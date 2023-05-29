Восхищаемся Карелией - родиной водопадов и древнейшего вулкана

3:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карелия — это удивительный уголок России, известный своими живописными пейзажами, древней культурой и уникальной флорой и фауной. Если вы любите путешествовать и исследовать новые места, Карелия — прекрасный выбор для вас.

Фото: pixabay.com

Парк Рускеала

Парк Рускеала - это огромная территория, посещение которой займет целый день. Он является одной из главных достопримечательностей Карелии. Здесь вы сможете пройти экскурсии по подземным штольням, покататься на троллее над мраморным каньоном и просто насладиться прогулкой на свежем воздухе.

Не забудьте заглянуть на официальный сайт парка, чтобы узнать о расписании мероприятий. Здесь проводятся невероятно атмосферные концерты и музыкальные фестивали, такие как "Рускеальская симфония" и концерт "Рояль в каньоне". Это обязательные пункты программы для ваших выходных путешествий.

Водопады Ахвенкоски

Рядом с Рускеальским парком располагается природная тропа, известная как "Водопады Ахвенкоски". Эти каскады, хоть и невысокие, но весьма впечатляющие. Выделите в своем графике достаточно времени, чтобы насладиться прогулкой по подвесным мостикам, перекинутым между водопадами. Стоимость входного билета всего лишь 200 рублей, а продолжительность прогулки составляет около часа. Однако, эти места гарантированно оставят у вас самые незабываемые впечатления!

Здесь также можно обнаружить одну интересную достопримечательность — ретро-паровоз, чья маршрутная линия начинается от железнодорожного вокзала в Сортавале и прямо ведет в парк. Внутренняя обстановка вагонов и наряд проводников, созданные в стиле моды начала XX века, позволят вам отправиться в удивительное путешествие в прошлое. Билеты на поезд можно приобрести на официальном сайте РЖД, а их стоимость составляет около 500 рублей.

Ладожские шхеры

Живописные ладожские шхеры раскинулись в северо-западной части Ладожского озера. Это место легко доступно из Санкт-Петербурга. Ладожские шхеры поражают воображение тем, что выглядят, как "скалы в воде", и мы настоятельно рекомендуем насладиться их величественным видом на закате.

Водопад Юканкоски

Самый высокий водопад Юканкоски, также известен как "Белые мосты", или "Белые столбы". Дорога к нему может быть сложной, и все зависит от навыков водителя. Однако, если вам удастся добраться до него, вас ждут незабываемые впечатления и возможность сделать красивые фотографии. Водопад особенно великолепен в начале летнего сезона и после проливных дождей.

Тулмозерский чугуноплавильный завод

Если вы в душе сталкер, любите заброшенные объекты и, более того, путешествуете по Карелии на автомобиле, не пропустите возможность посетить Тулмозерский чугуноплавильный завод. Его история началась еще в 1762 году, во времена императрицы Екатерины II.

Хотя производство чугуна здесь так и не было открыто, несмотря на множество попыток, сегодня Тулмозерский чугуноплавильный завод превратился в настоящий музей под открытым небом, доступный для посещения.

Потухший вулкан Гирвас

Гирвас является уникальным местом, однако это необычный вулкан по стандартным представлениям. Это палеовулкан, который потух около двух миллиардов лет назад, поэтому здесь не встретите застывших лавовых потоков. Весной здесь можно наблюдать формирование водопада, образующегося при спуске воды с гидроэлектростанции.