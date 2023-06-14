Чем туристов заманивает Испания: шедевр сюрреализма Дали и Альгамбра

4:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испания — одно из самых увлекательных и привлекательных направлений в Европе, и это неудивительно. Мягкий климат, живописные побережья и богатая культура, где арабское наследие сливается с европейской эпохой Возрождения. И это только сухопутная часть, а ведь Испания также включает в себя острова — Канарские и Балеарские.

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Музей-театр Сальвадора Дали

В прекрасном каталонском городе Фигерас располагается величественное и самое популярное сюрреалистическое архитектурное сооружение во всем мире. Это замечательное здание музея, изначально задуманное Сальвадором Дали, является превосходной переделкой заброшенного театра в театр-музей, который в настоящее время хранит множество произведений искусства художника. Коллекция этих работ аккуратно организована в хронологическом порядке, что позволяет посетителям проследить за эволюцией Дали от импрессионистического стиля к сюрреализму.

Город искусств и наук в Валенсии

В прекрасном городе Валенсия, помимо привлекательных улочек, усеянных мандариновыми деревьями и старинных сооружений, существуют современные научные и художественные кластеры. Здесь посетители могут насладиться посещением одного из самых крупных океанариумов, принять участие в интерактивных программах или, к примеру, послушать оперные выступления. Город искусств и наук великолепно вписывается в окружающий природный и культурный ландшафт, а с панорамной площадки Umbracle с её садами открывается захватывающий вид.

Монсеррат

В часе езды от Барселоны раскинулось место, наполненное силой и великолепием — гора Монсеррат. На высоту в 1 230 метров над уровнем моря можно добраться несколькими способами: с помощью фуникулера, горной железной дороги или пешком. В самом сердце горы находится монастырь, строительство которого началось в XI веке.

Позже монастырь был разрушен войсками Наполеона, но затем восстановлен. На Монсеррате можно остановиться в скромных монастырских отелях, называемых Альберге, предназначенных для паломников, чтобы насладиться восходом солнца, посетить утреннюю службу и затем отправиться в музей монастыря.

Дворцовый комплекс Альгамбра

На южных просторах Испании, в Гранаде, раскинулся великолепный комплекс зданий с удивительной историей. Альгамбра, возведенная завоевателями-эмирами, представляет собой воплощение древней мусульманской архитектуры в Европе. Башни, фонтаны, сады - все это восхищает своей красотой и тщательной проработкой деталей.

В настоящее время Дворцовый комплекс Альгамбра служит музеем исламской культуры и искусства, и его посещение открыто для любого желающего. Территория Альгамбры огромна, и для полного осмотра всех объектов потребуется более трех часов.

Остров Ибица

Ибица — один из самых востребованных европейских курортов, удивительным образом сочетающий бесконечное веселье фестивалей и вечеринок с уединением в объятиях природы. Остров обладает достаточно большой площадью, предостаточно места для всех: пенсионеров, принимающих ранние утренние купания в море, молодежи и семей с детьми, гуляющих по затененным участкам острова.

Замок Бельвер на Майорке

Среди Балеарских островов Испании особенное место занимает Майорка. В столице острова, Пальме, расположен замечательный готический замок, который виден практически с любой точки острова. Замок служил резиденцией королей, затем превратился в тюрьму, а теперь привлекает туристов со всего мира своей великолепной красотой и аутентичностью. Внутри замка находится музей, рассказывающий историю острова, а с площадки обзора открывается великолепный вид на лазурную бухту.