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Макар Горшенин

Достопримечательности Астраханской области: столица Орды и поля лотосов

3:04
Туризм

Астраханская область — удивительный край, богатый историей, культурой и прекрасными природными пейзажами. Если вы ищете уникальные приключения и незабываемые впечатления, путешествие в Астраханскую область станет идеальным выбором.

Достопримечательности Астраханской области: столица Орды и поля лотосов
Фото: www.istockphoto .com/ru/search/2/image?phrase=astrakhan

Знаменск

Город Знаменск — это особое место, которое посетить не так просто. Он является закрытым городом. Есть слухи, что именно отсюда Белка и Стрелка отправились в космос. Для въезда в контролируемую зону муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области" требуется специальный пропуск, в интернете есть инструкции по его получению.

Озеро Баскунчак

 

Озеро Баскунчак славится своими уникальными природными особенностями. Оно является одним из крупнейших соленых озер в России и Европе, простираясь на площади около 106 квадратных километров. Богатое минералами и солями, оно создает неповторимый ландшафт и привлекает внимание ученых и путешественников со всего мира.

Гора Богдо

 

Путешествие на гору Богдо предлагает множество возможностей для активного отдыха и приключений. Туристы могут заняться походами, альпинизмом, прогулками на велосипедах или верховой ездой. Регион горы Богдо также богат своим биоразнообразием, и любители природы могут наблюдать здесь различные виды растений и животных.

Сарай-Бату

Сарай-Бату — это уникальное место, которое привлекает туристов своим богатым историческим наследием и впечатляющей природой. Расположенный на берегу Волги, этот город, в своё время бывший столицей Золотой Орды, предлагает путешественникам возможность окунуться в прошлое и насладиться великолепием архитектурных памятников и природных достопримечательностей.

Деревня Самосделка

Деревня Самосделка, расположенная недалеко от Астрахани, стала местом удивительного открытия для археологов. Вот уже несколько лет исследователи проводят в этом месте раскопки древнего города, раскрывая его сокровища и тайны. Однако, что особенно удивительно, каждый желающий может принять участие в этом уникальном проекте и даже прикоснуться к истории, потрогав археологические находки.

Лотосовые поля

С начала июля по конец августа наступает великолепное событие — расцвет лотосовых цветов в дельте Волги! Это захватывающее зрелище, которое оставляет незабываемые впечатления. Возможно, вы сможете организовать прогулку на лодке, которая доставит вас прямо в самое сердце цветущих лотосов.

Эта территория является заповедной зоной, и мы должны относиться к ней с соответствующим уважением! Не трогайте цветы, позвольте им оставаться живыми и радовать наши глаза. Просто наслаждайтесь этим великолепием!

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы россия туризм астрахань путешествия
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