отдых на берегу Вуоксы

Сестрорецк - столица деревянного дачного модерна. Здесь вы найдете сосны, песчаные дюны и россыпи валунов, которые называют Курортом. Жители Петербурга до сих пор отдыхают здесь. А для любителей военной истории интересна старая граница с Финляндией, корпуса Оружейного завода и Разлив, самое старое действующее водохранилище.

Репино "Пенаты": Свидетельство художественного наследия

Репино "Пенаты" — это дом-мастерская и сад, созданные художником Ильей Репиным. Здесь собирались знаменитости "Серебряного века", именно здесь Репин провел последние годы своей жизни и был похоронен. Его сосед, Чуковский, написал здесь "Чукокколу", объединив свою фамилию с названием местности — Куоккала.

Зеленогорск: Встреча с Финским Княжеством

Зеленогорск, известный ранее как Терийоки во времена Княжества Финляндского, сохранил свой колорит уютного финского городка. Здесь можно увидеть кирху, парки, скульптуры и великолепный променад, ведущий к морю.

Могила любви: Символическое место в Марийоки

"Марийоки" — это усадьба Марии Крестовской, которая сегодня представляет собой руины, но все же впечатляющие. На склоне глинта, поросшего соснами, расположены развалины церкви. Под ее стенами похоронен Леонид Андреев, писатель Серебряного века, но восстановлена только могила хозяйки. Местные финны называли это место "Могилой любви".

Приморск кирха: Святыня на мысу

В Приморске на мысу расположен огромный гранитный храм, который привлекает внимание своей красотой. В период между окончанием Зимней войны и началом Второй мировой войны из кирхи исчез орган. Распространена история о том, что в 90-х годах приехал пастор и искал в лесу зарытый орган. На стенах и внутренних сводах кирхи до сих пор видны следы от попадания снарядов.

Выборг: Волшебство средневекового города

Выборг — единственный город в России, где сохранился средневековый замок. Во время посещения стоит обязательно посетить смотровые площадки, такие как башни Святого Олафа и Часовая башня. Лабиринты мощеных улочек и многоуровневые дворики, сочетающие в себе брутальную средневековую архитектуру, романтический северный модерн и конструктивизм, погрузят вас в атмосферу скандинавских сказок, рыцарских турниров и финской педантичности.