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Макар Горшенин

Топ-5 достопримечательностей Парижа

5:16
Туризм

Для полного погружения в неповторимую атмосферу Парижа потребуется несколько дней. Мы рады представить вам обзор самых известных достопримечательностей этого города, которые не останутся незамеченными для любознательного туриста.

Топ-5 достопримечательностей Парижа
Фото: Вадим Савицкий

Эйфелева башня

Эйфелева башня является самым высоким металлическим монументом в мире. Когда она была впервые построена, ей присваивали множество оскорбительных прозвищ. Вначале Эйфелева башня задумывалась как временная арка для Всемирной выставки 1889 года. Она поражала своими габаритами и впечатляющими конструкциями. Однако более 300 представителей искусства выразили свое недовольство, считая башню оскверняющей архитектуру города. Несмотря на неприязнь к башне, писатель Ги де Мопассан ежедневно обедал в ресторане, расположенном внутри нее. Он объяснял свой выбор тем, что это единственное место, где он мог избежать вида этой "уродливой" гигантской конструкции.

Годы критики остались позади. В 1931 году Эйфелева башня утратила свой статус самой высокой постройки в мире, но это не уменьшило ее популярность. Сегодня посещение этой достопримечательности становится главным приоритетом для большинства туристов. Невозможно не заметить башню, она видна из любой точки центральной части Парижа. Желающие могут подняться наверх пешком или воспользоваться лифтом. В темное время суток Эйфелева башня начинает мерцать разноцветными огнями. В течение пяти минут каждый час 20 тысяч лампочек создают фантастические переливы цветов.

Музей Лувр

Лувр - один из наиболее популярных и крупных музеев в мире, расположенный в самом центре Парижа, на правом берегу реки Сены, недалеко от парка Тюильри. В 2018 году количество посетителей превысило 10 миллионов человек. Ранее этот архитектурный ансамбль служил резиденцией французских королей, а после переезда королевского двора в Версаль, он был превращен в музей. Сегодня здесь выставлено более 35 000 экспонатов, и для полного осмотра требуется не менее недели.

Экспозиции музея позволяют посетителям насладиться коллекциями, собранными на протяжении многих десятилетий. Здесь представлены картины, наброски, гравюры, бронзовые изделия, скульптуры, гобелены, керамика, фарфор, а также великолепные драгоценности и предметы из слоновой кости. Самыми известными экспонатами являются скульптуры "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", а также знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Триумфальная арка

Триумфальная арка, величественный архитектурный памятник, расположен на площади Шарля де Голля и был задуман как символ победы Наполеона в знаменитой битве при Аустерлице. Строительство этого монумента продолжалось около 30 лет и было завершено в 1836 году. Арка многократно служила местом проведения военных парадов и других торжественных церемоний.

Этот памятник имеет не только историческое, но и архитектурное значение. Величественные скульптурные композиции отображают важные этапы в истории страны, а также восхваляют имена самых известных военачальников, прославивших Францию. В 2021 году Триумфальная арка была "одета" в новое обличие благодаря проекту современного художника Христо. Однако эта идея не получила положительного отклика у всех.

Елисейские Поля

Елисейские Поля - название, которое носит одна из самых престижных улиц во всем мире, простирающаяся на протяжении почти 2 километров от Площади Согласия до Триумфальной Арки. Елисейские Поля являются символом роскоши, здесь расположены офисы многих ведущих компаний мира, а также магазины известных брендов, роскошные отели и рестораны.

Эта улица является местом проведения различных национальных праздников и общественных мероприятий. В день празднования взятия Бастилии здесь проходит военный парад. Кроме того, самый последний этап престижной велогонки Тур де Франс завершается на этой знаменитой улице в Париже.

Люксембургский сад и дворец

Люксембургский сад и дворец были построены в XVII веке для Марии Медичи, жены Генриха IV. Этот архитектурный ансамбль расположен недалеко от Сорбонны и Латинского квартала, и можно легко дойти от Лувра. В настоящее время дворцовый парк является популярным местом отдыха для парижан и гостей столицы. Здесь вы можете расслабиться у пруда, насладиться видом на дворец, а также на фонтаны и статуи, украшающие водные пространства. Особое впечатление производит фонтан Медичи с прилегающим прудом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы париж туризм франция
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