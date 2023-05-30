Топ-5 интересных мест в Барселоне

5:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Барселона — истинное туристическое удовольствие и настоящая жемчужина. В этом месте есть всё: от солнечного моря с прекрасными песчаными пляжами до великолепных садов и впечатляющих творений знаменитого архитектора Гауди.

Фото: https://kartinkin.net/pics/23572-ispanija-stolica-barselona.html

Собор Саграда Фамилия

Этот собор является величественным шедевром великого архитектора Гауди, а также символом города и, вероятно, самым удивительным действующим католическим собором в мире. Этот собор до сих пор строится благодаря пожертвованиям. Его полное название — Искупительный храм Святого Семейства. Строительство началось в 1882 году в районе Эшампле, который находился неподалеку от Барселоны. Гауди открыто признавался в своем вдохновении идеей леса, окутанного солнцем. В соборе это воплощается с помощью колонн, имитирующих природные формы, и витражей разной высоты.

Во второй половине XX века, уже после смерти архитектора, было начато строительство фасада Рождества и фасада Страстей. В настоящее время ведутся работы над созданием фасада Славы. Грандиозное сооружение планируется завершить к 2026 году. В целом это вполне соответствует традиции многовекового строительства готических соборов. Однако Саграда Фамилия — это дитя прошлого в стиле модерна. Легко добраться до этого места, так как собор расположен рядом с одноименной станцией метро.

Готический квартал

Посетить Барселону и не ознакомиться с Готическим кварталом было бы, мягко говоря, странно. Здесь представлены не только постройки Средневековья, но и сооружения, принадлежавшие Римской империи. Вычурная архитектура, характерные узкие улочки, обилие кафе, ресторанов и бутиков — все это воссоздает неповторимую атмосферу прошлого. Квартал ограничен легендарным бульваром Рамбла и улицей Лайетана. Рекомендуется посетить его в светлое время суток и выбрать удобную обувь из-за брусчатки.

Парк Гуэль

Интересно знать, что одна из главных достопримечательностей Барселоны возникла из коммерческого неудачного проекта. Речь идет о Парке Гуэль, который изначально задумывался как городской сад. Однако этот план не осуществился, и один из построенных в парке домов был выкуплен самим архитектором. Разумеется, речь идет о великом Антонио Гауди. Каталонский гений создал колоннады, тоннели и даже скамейки в стиле модерна. Строительство парка проходило с 1900 по 1914 годы. Много можно рассказывать об этом месте, но лучше всего посетить его. И не забывайте о доме-музее самого Гауди, расположенном на территории парка.

Общая площадь парка составляет немного более 17 гектаров, и здесь есть как платные, так и бесплатные зоны. Чтобы добраться до него, следует выйти на станции метро, названной в честь короля Альфонсо Х Мудрого, а затем пересесть на специальный автобус, который отправляется в парк. Стоимость билета для взрослых составляет около 10 евро за посещение платной части парка, а для детей — 7 евро. Лучше всего посещать парк в солнечную погоду, когда керамика будет сверкать.

Зоопарк Барселоны

Зоопарк Барселоны находится в Парке Цитадели недалеко от станции метро Arc de Triomf. Здесь обитает более 300 видов животных в окружении 400 видов растительности. По территории зоопарка можно прокатиться на специальном трамвае. Зоопарк был основан в 1892 году и с самого начала отличался инновационными подходами. Вместо металлических ограждений здесь использовались водные барьеры для отделения животных от посетителей.

Вы можете посетить террариум и ближе познакомиться с комодскими варанами. Чтобы увидеть всех животных, включая жирафов и слонов, рекомендуется посещать зоопарк в теплое время года.

Замок Трех Драконов

Замок Трех Драконов, или Castell dels Tres Dragons, не относится к периоду Средневековья, несмотря на свое название. Он был построен в конце XIX века во время той же Всемирной ярмарки, что и Триумфальная арка, которая находится неподалеку. Вероятно, для выбора названия замка было вдохновение найдено в популярном в то время романе Серафи Петарры. Это здание в стиле модерн, которое сегодня служит зоологическому музею и расположено в Парке Цитадели. Самый удобный способ добраться до него — пройтись пешком от станции метро Arc de Triomf. Интересно, что изначально в здании было расположено кафе.