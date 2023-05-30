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Макар Горшенин

Что нужно обязательно сделать туристу в Калмыкии

3:37
Туризм

Калмыкия — это таинственный и удивительный уголок России, еще неисследованный и полный захватывающих достопримечательностей, которые до сих пор остаются вдали от массового туристического ажиотажа. Путешествие по этим местам обеспечит вам неповторимые впечатления и позволит окунуться в жизнь и обычаи местных кочевников.

Что нужно обязательно сделать туристу в Калмыкии
Фото: Фото из личной страницы в Инстаграм

Поездка на верблюде по песчаным барханам

Исследуйте экзотическую природу Калмыкии, прокатившись на верблюде по песчаным барханам. Забудьте о далеких путешествиях в Сахару, ведь Россия может предложить вам удивительные впечатления прямо здесь. Погрузитесь в уникальную атмосферу и ощутите необычайные эмоции, которые останутся с вами навсегда.

Прогулка по дну Каспийского моря

Исследуйте дно Каспийского моря и насладитесь его природной красотой. Здесь вы окажетесь в удивительном мире с пейзажами, напоминающими марсианские ландшафты. Не упустите возможность оценить эту уникальность собственными глазами. Красота природы Калмыкии не оставит вас равнодушными.

Фотосессия на Розовом озере

Хотите сохранить яркие впечатления о своем путешествии? Тогда обязательно организуйте фотосессию на фоне прекрасного Розового озера. Калмыкия предложит вам множество великолепных мест для съемок. Здесь вы сможете запечатлеть воспоминания на прекрасных фотографиях, которые заполнят ваши флешки гигабайтами. Розовое озеро станет идеальным местом для создания неповторимых кадров.

Наблюдение за редкими видами птиц

Калмыкия славится своим разнообразным миром птиц. Если вы увлекаетесь орнитологией, то здесь вам есть чем заняться. В этих местах можно встретить до 110 редких видов птиц, среди которых орланы, филины, степные орлы, усатые синицы и многие другие.

Отведайте национальное блюдо — кюр

Не упустите возможность попробовать национальное блюдо Калмыкии — кюр. Это уникальное яство, которое стоит попробовать, ведь оно является настоящей гордостью местной кухни. Кюр сравним с итальянской пастой или том-ямом в Таиланде. Чтобы насладиться аутентичным вкусом кюра, рекомендуется посетить кафе "Калмыцкая кухня" в Элисте. Здесь вы сможете попробовать местные блюда по доступным ценам. Если же вы ищете место для уютного обеда или ужина, ресторан Tatlers подойдет идеально, а для особенного случая рекомендуется посетить ресторан "Гурман".

Загадайте желание у волшебного дерева

В пустыне Калмыкии стоит удивительное "одинокое дерево", ничем не окруженное, кроме песчаных просторов. Местные жители верят, что это дерево обладает особой магией и связано с энергией космоса. Загадывая здесь доброе желание, вы можете быть уверены, что оно исполнится. Помните, что доброта и чистота намерений играют важную роль.

Соревнуйтесь с друзьями в разгадывании калмыцкой головоломки

Согласно традиции, отец невесты задает будущему жениху сложные головоломки, чтобы проверить его сообразительность и ум. Разгадывание этой головоломки является своего рода испытанием, которое позволит жениху заслужить право взять в жены свою возлюбленную. Если вы сможете успешно решить калмыцкую головоломку, то можете надеяться на то, что получите руку местной девушки в знак будущего союза.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы туризм россия калмыкия
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